«Сделаем, как вы просили»: жители в Ярославской области выбрали дороги для ремонта
В Ярославской области провели онлайн-голосование, чтобы узнать у людей, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь. В опросе приняли участие более 50 тысяч человек.
— Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — Сделаем, как вы просили, ведь для нас важно выполнить именно те работы, которые нужны людям.
По итогам голосования в лидеры вышли 39 дорог. Их власти обещают отремонтировать в 2019 году. Но, говорят, только в том случае, если сэкономят на это по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков. Также они могут быть включены в адресные программы ремонта в следующие периоды.
Полный список дорог, победивших в голосовании
Областные трассы:
- Рыбинский МР: Рыбинск — Глебово;
- Переславль-Залесский: Нагорье — Берендеево;
- Рыбинский МР: Глебово — Ларионово;
- Ярославский МР: участок дороги Туношна — Бурмакино;
- Переславль-Залесский: Рязанцево — Горки;
- Переславль-Залесский: Владимир — Переславль;
- Пошехонский МР: участок дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;
- Тутаевский МР: Тутаев — Шопша;
- Гаврилов-Ямский МР: участок дороги Ярославль — Заячий-Холм — а/д «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» (до с. Шопша);
- Гаврилов-Ямский МР: Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — (до с. Шопша);
- Гаврилов-Ямский МР: Тутаев — Шопша;
- Любимский МР: участок дороги Пречистое — Любим — Буй;
- Пошехонский МР: Данилов — Пошехонье;
- Ярославский МР: участок дороги «Москва — Архангельск» — Дубки;
- Даниловский МР: участок дороги Ярославль — Любим;
- Даниловский МР: Данилов — Пошехонье;
- Ярославский МР: участок дороги Григорьевское — пос. Михайловский — Норское;
- Ярославский МР: участок дороги Карачиха — Ширинье;
- Ярославский МР: участок дороги Ярославль — Любим;
- Ярославский МР: участок дороги Климовское — Ананьино — Волково.
Ярославль:
- улица Красноборская на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской;
- Тутаевское шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Большой Норской;
- проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Громова;
- улица Панина от улицы Строителей до Тутаевского шоссе;
- улица Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги;
- улица Угличская от улицы Чкалова до улицы Володарского;
- улица Республиканская от Республиканского проезда до Которосльной набережной;
- улица Кавказская от Теплового переулка до дома № 47 по улице Кавказской;
- улица Лескова от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковской.
Рыбинск:
- улица Ворошилова (от разворотного кольца до улицы Глебовской) и Глебовская улица;
- улица Молодежная;
- улица Радищева (от улицы Советской до улицы Пушкина);
- улица Герцена (от улицы Советской до улицы Пушкина) с Советской площадью;
- улица Димитрова;
- улица Авиационная;
- улица Блюхера (от улицы Рабочей до улицы Куйбышева);
- улица Черняховского (от улицы Звездной до улицы Толбухина);
- улица Славского (с тротуаром);
- автодорога в районе гидротехнических сооружений (шлюз).