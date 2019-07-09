«Это всё попадает прямо в Волгу»: река Нора, протекающая у полигона Скоково, почернела

В Ярославле почернела речка Нора, которая впадает в Волгу недалеко от водозаборов. Она же фактически огибает мусорный полигон Скоково.

Ярославцы подозревают, что река напиталась дождевыми стоками с полигона, прошедшими через миллионы тонн мусора.

— Речка Нора (08.07.19 в 12:10), Дзержинский район, вода чёрная! Всё это в Волгу, а через 400 метров — пляж. Всё отлично на полигоне Скоково, фильтры работают! — опубликовал встревоженный пост на Facebook Евгений Михайлович.

Дело в том, что случай попадания мусорного фильтрата в речку уже был официально зафиксирован в Ярославле в прошлом году. Тогда вода чернела не единожды, а пробы брали и сдавали за свой счёт на проверку общественники. Результаты у проб были ужасными.