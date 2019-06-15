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Город

С площади Волкова пропали новые клумбы-скульптуры

Мы выяснили почему

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Ярославцы сравнили опустевшие клумбы с муравейниками

Фото: Ольга Прохорова

Клумбы-скульптуры перед центральным входом в Театр имени Волкова пропали. На это обратили внимание ярославцы. И многие обрадовались.

— Ну слава богу, а то такой ужас выставили, — написала Татьяна Никонова.

В мэрии Ярославля рассказали, почему пропали скульптуры.

— «Горзеленхозстрой» прислушался к комментариям ярославцев в соцсетях и решил убрать скульптуры, — рассказал представитель пресс-службы мэрии Дмитрий Батманов.

Напомним, арт-объект представлял собой юбки из живых цветов, из которых торчали белые танцующие нимфы без кистей рук. Ранее об этих композициях уже высказывались актёр первого русского театра, градозащитница и блогер. А затем и архитекторы, которые высмеяли скульптуры.

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