«Мы не будем молчать»: ярославцы вышли на массовый «мусорный» митинг

Волна «мусорных» митингов пошла по Ярославской области. Вчера на массовую акцию протеста вышли жители Переславля-Залесского, вслед за ними это сейчас сделали ярославцы.



Сейчас люди собираются в парке Мира, чтобы требовать отмены планируемого строительства гигантского мусорного полигона во Владимирской области неподалёку от границы с Ярославской и разобраться в ценообразовании тарифов. Стоимость услуги за вывоз мусора в этом году выросла на 27%.



— Мы против того, что плата за вывоз мусора увеличилась на 27 процентов, — заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабабулин со сцены. — Разве это справедливо? Мы не будем молчать, когда они залезают к нам в карман. Мы будем проводить митинги и пикеты по всей Ярославской области.



Наш корреспондент наблюдает за ходом акции протеста. Следите за обновлениями онлайн-трансляции.