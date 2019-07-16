13-летний школьник, устроивший ДТП за Волгой, рассказал, где взял дорогую иномарку

Сейчас машина находится на специализированной стоянке. Проводится проверка
Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com
Стало известно, откуда у школьников, которые вчера устроили ДТП на проспекте Машиностроителей, автомобиль.
Детей заметила дежурная машина ДПС, которая в тот вечер патрулировала Заволжский район. Иномарка «Шевроле» ехала по улице Красноборской. Сотрудники полиции очень удивились, когда увидели 13-летнего ребёнка за рулём автомобиля, а рядом с ним ещё троих ребят.
— Используя громкоговорящую связь, сотрудники полиции неоднократно требовали остановить транспортное средство. Водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался уехать. В пути следования было совершено ДТП, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ребят удалось остановить. Полицейские вызвали родителей и инспекторов по делам несовершеннолетних. Позже 13-летний мальчик рассказал, что стащил ключи от папиной машины, когда тот находился в командировке. Хотел ли он похвастаться перед мальчишками или это был спор — в полиции не уточнили.
Ранее мальчики в полиции не были замечены. Единственное наказание, которое их ждёт, — выговор от родителей.