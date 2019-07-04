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В центре Ярославля появился контейнер для сбора ненужной одежды: что принимают

Рассказываем, как обновить гардероб, помочь малоимущим и спасти экологию

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Хороший способ освободить шкаф для новой одежды

Фото: Добро-хэнд / Vk.com

Если вы заботитесь об окружающей среде и любите помогать малоимущим, то для вас отличная новость. В центре Ярославля появился контейнер для сбора старой одежды. Он находится на улице Республиканской в холле кинотеатра «Родина». Ящик установил всероссийский фонд «Второе дыхание».

— Мы единственный фонд в стране, который осуществляет переработку вещей в плохом состоянии. Это значит, что можно приносить растянутые, дырявые, застиранные вещи. Всё это будет переработано в регенерированное волокно, из которого делают строительные и набивные материалы, — написано на сайте фонда.

Мы уже писали, куда в Ярославле можно сдать ненужные вещи. Смотрите адреса.

Во многих странах раздельный сбор мусора стал привычным делом. Посмотрите, что делают с мусором за границей и как люди за это платят.

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раздельный сбородежда

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
4 июл 2019 в 17:23

А, кстати, куда девать изношенную обувь? В оранжевый контейнер можно?

гость
4 июл 2019 в 15:17

А зачем малоимущим строительные материалы?