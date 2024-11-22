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«Вас ждет привод!»: в Ярославле вандалы повредили салон автобуса

Хасьятулла Гирфанов написал заявление в полицию

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3 комментария

Произошедшее записали камеры внутри салона автобуса

В Ярославле директор транспортной компании «ГирфТранс» Хасьятулла Гирфанов пожаловался на вандалов в автобусе № 97с, следующем по маршруту «Фабрика Красный Перевал — Улица Большие Полянки». Они изрисовали сиденья в салоне маркером. По его словам, инцидент произошел 18 ноября в районе 14:44.

Подозрения Хасьятуллы пали на компанию молодых людей, которые вошли в автобус на остановке «Фабрика Красный Перевал». К записи он приложил скриншот с видео, которое записали камеры внутри салона автобуса. На нем видно четверых молодых людей, похожих на подростков.

Сиденья в салоне оказались испорчены

Испорченные сиденья заметили на следующий день — 19 ноября, во время приемки автобуса механиком у водителей. Из-за случившегося Хасьятулла Гирфанов написал заявление в полицию.

— Художники! Вас ждет привод в полицию! — обратился к вандалам гендиректор компании «ГирфТранс» в социальных сетях.

Заявление в полицию уже написано

ООО «ГирфТранс» — ярославская компания, обслуживающая маршруты: № 2, 40с, 55, 97с. Основатель компании, он же гендиректор — Хасьятулла Гирфанов. Еще до транспортной реформы 2021 года маршрутки Гирфанова много лет возили ярославцев. Согласно данным «Контур.Фокуса», с 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, однако в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% получили Дмитрий Ватутин (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлана Орлова (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулла.

В августе Хасьятулла сообщал, что двое мальчиков взорвали петарду в салоне «Яавтобуса». В этот момент внутри были пассажиры.

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Комментарии
3
Гость
52 минуты
Интересно как то получается автобусы переданы городу, а какой частник руководит маршрутами и автобусами может кто расскажет секрет фирмы???? Чьи в городе автобусы
Гость
7 минут
да ничего им не будет , пальчиком погрозят и отпустят, это же милые невинные детки, наше будущее
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