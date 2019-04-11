В Ярославле заблокировали сайт, написавший про надпись на здании полиции. Но за другую новость

Пока новости сайта доступны лишь в соцсетях издания
Фото: Анна Лурье
Сегодня главный редактор издания «Яркуб» Марина Седнева сообщила о блокировке этого ресурса.
— Дорогие читатели, сегодня у вас может не открываться Yarcube.ru, — сказано в обращении. — Дело в том, что Роскомнадзор внес наш сайт (целиком) в реестр сайтов и страниц, доступ к которым ограничен.
Седнева уточняет, что официальных документов издание от Роскомнадзора не получало:
— От нашего хостинга мы 10 апреля в 21:56 получили некое уведомление. В нем говорится (дословно. — Прим. ред.): «Здравствуйте. Обращаем Ваше внимание, что на IP 80.93.187.207, принадлежащий Вам, наложены ограничения со стороны РКН. Просим принять меры для устранения причин жалобы. С причинами Вы можете ознакомится тут: https://blocklist.rkn.gov.ru». К сожалению, мы не можем ознакомиться с причинами, поскольку по ссылке нам доступна информация в ограниченном объеме. Именно та, что в абзаце о нарушении. То есть мы по-прежнему не получили от хоста документы с требованиями Роскомнадзора. И вновь их запросили. Мы также обратились через форму обратной связи в Роскомнадзор с просьбой дать документы с указанием причин, позволяющих ограничить доступ к целому сайту.
Сейчас редакция скрыла текст новости, к которой имелись претензии. Это была новость от 9 июня 2018 года про юношу, с которым случилось несчастье на балконе.
— Вместо прежнего материала оставили краткое формальное пояснение, — говорит Седнева. — Мы все еще не знаем, что конкретно вызвало недовольство Роскомнадзора. Картинка? Формулировки? Тема? Также остается подвешенным вопрос того, как именно мы можем исправить нарушения. Хост предлагает уведомить его об удалении страницы. Но, насколько нам известно, уведомлять следует Роскомнадзор. А он не прислал нам информацию о том, куда слать уведомление. Мы снова видим грубое нарушение в порядке работы официального органа. Нам тревожно думать, что Роскомнадзор грубо цепляется и ищет повод из мести за нашу позицию, касающуюся материала о надписи про Путина на стене УМВД.
Управление РКН в Ярославской области ситуацию не комментирует.
Тревога главреда издания основывается на истории, которая случилась в начале апреля, — после публикации материала об оскорбительной надписи на здании полиции в редакции ярославских изданий начали поступать звонки с просьбами удалить заметки с сайтов. Три ярославских издания — «Яркуб», 76.RU и «Комсомольская правда — Ярославль» удалять материалы не стали.
Из закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:
1. Незамедлительно с момента получения от оператора реестра уведомления о включении доменного имени в реестр провайдер хостинга обязан проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта в сети интернет и уведомить его о необходимости удаления интернет-страницы, содержащей информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
2. Незамедлительно с момента получения от провайдера хостинга такого уведомления владелец сайта обязан удалить указанную интернет-страницу. В случае отказа или бездействия владельца сайта в сети интернет провайдер хостинга обязан ограничить доступ к такому сайту в сети интернет незамедлительно.
3. В течение суток с момента включения в реестр сетевого адреса сайта с запрещенной информацией оператор связи обязан ограничить доступ к такому сайту в сети интернет.