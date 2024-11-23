«Мне хотелось плакать и смеяться». Юная победительница «Ты супер!» — о финале и трудностях на шоу

Девочка шла к победе в программе больше года Источник: Ты супер! / Vk.com, родные героини материала











Полина Ласточкина — юная певица из Новороссийска, которая в октябре этого года победила в восьмом сезоне вокального конкурса «Ты супер!» (6+) на НТВ. 14-летней девочке удалось влюбить в себя жюри. Она вышла на сцену три раза, но за этими выступлениями стояли месяцы тяжелых репетиций и подготовки. 93.RU поговорил с Полиной об эмоциях после победы, семье и планах на жизнь.

В шоу участвуют воспитанники детских домов, школ-интернатов и те, у кого трудная ситуация в семье. Несмотря на то что отец Полины живет за тысячи километров от нее, а мама уделяет больше внимания новому мужчине и новорожденной дочери, девочка любит родителей и благодарна им за все.

Полина рассказала, с чем пришлось столкнуться при подготовке к конкурсу и как удалось обойти более 50 соперников.

Не получилось поучаствовать из-за болезни

Девочка планировала попасть на шоу еще год назад, но не получилось из-за болезни. Организаторы дали Полине второй шанс в 2024 году.

— Я год назад заболела на проекте, толком не познакомилась ни с учителями, ни с ребятами. Пролечилась неделю, и мы поехали домой. Как правило, ребята, которые не смогли участвовать по непредвиденным серьезным обстоятельствам, могут участвовать в следующем году и через год, — объясняет Полина.

Игорь Крутой высоко оценил вокал Полины Ласточкиной Источник: Ты супер! / Vk.com











Сложный путь к победе

На проекте Полина находилась три месяца — с 29 июля. Все это время шла интенсивная подготовка к выступлениям. Ежедневно с каждым участником телешоу занимались педагоги, ставили юным артистам номер и обучали вокалу. Репертуар для каждого выбирали тоже наставники.

— Также с нами работали стилисты и костюмеры. Перед каждым выступлением нас готовили как настоящих артистов. Это было прикольно и здорово, — делится эмоциями победительница шоу.

Несмотря на множество репетиций и нагрузку, которую может выдержать не каждый взрослый вокалист, шоу «Ты супер!» подарило Полине новых друзей и знакомых. С подругами девочка часто созванивается. Недавно они вместе ездили на юбилейный концерт Игоря Крутого в Москве.

Самой сложной частью проекта были прогоны номеров. Репетиции отнимали много сил, потому что всем ребятам надо было выложиться не меньше, чем на съемках.

— Расскажу секрет: когда награждали победителей, нам пришлось перезаписывать этот момент. Я не знаю, что случилось. И меня перезаписывали, но эмоции были такими же, как в первый раз, — рассказывает Полина.

Фрагмент песни, с которой Полина победила в финале Источник: НТВ / Rutube.ru

«Эмоции нахлынули волной»

Всего на шоу Полина выступила три раза: в отборочном туре, полуфинале и финале. И ей всегда удавалось собирать восхищенные отзывы жюри. Игорь Крутой, например, заявил, что талант девочки не знает границ.

Лучшим выходом на сцену Полина считает тот, который и принес ей победу. В финале артистка исполнила известную песню группы The Mamas & the Papas «California Dreamin’» («Мечтая о Калифорнии»). Девочка рассказала, что за основу взяла версию трека австралийской певицы Sia.

После выступления Полины судьи отметили, что юная артистка отлично справилась со сложной композицией на иностранном языке и точно попала в каждую ноту.

— После победы в финале мои эмоции нахлынули волной. Я была рада, хотелось плакать и смеяться. Было удивительно для меня, что я выиграла, — отмечает девочка.

Полина живет с бабушкой, но хочет переехать к папе Источник: Ты супер! / Vk.com, родные героини материала











Росла без папы

Родители Полины разошлись, когда она была маленькой. Отец уехал в Сибирь, где получил хорошую работу, а мама решила заняться личной жизнью и отправила дочь жить к бабушке.

— Меня захотели родить там, где тепло. Просто переехать в другое место, где будет комфортно жить. И родители как-то не подумали обратно друг к другу вернуться. И так получилось, что я росла без папы, — рассказывает Полина в финале программы.

Отношения с отчимом не слишком сложились, и девочка хочет провести каникулы у родного папы в Томске, а потом переехать к нему насовсем.

Первый выход Полины в шоу «Ты супер!» Источник: Ты супер! / Vk.com

Что дальше?

Победительница шоу занимается в Академии вокала Игоря Крутого. Обучение дается непросто: ради занятий раз в неделю Полине приходится ездить из Новороссийска в Краснодар. Но по словам девочки, именно занятия с профессиональными педагогами помогли выйти на новый уровень и выиграть в шоу.

— Я благодарна наставникам, потому что были и третьи места на конкурсах, и обида на жюри, на себя оттого, что где-то не смогла, недотянула ноту, но меня всегда поддерживали педагоги и родные, — отмечает девочка.