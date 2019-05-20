«Животные начали есть друг друга»: ярославна завела в однокомнатной квартире 50 кошек

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Питомцы истощены, ободраны и больны
В Ярославле в квартире на улице Гоголя живёт женщина с 50 кошками. Все они ютятся в однокомнатной квартире. Животные истощены, ободраны и вечно хотят есть.
О несчастных кошках узнали волонтёры из приюта для животных. Они приехали к женщине, чтобы помочь животным.
— Я такое встретила впервые. Мне открыла дверь женщина, на вид ей лет 45. Она прилично выглядит, в бигуди, с маникюром. Но при входе в квартиру меня окутал спёртый запах мочи... Из всех щелей стали мгновенно вылезать кошки, — рассказала волонтёр Галина Белова.
Кошки жалобно мяукали и бродили по квартире, явно в поисках еды. Хозяйка квартиры спокойно сказала, что животные плодятся сами, поскольку не кастрированы. Последние три года новых котят не было, поскольку взрослые животные просто съедают их от голода.
— Я кошек кормлю. Покупаю им пару окорочков на всех, — сказала хозяйка квартиры волонтёрам.
Галина говорит: в квартире прибираются. Но из-за того, что на всех кошек стоит всего два лотка, животные вынуждены делать все дела, где попало. Поэтому запах стоит невыносимый.
— Хозяйка кошек живёт с мужчиной. Она говорит, что это он всё время выбрасывает лотки, — рассказала Галина.
Волонтёр забрала шесть кошек, потому что больше просто не может поместить у себя в приюте. Галина выбрала животных, которые находятся на грани жизни и смерти.
— Это шесть заморышей, которые не видели ничего, кроме жалких объедков и полоски света в притворе окна... Женщина, скорее всего, немного не в себе. Потому что человек в здравом уме просто не будет держать в квартире такое количество животных, — сказала Галина.
Сейчас она собирает помощь для спасения котят. Волонтёры пристраивают остальных животных, которые остались в квартире.
— Нам нужна любая помощь: корм, средства от паразитов. Сейчас кошки в плохом состоянии, но при должном уходе они поправятся. Их кастрировали. Осталось сделать необходимые прививки, обработать от паразитов, — рассказала Галина.
Если вы хотите помочь несчастным животным, вы можете связаться с Галиной. Также Галина поможет вам забрать одного из котов себе домой.
Женщина совсем чуть-чуть не в себе! Чуточку! Все нормально, забирайте котят каждые два месяца, спасатели.