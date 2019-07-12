«Мы не будем молчать»: ярославцы вышли на массовый «мусорный» митинг

- Повышение тарифов на вывоз мусора возмущает. Открываем митинг, - сказал Анатолий Каширин.
— Была у нас «власть — народу». И что с ней стало? — рассуждают две пришедшие на митинг пенсионерки.
Переславцы передали эстафету ярославцам:
— Я хочу пожелать ярославцам смотреть в корень беды, — передаёт из Переславля-Залесского активистка Наталья Власова. — Я говорила об этом вчера на нашем митинге в Переславле. Корень беды в том, что нас, граждан России, не слышат, не воспринимают как людей, у которых есть право на благополучную окружающую среду, на здоровье и на адекватные цены на услуги. Во многом мы виноваты в этом сами. Потому что многие годы давали собой манипулировать. Поэтому там, наверху, решили, что с нами можно делать все, что угодно — селить нас в «человейники» без инфраструктуры, назначать какие угодно поборы — капремонт, ОДН, мусор, оптимизировать здравоохранение и образование — думают, что мы все стерпим, а они прикроются красивыми словами «оптимизация», «реорганизация» и «благоустройство». Поэтому сейчас я убеждена — мы должны начинать с политики! Нам нужен мэр, которого мы, граждане, выбрали, который несет ответственность не перед губернатором, а перед нами! Нам нужны полномочия по сбору и переработке отходов на местном уровне, а не там, высоко, у «Хартии», до которой не достучаться. Поэтому я хочу пожелать участникам ярославского митинга смотреть на проблему комплексно и требовать правильных политических решений.
Раздают плакаты. Надписи на них критичные.
Депутат Госдумы от фракции Справедливая Россия Анатолий Грешневиков рассказал корреспондентам 76.RU, что через митинги, по его мнению, быстрее доходит до властей мнение людей. Он уже на месте, в Парке Мира.
Возглавить протест в Ярославль приехал депутат Государственной Думы России Анатолий Грешневиков. Хотя организатором митинга, который начнётся с минуты на минуту, официально числится Светлана Краузольт. Среди выступающих также указаны депутаты Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Но записаться и выступить со сцены может любой желающий.
Некоторые ярославцы считают, что акции протеста не решат проблему.
— В прошлом году достаточно было митингов против ввоза столичного мусора, а что толку? Дело ведь не в лени, а в том, что всё нужно согласовывать с органами власти. А они ой как не любят все эти митинги, пикеты. Есть деньга лишняя — можете идти и так, — считает читательница 76.RU Юлия Сякина.
Из машин выгружают транспаранты, которые вчера были на митинге в Переславле.
Волну акций протеста пустили жители Переславля-Залесского. Митинг там прошёл вчера. Мы подробно рассказывали, что там было. Сегодня с теми же требованиями на улицу вышли ярославцы.