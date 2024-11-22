Город Поваленные деревья, остановки, светофоры: показываем последствия урагана в Ярославской области
Поваленные деревья, остановки, светофоры: показываем последствия урагана в Ярославской области
Часть районов осталась без света
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21 ноября на Ярославскую область обрушился сильный ветер. Его порывы достигали 20-25 метров в секунду. Пик стихии пришелся на вечер и ночь. Падали деревья, остановки и даже светофоры. Часть населенных пунктов области осталась без света.
— Локальные нарушения электроснабжения фиксируются в Ярославском, Угличском, Борисоглебском, Большесельском, Некрасовском, Рыбинском районах, Переславль-Залесском городском округе, — сообщили в «Россети Центр» — «Ярэнерго».
По словам энергетиков устранение последствий непогоды продолжается до сих пор. Задействовано 67 бригад «Ярэнерго» (283 специалиста и спецтехника). Жителей предупредили: при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним.
Показываем, что ураган наделал в Ярославской области.
На Шевелюхе береза упала на проезжую часть, оборвала провода, немного задело автобус. К счастью, никто не пострадал