Людям разрешили самим повыбирать дороги для ремонта
Людям разрешили самим повыбирать дороги для ремонта

В Ярославской области провели онлайн-голосование, чтобы узнать у людей, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь. В опросе приняли участие более 50 тысяч человек.

— Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — Сделаем, как вы просили, ведь для нас важно выполнить именно те работы, которые нужны людям.

По итогам голосования в лидеры вышли 39 дорог. Их власти обещают отремонтировать в 2019 году. Но, говорят, только в том случае, если сэкономят на это по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков. Также они могут быть включены в адресные программы ремонта в следующие периоды.

Полный список дорог, победивших в голосовании


Областные трассы:

  • Рыбинский МР: Рыбинск — Глебово;
  • Переславль-Залесский: Нагорье — Берендеево;
  • Рыбинский МР: Глебово — Ларионово;
  • Ярославский МР: участок дороги Туношна — Бурмакино;
  • Переславль-Залесский: Рязанцево — Горки;
  • Переславль-Залесский: Владимир — Переславль;
  • Пошехонский МР: участок дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;
  • Тутаевский МР: Тутаев — Шопша;
  • Гаврилов-Ямский МР: участок дороги Ярославль — Заячий-Холм — а/д «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» (до с. Шопша);
  • Гаврилов-Ямский МР: Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — (до с. Шопша);
  • Гаврилов-Ямский МР: Тутаев — Шопша;
  • Любимский МР: участок дороги Пречистое — Любим — Буй;
  • Пошехонский МР: Данилов — Пошехонье;
  • Ярославский МР: участок дороги «Москва — Архангельск» — Дубки;
  • Даниловский МР: участок дороги Ярославль — Любим;
  • Даниловский МР: Данилов — Пошехонье;
  • Ярославский МР: участок дороги Григорьевское — пос. Михайловский — Норское;
  • Ярославский МР: участок дороги Карачиха — Ширинье;
  • Ярославский МР: участок дороги Ярославль — Любим;
  • Ярославский МР: участок дороги Климовское — Ананьино — Волково.

Ярославль:

  • улица Красноборская на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской;
  • Тутаевское шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Большой Норской;
  • проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Громова;
  • улица Панина от улицы Строителей до Тутаевского шоссе;
  • улица Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги;
  • улица Угличская от улицы Чкалова до улицы Володарского;
  • улица Республиканская от Республиканского проезда до Которосльной набережной;
  • улица Кавказская от Теплового переулка до дома № 47 по улице Кавказской;
  • улица Лескова от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковской.

Рыбинск:

  • улица Ворошилова (от разворотного кольца до улицы Глебовской) и Глебовская улица;
  • улица Молодежная;
  • улица Радищева (от улицы Советской до улицы Пушкина);
  • улица Герцена (от улицы Советской до улицы Пушкина) с Советской площадью;
  • улица Димитрова;
  • улица Авиационная;
  • улица Блюхера (от улицы Рабочей до улицы Куйбышева);
  • улица Черняховского (от улицы Звездной до улицы Толбухина);
  • улица Славского (с тротуаром);
  • автодорога в районе гидротехнических сооружений (шлюз).