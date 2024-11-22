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Город Поваленные деревья, остановки, светофоры: показываем последствия урагана в Ярославской области

Поваленные деревья, остановки, светофоры: показываем последствия урагана в Ярославской области

Часть районов осталась без света

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7 комментариев

По Ярославской области пронесся ураган

21 ноября на Ярославскую область обрушился сильный ветер. Его порывы достигали 20-25 метров в секунду. Пик стихии пришелся на вечер и ночь. Падали деревья, остановки и даже светофоры. Часть населенных пунктов области осталась без света.

— Локальные нарушения электроснабжения фиксируются в Ярославском, Угличском, Борисоглебском, Большесельском, Некрасовском, Рыбинском районах, Переславль-Залесском городском округе, — сообщили в «Россети Центр» — «Ярэнерго».

По словам энергетиков устранение последствий непогоды продолжается до сих пор. Задействовано 67 бригад «Ярэнерго» (283 специалиста и спецтехника). Жителей предупредили: при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним.

Показываем, что ураган наделал в Ярославской области.

А это упавшее дерево на Парижской коммуне

На Шевелюхе береза упала на проезжую часть, оборвала провода, немного задело автобус. К счастью, никто не пострадал

На остановке «Школа 50» в Заволжском районе Ярославля у павильона загнуло крышу

В Рыбинске остановке на ул. 50 Лет ВЛКСМ было еще хуже

Не устоял остановочный павильон и на Которосльной набережной в Ярославле

Упала спутниковая тарелка

В некоторых домах ветер сорвал с окон сетки

Упало дерево в Юбилейном парке в Ярославле

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Комментарии
7
Гость
1 час
всё на соплях, домики Ниф-Нифа
Гость
1 час
Наверное надо делать качественно, а не писать и говорить что тратите миллионы и миллиарды на благополучие города.
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