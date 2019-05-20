«Крошка не должна уйти в другие места»: мэр Ярославля потребовал отчёта о ремонте дорог

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Где сейчас в городе идут работы и на каких улицах запланирован капитальный ремонт
Качество дорог в Ярославле — одна из самых обсуждаемых тем уже много лет
Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании обсудили вопрос с ремонтом дорог. Глава города Владимир Волков поинтересовался у директора департамента городского хозяйства, как обстоят дела со снятой крошкой, которая должна пойти на дороги в частном секторе.
— Администрации районов заполняют заявки на её получение, — объяснил руководитель ДГХ Сергей Тальянов.
— Крошка не должна уйти в какие-то другие места, и вы лично за это отвечаете, — заявил ему в ответ Владимир Волков. — Все проблемные места мы знаем.
С 19 мая начались работы на Которосльной набережной. На ближайшие дни запланирован ремонт дорог у речного вокзала на Волжской набережной, Красном съезде, улицах Советской, Первомайской, Суркова и проспекте Октября. Уже начались работы на путепроводе у станции «Молот», улице Красноборской, проспекте Машиностроителей и Октябрьском мосту
На капитальный ремонт дорог в Ярославской области в 2019 году потратят 2,5 миллиарда рублей. Упор сделают на ремонт межмуниципальных трасс, в самом Ярославле отремонтируют около 15 километров (девять участков дорог против 23 в прошлом году). Достанется также Рыбинску и Тутаеву. Полный список дорог, которыми займутся в этом году, мы уже публиковали ранее.
15 км. дороги? В масштабе города - это капля в море! Просто даже должно быть стыдно чиновникам!
Пусть, не раз в неделю- а в ЕЖЕДНЕВНОМ режиме, публично отчитываются , о том, что ,где, когда было и будет сделано.С указанием ответственных.Наказанием нерадивых.Это каждодневная работа, иначе опять всё до ноября затянут.