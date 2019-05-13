В Ярославле жителям двора пригрозили снести детский городок, если они за него не заплатят

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Мэрия всё-таки спихнула ответственность за содержание городков на жителей
В Ярославле чиновники пригрозили жителям большого двора демонтажом детской площадки. Объявления расклеили на подъезды домов по улице Свердлова, 83, корпус 1 и корпус 2. В них значится требование: решить, готовы ли собственники признать детские площадки общедомовым имуществом и содержать их за свой счёт. Для этого требуется провести собрание жильцов, протокол по которому нужно отнести в администрацию Кировского и Ленинского районов до 22 мая 2019 года.
«В случае отказа либо непредоставления протокола общего собрания собственников многоквартирного дома установленное на придомовой территории оборудование будет демонтировано», — написано в объявлении от имени территориальной администрации.
Речь идёт о том, чтобы ярославцы сами содержали свои детские городки. Скандал по этой теме был в Ярославле ещё два года назад при Владимире Слепцове. Тогда мэрия предложила перекинуть ответственность за состояние городков с администрации на самих жителей и собирать по 26 копеек с квадратного метра собственности. Казалось бы, скандал разрешился, когда в июне 2017 года мэр на заседании муниципалитета отказался от этой идеи. Но позже, в октябре, подписал постановление о том, чтобы детские городки во дворах содержали сами ярославцы.
— Постановлением мэрии города Ярославля от 30.10.2017 № 1494 установлен размер платы за содержание жилых помещений, в состав которого входит плата за содержание и ремонт малых архитектурных форм в размере 0,26 руб./кв. м. Согласно постановлению, если на придомовых территориях многоквартирных домов отсутствуют малые архитектурные формы, то размер платы за содержание жилых помещений начисляется без учета расходов на содержание и ремонт малых архитектурных форм, — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Теперь с жителей двора на улице Свердлова требуют либо согласиться содержать городки, либо детскую горку и качели снесут.
— Данный вопрос пока прорабатывается. Но однозначно демонтаж оборудования за счет средств жителей проводиться не будет, — уточнил представитель пресс-службы мэрии Ярославля Дмитрий Батманов.
Совсем обнаглели. Алкаши сидят день и ночь в городках, а мы платить должны? Может тогда и власть разогнать и налоги с нас не брать?
Конституция Российской Федерации.Статья 7
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