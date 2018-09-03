Людям разрешили самим повыбирать дороги для ремонта

В Ярославской области провели онлайн-голосование, чтобы узнать у людей, какие дороги нужно отремонтировать в первую очередь. В опросе приняли участие более 50 тысяч человек.



— Я благодарю всех, кто принял участие в голосовании, — сказал губернатор Дмитрий Миронов. — Сделаем, как вы просили, ведь для нас важно выполнить именно те работы, которые нужны людям.



По итогам голосования в лидеры вышли 39 дорог. Их власти обещают отремонтировать в 2019 году. Но, говорят, только в том случае, если сэкономят на это по итогам проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков. Также они могут быть включены в адресные программы ремонта в следующие периоды.



Полный список дорог, победивших в голосовании







Областные трассы:



Рыбинский МР: Рыбинск — Глебово;

Переславль-Залесский: Нагорье — Берендеево;

Рыбинский МР: Глебово — Ларионово;

Ярославский МР: участок дороги Туношна — Бурмакино;

Переславль-Залесский: Рязанцево — Горки;

Переславль-Залесский: Владимир — Переславль;

Пошехонский МР: участок дороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец;

Тутаевский МР: Тутаев — Шопша;

Гаврилов-Ямский МР: участок дороги Ярославль — Заячий-Холм — а/д «Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль» (до с. Шопша);

Гаврилов-Ямский МР: Иваново — Писцово — Гаврилов-Ям — Ярославль — (до с. Шопша);

Гаврилов-Ямский МР: Тутаев — Шопша;

Любимский МР: участок дороги Пречистое — Любим — Буй;

Пошехонский МР: Данилов — Пошехонье;

Ярославский МР: участок дороги «Москва — Архангельск» — Дубки;

Даниловский МР: участок дороги Ярославль — Любим;

Даниловский МР: Данилов — Пошехонье;

Ярославский МР: участок дороги Григорьевское — пос. Михайловский — Норское;

Ярославский МР: участок дороги Карачиха — Ширинье;

Ярославский МР: участок дороги Ярославль — Любим;

Ярославский МР: участок дороги Климовское — Ананьино — Волково.



Ярославль:



улица Красноборская на участке от улицы Сахарова до улицы Университетской;

Тутаевское шоссе от улицы Елены Колесовой до улицы Большой Норской;

проспект Дзержинского от Ленинградского проспекта до улицы Громова;

улица Панина от улицы Строителей до Тутаевского шоссе;

улица Гагарина от Московского проспекта до Юго-Западной окружной дороги;

улица Угличская от улицы Чкалова до улицы Володарского;

улица Республиканская от Республиканского проезда до Которосльной набережной;

улица Кавказская от Теплового переулка до дома № 47 по улице Кавказской;

улица Лескова от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковской.



Рыбинск:



улица Ворошилова (от разворотного кольца до улицы Глебовской) и Глебовская улица;

улица Молодежная;

улица Радищева (от улицы Советской до улицы Пушкина);

улица Герцена (от улицы Советской до улицы Пушкина) с Советской площадью;

улица Димитрова;

улица Авиационная;

улица Блюхера (от улицы Рабочей до улицы Куйбышева);

улица Черняховского (от улицы Звездной до улицы Толбухина);

улица Славского (с тротуаром);