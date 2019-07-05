«Их ждут 60 тысяч человек»: в Ярославле ищут сумасшедших молодожёнов

В прошлом году на «Свадебном пире» было шумно и красиво
Фото: «Пир на Волге»
В Ярославле во время городского праздника-фестиваля «Пир на Волге» поженят пять пар. Организаторы обещают, что всё будет красиво и незабываемо: церемония чествования, которую проведёт начальник отдела ЗАГС Наталия Рыбкина, участие медийных лиц, фуршет на 20 человек, цветочное оформление, подарки молодоженам, фотозоны.
— На празднике соберутся около 60 тысяч человек, и они будут ждать этих счастливчиков, — говорят организаторы «Пира на Волге». — Кстати, это может быть не только свадьба, но и празднование годовщины! Как вам такой подарок?
В прошлом году «Пир на Волге» расцвёл букетами и цветочными арками, а в центре всего этого великолепия — счастливые пары новобрачных, которые решили пожениться прямо посреди огромного городского праздника. Кто еще может похвастаться свадьбой, где тамадой был Андрей Малахов?
В этом году «Пир на Волге» состоится 17 августа. Сумасшедших молодожёнов просят сообщать о своём желании пожениться на празднике по электронной почте trade@volga-tours.ru.
А ещё на городском пикнике в Ярославле состоится всемирно известный рок-флешмоб RocknMob («Рок-н-моб»). Ранее мы уже писали, как на него записаться.