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    8 апреля 2019

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Город

Монстрация, демонстрация и маркет еды: где в Ярославле погулять на Первомай

Публикуем программу праздника на 1 Мая

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В этом году монстранты в Ярославле пройдут по нижнему ярусу Волжской набережной

Фото: Михаил Контуев

В Ярославле в этом году на 1 Мая пройдёт несколько шествий. Откроет праздник труда демонстрация профсоюзов. Колонна отправится в 10:30 от площади Юности и дойдёт до Советской площади, где в 11 часов пройдут праздничный митинг и концерт. 


В 12 часов любителей весёлых шествий ждут на площадке справа от здания бывшего речного вокзала на нижнем ярусе Волжской набережной. Планируется, что здесь сначала полчаса пообщаются участники монстрации и в 12:30 пойдут шествием до Стрелки.

В 11 часов с традиционным шествием по улице Свободы должны были пройти и коммунисты. Но им не согласовали митинг. Тем не менее сторонники партии намерены собраться в парке, откуда в предыдущие годы начинали свои шествия.

После всех митингов, демонстраций и шествий можно будет отдохнуть на фестивале еды, который откроется в 15 часов на Первомайском бульваре. Здесь можно будет попробовать необычные блюда, а также поучаствовать в шахматном турнире, лектории и посетить веломастерскую.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

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1 Мая

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КОММЕНТАРИИ (1)

пессимист
30 апр 2019 в 19:15

Первомайский карнавал.