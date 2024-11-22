«Вас ждет привод!»: в Ярославле вандалы повредили салон автобуса

Произошедшее записали камеры внутри салона автобуса Источник: Хасьятулла Гирфанов / Vk.com











В Ярославле директор транспортной компании «ГирфТранс» Хасьятулла Гирфанов пожаловался на вандалов в автобусе № 97с, следующем по маршруту «Фабрика Красный Перевал — Улица Большие Полянки». Они изрисовали сиденья в салоне маркером. По его словам, инцидент произошел 18 ноября в районе 14:44.

Подозрения Хасьятуллы пали на компанию молодых людей, которые вошли в автобус на остановке «Фабрика Красный Перевал». К записи он приложил скриншот с видео, которое записали камеры внутри салона автобуса. На нем видно четверых молодых людей, похожих на подростков.

Сиденья в салоне оказались испорчены Источник: Хасьятулла Гирфанов / Vk.com











Испорченные сиденья заметили на следующий день — 19 ноября, во время приемки автобуса механиком у водителей. Из-за случившегося Хасьятулла Гирфанов написал заявление в полицию.

— Художники! Вас ждет привод в полицию! — обратился к вандалам гендиректор компании «ГирфТранс» в социальных сетях.

Заявление в полицию уже написано Источник: Хасьятулла Гирфанов / Vk.com











ООО «ГирфТранс» — ярославская компания, обслуживающая маршруты: № 2, 40с, 55, 97с. Основатель компании, он же гендиректор — Хасьятулла Гирфанов. Еще до транспортной реформы 2021 года маршрутки Гирфанова много лет возили ярославцев. Согласно данным «Контур.Фокуса», с 2018 года компания принадлежала Ольге и Хасьятулле Гирфановым, однако в мае 2023 года долю гендиректора поделили: по 20% получили Дмитрий Ватутин (перевозчик из Ярославской области и владелец магазинов автозапчастей) и Светлана Орлова (перевозчик из Ярославского района), а 10% оставшихся — Хасьятулла.