13-летний школьник, устроивший ДТП за Волгой, рассказал, где взял дорогую иномарку

Стало известно, откуда у школьников, которые вчера устроили ДТП на проспекте Машиностроителей, автомобиль.



Детей заметила дежурная машина ДПС, которая в тот вечер патрулировала Заволжский район. Иномарка «Шевроле» ехала по улице Красноборской. Сотрудники полиции очень удивились, когда увидели 13-летнего ребёнка за рулём автомобиля, а рядом с ним ещё троих ребят.



— Используя громкоговорящую связь, сотрудники полиции неоднократно требовали остановить транспортное средство. Водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался уехать. В пути следования было совершено ДТП, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

