В Ярославле жителям двора пригрозили снести детский городок, если они за него не заплатят

В Ярославле чиновники пригрозили жителям большого двора демонтажом детской площадки. Объявления расклеили на подъезды домов по улице Свердлова, 83, корпус 1 и корпус 2. В них значится требование: решить, готовы ли собственники признать детские площадки общедомовым имуществом и содержать их за свой счёт. Для этого требуется провести собрание жильцов, протокол по которому нужно отнести в администрацию Кировского и Ленинского районов до 22 мая 2019 года.

«В случае отказа либо непредоставления протокола общего собрания собственников многоквартирного дома установленное на придомовой территории оборудование будет демонтировано», — написано в объявлении от имени территориальной администрации.