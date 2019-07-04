В центре Ярославля появился контейнер для сбора ненужной одежды: что принимают

Если вы заботитесь об окружающей среде и любите помогать малоимущим, то для вас отличная новость. В центре Ярославля появился контейнер для сбора старой одежды. Он находится на улице Республиканской в холле кинотеатра «Родина». Ящик установил всероссийский фонд «Второе дыхание».



— Мы единственный фонд в стране, который осуществляет переработку вещей в плохом состоянии. Это значит, что можно приносить растянутые, дырявые, застиранные вещи. Всё это будет переработано в регенерированное волокно, из которого делают строительные и набивные материалы, — написано на сайте фонда.

