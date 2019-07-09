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Мусорный скандал

«Это всё попадает прямо в Волгу»: река Нора, протекающая у полигона Скоково, почернела

Ярославцы подозревают, что вода напиталась дождевыми стоками, прошедшими сквозь мусор

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Цвет речки Норы резко изменился 

Фото: Евгений Михайлович / Facebook.com 

В Ярославле почернела речка Нора, которая впадает в Волгу недалеко от водозаборов. Она же фактически огибает мусорный полигон Скоково. 

Ярославцы подозревают, что река напиталась дождевыми стоками с полигона, прошедшими через миллионы тонн мусора. 

— Речка Нора (08.07.19 в 12:10), Дзержинский район, вода чёрная! Всё это в Волгу, а через 400 метров — пляж. Всё отлично на полигоне Скоково, фильтры работают! — опубликовал встревоженный пост на Facebook Евгений Михайлович. 

Дело в том, что случай попадания мусорного фильтрата в речку уже был официально зафиксирован в Ярославле в прошлом году. Тогда вода чернела не единожды, а пробы брали и сдавали за свой счёт на проверку общественники. Результаты у проб были ужасными.

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мусорный скандал в Ярославлеполигон Скоково

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КОММЕНТАРИИ (9)

кто если не путен?!
9 июл 2019 в 09:41

тех кто был за ввоз московского мусора в ярославль надо переселить в скоково и заставить пить воду из норы.

первый
9 июл 2019 в 12:13

а вы думаете почему мы на первом месте по онкологии.вам жесать сми и власть могут всё что угодно их жизнь не ваша,а ваша всего одна.Вся вода из под крана с какими бы фильтрами она не происходила,исключить.Пить воду только покупную.И не из яр области.Всем здравия

гость
9 июл 2019 в 11:51

не так давно, группа "экспертов" делала отбор проб из реки Нора,
после экспертизы, было заявлено, что вода чиста, аки совесть чиновника...
можно пить и наслаждаться...
а Боржоми, по сравнению с водами Норы, стоки канализация...
и вот сейчас, такое интересное, с водой происходит...
уж не соврали ли эксперты?