В Ярославле семь человек признали виновными в пропаганде нетрадиционных отношений

— Суд признал семь человек виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ). Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Также в сообщении было отмечено, что данные лица были выявлены полицейскими и Росгвардией в одном из ночных заведений Ярославля. Телеграм-каналы тогда сообщали, что вечеринка была приурочена к Хеллоуину, но на ней были артисты-мужчины, переодетые в женские образы. Сами они потом на камеру раскаивались в содеянном.