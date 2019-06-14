«Дамы из ночных кошмаров»: архитекторы обсмеяли клумбы-скульптуры у театра Волкова

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Оригинальные конструкции с безрукими женщинами поставили в центре Ярославля
Так в России отмечают Год театра
Фото: Александра Савельева
На новые клумбы-скульптуры перед центральным входом в театр имени Волкова обратили внимание архитекторы. Они поделились своим мнением по поводу этих оригинальных композиций.
— Ярославль, а тем более одна из центральных площадей города, явно заслуживают лучшего, — уверена руководитель архитектурного бюро Любовь Хорунова. — Вопрос: проводился ли вообще отбор работ? Подобные вещи должны проходить через архитектора. В городе много талантливых молодых специалистов, которые были бы рады поучаствовать, выдвинуть свои предложения.
— Эти дамы могут стать героями ночных кошмаров, — лаконично добавил архитектор Андрей Фёдоров.
Не смогли пройти мимо новых клумб-скульптур и будущие архитекторы.
— Задумка автора весьма интересная тем, что идея понятна, изображение танцующих нимф с цветочными юбками и венками, — отметила студентка отделения архитектуры и рекламы Ярославского градостроительного колледжа Арина Шустова. — Но исполнение вызывает крайнее негодование и отрицательные эмоции, поскольку кроме лика скульптура совершенно не проработана, что не сочетается с скульптурами фасада самого театра и вызывает дисгармонию, в другом исполнении идея бы четче читалась и была бы оценена по достоинству.
Напомним, городские власти поставили эти клумбы-скульптуры в честь того, что в России сейчас проходит Год театра. Они представляют из себя юбки из живых цветов, из которых торчат белые танцующие нимфы без кистей рук. Ранее об этих композициях уже высказывались актёр первого русского театра, градозащитница и блогер.
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Мне стыдно
... а, кто же автор всего этого... декаданса ?
^ ^ :)))
по моему, соломенные Масленицы с растопыренными снопами, вместо рук, смотрелись бы куда органичнее. :))))
Боже, Ярославль, что они с тобой делают! :)))
Предлагаю безкистевых дев переместить на само здание театра.! :))) ну хоть в стиле Дали получится... :)
уровень дет. сада.чессс слово. Таких зимой лепят из снега. Могли бы и по-красивше девчух поставить