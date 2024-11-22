Плесень или кошачий наполнитель? Угадаете ли вы, как выглядят предметы под микроскопом

В середине рабочей недели предлагаем посмотреть на что-то красивое. Нет, это не философская беседа, а всего лишь новый выпуск теста «Микроскопические твари» от наших коллег из 116.RU. Предлагаем вам игру: попробуйте отгадать, что за предметы под микроскопом? На предметном стекле может оказаться самая обычная вещь из нашего окружения.
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вы умный человек или мимо проходили? Оцените свои знания по шкале от 1 до 10.