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Ярославская общественница доказала, что яд со свалки «Скоково» попадает в Волгу
24 мая 2018 20:19
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Член общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева опубликовала завершение своего расследования о том, как полигон «Скоково» влияет на окружающую среду.
Ранее мы писали, что появились результаты независимой экспертизы, по которым в реке Нора обнаружены опасные тяжёлые металлы. Точно такие же, как и в фильтрате. А сейчас общественница сняла ролик, в котором наглядно показывает, как река фильтрата впадает в Нору.
— Особенности устройства «Скокова» входят в противоречие санитарным правилам и нормам по крайней мере в тех пунктах, которые касаются воды, — пишет член общественной палаты региона Людмила Шабуева. — Ни котлована, ни гидроизоляции, ни соблюдения водоохранной зоны — ничего этого на скоковском полигоне нет, и как-то оборудовать это невозможно.
В речке Нора независимая экспертиза обнаружила огромное превышение по содержанию кадмия и аммиака. Чем они опасны, читайте здесь.
После этого расследования экспертная группа по экологической безопасности, созданная на волне скандала с ввозом московского мусора, рекомендовала природоохранному департаменту ещё раз изучить влияние свалки на реку Нора. Ведь эта речка протекает через часть Дзержинского района и впадает в Волгу выше места водозабора питьевой воды.
Фото: Данила Грибов
Видео: Эхо Москвы-Ярославль
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