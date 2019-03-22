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Город

«Оба-на, вот она ямка»: ярославец так задорно обматерил разбитый мост, что это тянет на видео дня

Ямы и колдобины действительно впечатляющие

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Фото: Первый ярославский автопортал/Vk.com

Ярославцы в социальных сетях обсуждают видео, на котором водитель жёстко и одновременно с юмором ругается на состояние путепровода на Юго-западной окружной дороге. Без мата не смог.

— Сделайте уже, наконец-то, эту окружную, сделайте этот мост один раз в этой жизни, — говорит голос за кадром, описывая дорогу, по которой едет. — Страшно ездить. Смотри, какие ямы. Тут люди тонут, и их тут не находят — они здесь остаются, ёлки-палки. Всё... Я здесь уже остаюсь. И потом их не находят. Каждый год одно и то же. Вот ещё одна ямка, нормальная такая. Ну-ка, что там у нас дальше? Оба-на, вот она ямка, подождите, сейчас я здесь полподвески оставлю, и вот там ещё немножечко. И как раз будет хорошо. О, вот она — рельса, целая рельса!

Но текстом не передать все эмоции автомобилиста. Предлагаем вам посмотреть это видео. Правда, мы можем его опубликовать только без мата.

Видео: Первый ярославский автопортал/Vk.com

— Я вчера под мостом проезжал, опоры один дорожник уже начал красить, так что ждите — скоро его покрасят, — шутит в комментариях под видео Дмитрий Дорогин.

Летом прошлого года, когда ливни затопили улицы Рыбинска, жители города решили подойти к этому с юмором и устроили в одном из дворов аквапарк. Свои катания на надувном матрасе они сняли на видео.

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
22 март 2019 в 12:35

И это самая большая страна в мире, богатая недрами! В России дороги должны быть из золота. Нужно менять власть в стране, всех кто сейчас стоит у власти близко нельзя подпускать к управлению государством.

Светлана
22 март 2019 в 12:31

Было бы интересно посмотреть видео с комментариями, когда он поедет по второй части моста до светофора у д. Чурилково.
Там еще больше возможностей для более запорных выражений.

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