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Город Новый год — 2025 эксперт Ждать трескучих морозов? Какой будет погода на Новый год в Центральной России

Ждать трескучих морозов? Какой будет погода на Новый год в Центральной России

Прогноз от синоптика Александра Ильина

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5 комментариев

Какая погода будет в Новый год

С приближением декабря постепенно появляется новогоднее настроение. Синоптики начинают давать свои прогнозы погоды на праздничную ночь.

Ждать ли жителям Центральной России снежной сказки в Новый год или же будет слякоть, рассказал в беседе с 76.RU синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, по всей стране в конце осени отмечается отставание по среднесуточной температуре. Это значит, что погода теплее, чем должна быть в это время года.

— Не только в Центральной России, но практически по всей Сибири и Дальнему Востоку наблюдаются температурные аномалии со знаком плюс, — рассказал Александр Ильин. — На Урале, в центре Сибири превышение температуры составляет до +15−17 градусов, на Дальнем Востоке, например на той же Чукотке, отклонение от нормы до +15 градусов. То есть сейчас в Анадыре +2 градуса, в то время как должно быть -15… -20 градусов. Это очень серьезное отклонение.

Если обычно к ноябрю в Центральной России образовывается снежный покров, то в 2024 году только к концу месяца на улицах сформируются сугробы.

По прогнозу, новогодняя ночь будет морозной, в канун праздника тоже будет морозно.

— На основе климатических и долгосрочных расчетов можно приблизительно предположить, какая погода будет в конце декабря, — отметил синоптик «Фобоса» Александр Ильин. — Последние годы мы Новый год встречали при достаточно умеренных температурах: -1… -4 градуса в ночные часы. В этом году отдельные расчеты показывают, что в Центральной России не исключено в новогоднюю ночь понижение температуры до -10 градусов. Может быть, температура воздуха будет и чуть ниже. То есть ожидается достаточно морозная погода. Это я про центральную Россию, про другие районы не скажу.

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Комментарии
5
Гость
47 минут
Дедушка Мороз не приходи! у нас нет одежды теплой и обуви зимней, одни прорывы и провалы, мы замёрзнем
Гость
36 минут
Не дурите людям головы! На неделю не могут предсказать.
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