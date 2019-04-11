В Ярославле заблокировали сайт, написавший про надпись на здании полиции. Но за другую новость

Сегодня главный редактор издания «Яркуб» Марина Седнева сообщила о блокировке этого ресурса.



— Дорогие читатели, сегодня у вас может не открываться Yarcube.ru, — сказано в обращении. — Дело в том, что Роскомнадзор внес наш сайт (целиком) в реестр сайтов и страниц, доступ к которым ограничен.



Седнева уточняет, что официальных документов издание от Роскомнадзора не получало:



— От нашего хостинга мы 10 апреля в 21:56 получили некое уведомление. В нем говорится (дословно. — Прим. ред.): «Здравствуйте. Обращаем Ваше внимание, что на IP 80.93.187.207, принадлежащий Вам, наложены ограничения со стороны РКН. Просим принять меры для устранения причин жалобы. С причинами Вы можете ознакомится тут: https://blocklist.rkn.gov.ru». К сожалению, мы не можем ознакомиться с причинами, поскольку по ссылке нам доступна информация в ограниченном объеме. Именно та, что в абзаце о нарушении. То есть мы по-прежнему не получили от хоста документы с требованиями Роскомнадзора. И вновь их запросили. Мы также обратились через форму обратной связи в Роскомнадзор с просьбой дать документы с указанием причин, позволяющих ограничить доступ к целому сайту.

