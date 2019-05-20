«Животные начали есть друг друга»: ярославна завела в однокомнатной квартире 50 кошек

В Ярославле в квартире на улице Гоголя живёт женщина с 50 кошками. Все они ютятся в однокомнатной квартире. Животные истощены, ободраны и вечно хотят есть. О несчастных кошках узнали волонтёры из приюта для животных. Они приехали к женщине, чтобы помочь животным. — Я такое встретила впервые. Мне открыла дверь женщина, на вид ей лет 45. Она прилично выглядит, в бигуди, с маникюром. Но при входе в квартиру меня окутал спёртый запах мочи... Из всех щелей стали мгновенно вылезать кошки, — рассказала волонтёр Галина Белова.

Кошки жалобно мяукали и бродили по квартире, явно в поисках еды. Хозяйка квартиры спокойно сказала, что животные плодятся сами, поскольку не кастрированы. Последние три года новых котят не было, поскольку взрослые животные просто съедают их от голода. — Я кошек кормлю. Покупаю им пару окорочков на всех, — сказала хозяйка квартиры волонтёрам. Галина говорит: в квартире прибираются. Но из-за того, что на всех кошек стоит всего два лотка, животные вынуждены делать все дела, где попало. Поэтому запах стоит невыносимый. — Хозяйка кошек живёт с мужчиной. Она говорит, что это он всё время выбрасывает лотки, — рассказала Галина.

Кошки сидят повсюду Фото: «Артемида»

Волонтёр забрала шесть кошек, потому что больше просто не может поместить у себя в приюте. Галина выбрала животных, которые находятся на грани жизни и смерти. — Это шесть заморышей, которые не видели ничего, кроме жалких объедков и полоски света в притворе окна... Женщина, скорее всего, немного не в себе. Потому что человек в здравом уме просто не будет держать в квартире такое количество животных, — сказала Галина.

Животные истощены Фото: «Артемида»