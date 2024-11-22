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Наука Вечерняя викторина тест Плесень или кошачий наполнитель? Угадаете ли вы, как выглядят предметы под микроскопом

Плесень или кошачий наполнитель? Угадаете ли вы, как выглядят предметы под микроскопом

Викторина по фото

213
1 комментарий

Уже поняли, что на фото слева?

В середине рабочей недели предлагаем посмотреть на что-то красивое. Нет, это не философская беседа, а всего лишь новый выпуск теста «Микроскопические твари» от наших коллег из 116.RU. Предлагаем вам игру: попробуйте отгадать, что за предметы под микроскопом? На предметном стекле может оказаться самая обычная вещь из нашего окружения.

ТЕСТПройден 7 раз
Микроскопические твари

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Комментарии
1
Гость
45 минут
Просматривается аналогия с рассказом Шукшина.
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