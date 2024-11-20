Ждать трескучих морозов? Какой будет погода на Новый год в Центральной России

Какая погода будет в Новый год Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











С приближением декабря постепенно появляется новогоднее настроение. Синоптики начинают давать свои прогнозы погоды на праздничную ночь.

Ждать ли жителям Центральной России снежной сказки в Новый год или же будет слякоть, рассказал в беседе с 76.RU синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, по всей стране в конце осени отмечается отставание по среднесуточной температуре. Это значит, что погода теплее, чем должна быть в это время года.

— Не только в Центральной России, но практически по всей Сибири и Дальнему Востоку наблюдаются температурные аномалии со знаком плюс, — рассказал Александр Ильин. — На Урале, в центре Сибири превышение температуры составляет до +15−17 градусов, на Дальнем Востоке, например на той же Чукотке, отклонение от нормы до +15 градусов. То есть сейчас в Анадыре +2 градуса, в то время как должно быть -15… -20 градусов. Это очень серьезное отклонение.

Если обычно к ноябрю в Центральной России образовывается снежный покров, то в 2024 году только к концу месяца на улицах сформируются сугробы.

По прогнозу, новогодняя ночь будет морозной, в канун праздника тоже будет морозно.