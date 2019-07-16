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Происшествия

13-летний школьник, устроивший ДТП за Волгой, рассказал, где взял дорогую иномарку

Сотрудники полиции устроили погоню за автомобилем с детьми

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Сейчас машина находится на специализированной стоянке. Проводится проверка

Фото: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Стало известно, откуда у школьников, которые вчера устроили ДТП на проспекте Машиностроителей, автомобиль. 

Детей заметила дежурная машина ДПС, которая в тот вечер патрулировала Заволжский район. Иномарка «Шевроле» ехала по улице Красноборской. Сотрудники полиции очень удивились, когда увидели 13-летнего ребёнка за рулём автомобиля, а рядом с ним ещё троих ребят.

— Используя громкоговорящую связь, сотрудники полиции неоднократно требовали остановить транспортное средство. Водитель не реагировал на законные требования сотрудников полиции и пытался уехать. В пути следования было совершено ДТП, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ребят удалось остановить. Полицейские вызвали родителей и инспекторов по делам несовершеннолетних. Позже 13-летний мальчик рассказал, что стащил ключи от папиной машины, когда тот находился в командировке. Хотел ли он похвастаться перед мальчишками или это был спор — в полиции не уточнили.

Ранее мальчики в полиции не были замечены. Единственное наказание, которое их ждёт, — выговор от родителей.

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КОММЕНТАРИИ (5)

Анатолий
16 июл 2019 в 14:22

Молодец пацан , перед пацанами щегольнул папиной тачкой . Теперь уши отец оторвет .

Алекс
16 июл 2019 в 15:17

«Дорогая иномарка»
Ожидания: БМВ, Мерседес, Лексус, Ауди
Ярославская реальность: Шевроле Круз

Юрик
16 июл 2019 в 14:50

мне прям стало любопытно: на сколько давно Шевроле Круз стала дорогой иномаркой?