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Криминал В Ярославле семь человек признали виновными в пропаганде нетрадиционных отношений

В Ярославле семь человек признали виновными в пропаганде нетрадиционных отношений

Такое решение вынес суд

279
1 комментарий

Участников сомнительной вечеринки признали виновными в пропаганде нетрадиционных отношений

В Ярославле семь человек признали виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Такое решение 22 ноября принял мировой судья судебного участка № 3 Ленинского судебного района Ярославля.

— Суд признал семь человек виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола (ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ). Каждому из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Также в сообщении было отмечено, что данные лица были выявлены полицейскими и Росгвардией в одном из ночных заведений Ярославля. Телеграм-каналы тогда сообщали, что вечеринка была приурочена к Хеллоуину, но на ней были артисты-мужчины, переодетые в женские образы. Сами они потом на камеру раскаивались в содеянном.

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Комментарии
2
Гость
35 минут
Я вот подумала: "почему в странах, где лгбт запретили, дороги плохие, а где разрешили, например в США, хорошие"?
Гость
4 минуты
Виягивают молодежь в эту грязь,потому что у них еще умишка маловато и легче в тянуть в эту грязь
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