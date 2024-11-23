Водитель скончался в больнице: в Ярославской области грузовик снес легковушку

В Ярославской области произошло смертельное ДТП на трассе М-8 в Ростовском районе. По данным полиции и МЧС, авария произошла в 12:30 23 ноября. Столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» и грузовик «Ситрак».

— По имеющимся данным, 70-летний водитель «Шевроле» был доставлен в медицинское учреждение, впоследствии скончался, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, 20 ноября авария с участием трех автомобилей произошла на дороги Лесные Поляны — Ярославль. Столкнулись «Тойота» и два «Мерседеса». В аварии пострадали две женщины — одна из них была за рулем «Тойоты», другая на пассажирском сиденье. Пострадавших увезли в больницу. Одна из женщин вскоре скончалась.