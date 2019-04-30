Монстрация, демонстрация и маркет еды: где в Ярославле погулять на Первомай

В Ярославле в этом году на 1 Мая пройдёт несколько шествий. Откроет праздник труда демонстрация профсоюзов. Колонна отправится в 10:30 от площади Юности и дойдёт до Советской площади, где в 11 часов пройдут праздничный митинг и концерт.





В 12 часов любителей весёлых шествий ждут на площадке справа от здания бывшего речного вокзала на нижнем ярусе Волжской набережной. Планируется, что здесь сначала полчаса пообщаются участники монстрации и в 12:30 пойдут шествием до Стрелки.

В 11 часов с традиционным шествием по улице Свободы должны были пройти и коммунисты. Но им не согласовали митинг. Тем не менее сторонники партии намерены собраться в парке, откуда в предыдущие годы начинали свои шествия.



После всех митингов, демонстраций и шествий можно будет отдохнуть на фестивале еды, который откроется в 15 часов на Первомайском бульваре. Здесь можно будет попробовать необычные блюда, а также поучаствовать в шахматном турнире, лектории и посетить веломастерскую.

