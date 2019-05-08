Как избавиться от старой одежды: инструкция для ярославцев

Весной возникает непреодолимое желание хорошенько прибраться в своей квартире, избавиться от всего хлама, навести порядок в гардеробе. Мы решили выяснить, куда можно деть надоевшую одежду.



Конечно, можно по старинке собрать все вещи в большие чёрные пакеты и донести до ближайшей помойки. Но что если ваши платья, джинсы и костюмы могут ещё кому-то пригодиться или их продажа может немного пополнить ваш семейный бюджет? Несите их не на помойку!



Интернет-продажа



Самый популярный способ избавиться от надоевших вещей — продать их через интернет. Благо сейчас есть аж несколько сервисов: «Юла» и «Авито», — а можно пристроить ставшие ненужными платья и с помощью различных групп типа «Барахолка» в соцсетях.