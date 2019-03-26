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Город

Через все заборы: на улице Свободы «Рено-Логан» вылетел на тротуар

Машину остановило только дерево. Подробности аварии в Ярославле

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К счастью, на тротуаре не было пешеходов в этот момент 

Фото: Михаил Лебедев/Vk.com

Сегодня ночью на улице Свободы тёмно-синий «Рено-Логан» вылетел на тротуар. Всё произошло около часа ночи у сквера на площади Труда. Несущуюся машину остановило только дерево. За рулём находился 47-летний мужчина. Как оказалось позже, он был пьян и без прав.

— У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, не имея права управления. Протокол направлен в суд для рассмотрения, — уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. 

Сам водитель отделался ушибами. 

Аналогичная авария случилась сегодня рано утром на Суздальском шоссе — водитель улетел в дерево. Вместе с ним пострадал пассажир.

Легковушка затормозила только о дерево

Фото: УМВД по Ярославской области 

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