«Их ждут 60 тысяч человек»: в Ярославле ищут сумасшедших молодожёнов

В Ярославле во время городского праздника-фестиваля «Пир на Волге» поженят пять пар. Организаторы обещают, что всё будет красиво и незабываемо: церемония чествования, которую проведёт начальник отдела ЗАГС Наталия Рыбкина, участие медийных лиц, фуршет на 20 человек, цветочное оформление, подарки молодоженам, фотозоны.



— На празднике соберутся около 60 тысяч человек, и они будут ждать этих счастливчиков, — говорят организаторы «Пира на Волге». — Кстати, это может быть не только свадьба, но и празднование годовщины! Как вам такой подарок?

