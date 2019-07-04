В центре Ярославля появился контейнер для сбора ненужной одежды: что принимают

Хороший способ освободить шкаф для новой одежды
Фото: Добро-хэнд / Vk.com
Если вы заботитесь об окружающей среде и любите помогать малоимущим, то для вас отличная новость. В центре Ярославля появился контейнер для сбора старой одежды. Он находится на улице Республиканской в холле кинотеатра «Родина». Ящик установил всероссийский фонд «Второе дыхание».
— Мы единственный фонд в стране, который осуществляет переработку вещей в плохом состоянии. Это значит, что можно приносить растянутые, дырявые, застиранные вещи. Всё это будет переработано в регенерированное волокно, из которого делают строительные и набивные материалы, — написано на сайте фонда.
Мы уже писали, куда в Ярославле можно сдать ненужные вещи. Смотрите адреса.
Во многих странах раздельный сбор мусора стал привычным делом. Посмотрите, что делают с мусором за границей и как люди за это платят.