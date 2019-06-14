«Дамы из ночных кошмаров»: архитекторы обсмеяли клумбы-скульптуры у театра Волкова

На новые клумбы-скульптуры перед центральным входом в театр имени Волкова обратили внимание архитекторы. Они поделились своим мнением по поводу этих оригинальных композиций.



— Ярославль, а тем более одна из центральных площадей города, явно заслуживают лучшего, — уверена руководитель архитектурного бюро Любовь Хорунова. — Вопрос: проводился ли вообще отбор работ? Подобные вещи должны проходить через архитектора. В городе много талантливых молодых специалистов, которые были бы рады поучаствовать, выдвинуть свои предложения.

