Все неправильно помнят эти 10 фраз и картинок — думаете, вы исключение?

А вы знали, что мозг может легко нас обмануть? Один из хитрых трюков, который он способен провернуть, называется эффектом Манделы — когда люди уверены в действительности событий, которых на деле никогда не бывало. Например, многие приписывают знаменитую фразу «Вы всё еще кипятите?» Андрею Малахову. Якобы это он на заре нулевых стучался в двери к мирным гражданам, потрясая рыжей коробкой с белым порошком. Возможно, это связано с тем, что Малахов вел ток-шоу «Большая стирка» (16+), пока в рекламных блоках с той самой коробкой по квартирам носился другой ведущий — Владимир Тишко. Откуда ноги растут у этого массового помутнения сознания, мы, возможно, никогда не узнаем, зато можем в два счета проверить, как часто мозг проделывал с вами подобные выкрутасы, заставляя поверить в то, чего не происходило.
Как заканчиваются эти знаменитые строчки? «Чем меньше женщину мы любим…»
«Тем больше нравимся мы ей»
«Тем меньше нам ухаживать за ней»
«Тем легче нравимся мы ей»
«Тем проще как-то всё в быту»
Какую фразу сказал Борис Ельцин в своем последнем телеобращении на посту президента России?
«Я ухожу. Я сделал всё, что мог»
«Я устал, я ухожу»
«Я так больше не могу»
«Я устал, я мухожук»
Есть ли у человечка в цилиндре, изображенного на коробке «Монополии», монокль?
Да
Нет
В зависимости от года выпуска
Там и человечка такого не было
Говорил ли Дарт Вейдер в «Звездных войнах» (6+) знаменитую фразу «Люк, я твой отец»?
Да, отчетливо ее помню
Фраза звучала так: «Люк, иди к папочке»
Нет, он так вообще не говорил
В действительности он говорил: «Пшшш, пшшш, Люк, прием, как слышно?»
Что не так с фразой «В моем доме попрошу не выражаться!» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)?
Всё так
Она звучала иначе: «В моем доме… не выражаться!»
Она звучала как «В моем доме прошу следить за языком!»
Вот как она звучала на самом деле: «В моем доме не трепаться!»
А фраза «Пять минут, пять минут — это много или мало» в песне Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» точно была?
Сто процентов!
Не было такого
В какой юбке появляется Бритни Спирс в своем клипе «Baby One More Time»?
В серой
В клетчатой
В однотонной черной
Без юбки
А в мультфильмах про Чебурашку старуха Шапокляк носила с собой зонтик?
Да, зонтик точно был при ней
Да, был зонтик и крыса Лариска
Нет, зонтика точно не было
Полный список аксессуаров Шапокляк выглядел так: сумочка, шляпка, клюка, чемодан
Кто продал Аляску Америке?
Екатерина II
Никита Хрущев
Александр II
Михаил Горбачев
Что говорил Волк на прощание Псу в мультфильме «Жил-был пес» (0+)?
«Бывай»
«Спасибо… Ты заходи, если что»
«Ну ты, это… Заходи, если что»
«Обращайся в случае чего. Чем могу — помогу»