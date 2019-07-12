12 июля пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 62.99
eur 71.01
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 62.99
eur 71.01

Все новости

Все новости
Город
Онлайн-трансляция

«Мы не будем молчать»: ярославцы вышли на массовый «мусорный» митинг

Волна акций протеста понеслась по региону. Онлайн-трансляция

Поделиться

244
Обсудить

Волну митингов запустили переславцы

Волна «мусорных» митингов пошла по Ярославской области. Вчера на массовую акцию протеста вышли жители Переславля-Залесского, вслед за ними это сейчас сделали ярославцы.

Сейчас люди собираются в парке Мира, чтобы требовать отмены планируемого строительства гигантского мусорного полигона во Владимирской области неподалёку от границы с Ярославской и разобраться в ценообразовании тарифов. Стоимость услуги за вывоз мусора в этом году выросла на 27%.

— Мы против того, что плата за вывоз мусора увеличилась на 27 процентов, — заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабабулин со сцены. — Разве это справедливо? Мы не будем молчать, когда они залезают к нам в карман. Мы будем проводить митинги и пикеты по всей Ярославской области.

Наш корреспондент наблюдает за ходом акции протеста. Следите за обновлениями онлайн-трансляции.

- Повышение тарифов на вывоз мусора возмущает. Открываем митинг, - сказал Анатолий Каширин.

Сегодня в парке Мира можно оставить свою подпись против повышения тарифов на вывоз мусора

Сегодня в парке Мира можно оставить свою подпись против повышения тарифов на вывоз мусора

Флагов пока больше, чем людей

Флагов пока больше, чем людей

— Была у нас «власть — народу». И что с ней стало? — рассуждают две пришедшие на митинг пенсионерки. 

Переславцы передали эстафету ярославцам:

— Я хочу пожелать ярославцам смотреть в корень беды, — передаёт из Переславля-Залесского активистка Наталья Власова. — Я говорила об этом вчера на нашем митинге в Переславле. Корень беды в том, что нас, граждан России, не слышат, не воспринимают как людей, у которых есть право на благополучную окружающую среду, на здоровье и на адекватные цены на услуги. Во многом мы виноваты в этом сами. Потому что многие годы давали собой манипулировать. Поэтому там, наверху, решили, что с нами можно делать все, что угодно — селить нас в «человейники» без инфраструктуры, назначать какие угодно поборы — капремонт, ОДН, мусор, оптимизировать здравоохранение и образование — думают, что мы все стерпим, а они прикроются красивыми словами «оптимизация», «реорганизация» и «благоустройство». Поэтому сейчас я убеждена — мы должны начинать с политики! Нам нужен мэр, которого мы, граждане, выбрали, который несет ответственность не перед губернатором, а перед нами! Нам нужны полномочия по сбору и переработке отходов на местном уровне, а не там, высоко, у «Хартии», до которой не достучаться. Поэтому я хочу пожелать участникам ярославского митинга смотреть на проблему комплексно и требовать правильных политических решений.

Раздают плакаты. Надписи на них критичные. 

Пока с плакатами только активисты партий - КПРФ и Справедливая Россия

Пока с плакатами только активисты партий - КПРФ и Справедливая Россия

Резкие цитаты на плакатах&nbsp;

Резкие цитаты на плакатах 

Депутат Госдумы от фракции Справедливая Россия Анатолий Грешневиков рассказал корреспондентам 76.RU, что через митинги, по его мнению, быстрее доходит до властей мнение людей. Он уже на месте, в Парке Мира. 

Возглавить протест в Ярославль приехал депутат Государственной Думы России Анатолий Грешневиков. Хотя организатором митинга, который начнётся с минуты на минуту, официально числится Светлана Краузольт. Среди выступающих также указаны депутаты Ярославской областной думы и муниципалитета Ярославля от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Но записаться и выступить со сцены может любой желающий.

Депутат Грешневиков приехал в Ярославль на «мусорный» митинг

Депутат Грешневиков приехал в Ярославль на «мусорный» митинг

Некоторые ярославцы считают, что акции протеста не решат проблему.

— В прошлом году достаточно было митингов против ввоза столичного мусора, а что толку? Дело ведь не в лени, а в том, что всё нужно согласовывать с органами власти. А они ой как не любят все эти митинги, пикеты. Есть деньга лишняя — можете идти и так, — считает читательница 76.RU Юлия Сякина.

 Из машин выгружают транспаранты, которые вчера были на митинге в Переславле.

Кочующие от митинга к митингу транспаранты

Кочующие от митинга к митингу транспаранты

Волну акций протеста пустили жители Переславля-Залесского. Митинг там прошёл вчера. Мы подробно рассказывали, что там было. Сегодня с теми же требованиями на улицу вышли ярославцы.

Митинг в Переславле прошёл 11 июля в парке Победы

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

митингмусорный скандал

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)

Русский со Скоково
12 июл 2019 в 17:09

В первую очередь нужно начать с Путина и его друзей олигархов и приближенных чиновников. Отправить их всех на ПМЖ в Донецк или Сирию.