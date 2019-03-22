«Оба-на, вот она ямка»: ярославец так задорно обматерил разбитый мост, что это тянет на видео дня

Ярославцы в социальных сетях обсуждают видео, на котором водитель жёстко и одновременно с юмором ругается на состояние путепровода на Юго-западной окружной дороге. Без мата не смог.



— Сделайте уже, наконец-то, эту окружную, сделайте этот мост один раз в этой жизни, — говорит голос за кадром, описывая дорогу, по которой едет. — Страшно ездить. Смотри, какие ямы. Тут люди тонут, и их тут не находят — они здесь остаются, ёлки-палки. Всё... Я здесь уже остаюсь. И потом их не находят. Каждый год одно и то же. Вот ещё одна ямка, нормальная такая. Ну-ка, что там у нас дальше? Оба-на, вот она ямка, подождите, сейчас я здесь полподвески оставлю, и вот там ещё немножечко. И как раз будет хорошо. О, вот она — рельса, целая рельса!

