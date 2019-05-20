«Крошка не должна уйти в другие места»: мэр Ярославля потребовал отчёта о ремонте дорог

Сегодня в мэрии Ярославля на общегородском совещании обсудили вопрос с ремонтом дорог. Глава города Владимир Волков поинтересовался у директора департамента городского хозяйства, как обстоят дела со снятой крошкой, которая должна пойти на дороги в частном секторе.



— Администрации районов заполняют заявки на её получение, — объяснил руководитель ДГХ Сергей Тальянов.



— Крошка не должна уйти в какие-то другие места, и вы лично за это отвечаете, — заявил ему в ответ Владимир Волков. — Все проблемные места мы знаем.

