Как избавиться от старой одежды: инструкция для ярославцев

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Бывает так, что очень хочется новую вещь, но места в шкафу для неё уже нет
Весной возникает непреодолимое желание хорошенько прибраться в своей квартире, избавиться от всего хлама, навести порядок в гардеробе. Мы решили выяснить, куда можно деть надоевшую одежду.
Конечно, можно по старинке собрать все вещи в большие чёрные пакеты и донести до ближайшей помойки. Но что если ваши платья, джинсы и костюмы могут ещё кому-то пригодиться или их продажа может немного пополнить ваш семейный бюджет? Несите их не на помойку!
Интернет-продажа
Самый популярный способ избавиться от надоевших вещей — продать их через интернет. Благо сейчас есть аж несколько сервисов: «Юла» и «Авито», — а можно пристроить ставшие ненужными платья и с помощью различных групп типа «Барахолка» в соцсетях.
Благотворительность
Вещи в хорошем состоянии, но по каким-то причинам ненужные можно отдать тем, кто не может купить себе новую одежду. В Ярославле есть сразу несколько мест, где их с радостью примут:
Комиссионки
Остались в Ярославле и комиссионки. Одна из таких находится на Московском проспекте, 97. Магазин работает с 10 до 18 часов, кроме воскресенья и понедельника. Здесь вам могут подсказать стоимость, чтобы вещь быстрее продалась, добавят к ней 40% и выставят на продажу. После того, как ваша одежда найдёт нового владельца, вы получите деньги.
Старая вещь за скидку в магазине
Сейчас всё больше организаций начинает заботиться о экологии, поэтому старые вещи начали принимать в крупных сетевых магазинах. Абсолютно любые старые вещи целыми пакетами можно сдать в двух магазинах торгового центра «Аура». Отдать на утилизацию старые вещи можно в магазине H&M и получить скидочный купон на 15% на товар, кроме распродажи. Скидку 15% дадут и за мешок вещей, принесённых в магазин Monki. Одному человеку за день выдаются максимум два купона. Так что если старых вещей накопилось много, то можно взять с собой подругу и получить на двоих четыре скидочных купона. Они также распространяются на одежду, которая продаётся без скидок. В торговом центре можно избавиться и от старой обуви. Магазин «Рандеву» за ваши ненужные туфли или кроссовки даст ваучер на 500 рублей. Им можно рассчитаться за любую пару обуви в магазине, скидка на которую не превышает 50%.