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Развлечения тест Все неправильно помнят эти 10 фраз и картинок — думаете, вы исключение?

Все неправильно помнят эти 10 фраз и картинок — думаете, вы исключение?

Тогда пройдите наш тест и узнайте, не обманывает ли вас собственный мозг

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Многие считают, что Андрей Малахов рекламировал стиральный порошок. Вы тоже?

А вы знали, что мозг может легко нас обмануть? Один из хитрых трюков, который он способен провернуть, называется эффектом Манделы — когда люди уверены в действительности событий, которых на деле никогда не бывало. Например, многие приписывают знаменитую фразу «Вы всё еще кипятите?» Андрею Малахову. Якобы это он на заре нулевых стучался в двери к мирным гражданам, потрясая рыжей коробкой с белым порошком. Возможно, это связано с тем, что Малахов вел ток-шоу «Большая стирка» (16+), пока в рекламных блоках с той самой коробкой по квартирам носился другой ведущий — Владимир Тишко. Откуда ноги растут у этого массового помутнения сознания, мы, возможно, никогда не узнаем, зато можем в два счета проверить, как часто мозг проделывал с вами подобные выкрутасы, заставляя поверить в то, чего не происходило.

ТЕСТПройден 8 раз
1 / 10

Как заканчиваются эти знаменитые строчки? «Чем меньше женщину мы любим…»

  • «Тем больше нравимся мы ей»

  • «Тем меньше нам ухаживать за ней»

  • «Тем легче нравимся мы ей»

  • «Тем проще как-то всё в быту»

2 / 10

Какую фразу сказал Борис Ельцин в своем последнем телеобращении на посту президента России?

  • «Я ухожу. Я сделал всё, что мог»

  • «Я устал, я ухожу»

  • «Я так больше не могу»

  • «Я устал, я мухожук»

3 / 10

Есть ли у человечка в цилиндре, изображенного на коробке «Монополии», монокль?

  • Да

  • Нет

  • В зависимости от года выпуска

  • Там и человечка такого не было

4 / 10

Говорил ли Дарт Вейдер в «Звездных войнах» (6+) знаменитую фразу «Люк, я твой отец»?

  • Да, отчетливо ее помню

  • Фраза звучала так: «Люк, иди к папочке»

  • Нет, он так вообще не говорил

  • В действительности он говорил: «Пшшш, пшшш, Люк, прием, как слышно?»

5 / 10

Что не так с фразой «В моем доме попрошу не выражаться!» из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)?

  • Всё так

  • Она звучала иначе: «В моем доме… не выражаться!»

  • Она звучала как «В моем доме прошу следить за языком!»

  • Вот как она звучала на самом деле: «В моем доме не трепаться!»

6 / 10

А фраза «Пять минут, пять минут — это много или мало» в песне Людмилы Гурченко из «Карнавальной ночи» точно была?

  • Сто процентов!

  • Не было такого

7 / 10

В какой юбке появляется Бритни Спирс в своем клипе «Baby One More Time»?

  • В серой

  • В клетчатой

  • В однотонной черной

  • Без юбки

8 / 10

А в мультфильмах про Чебурашку старуха Шапокляк носила с собой зонтик?

  • Да, зонтик точно был при ней

  • Да, был зонтик и крыса Лариска

  • Нет, зонтика точно не было

  • Полный список аксессуаров Шапокляк выглядел так: сумочка, шляпка, клюка, чемодан

9 / 10

Кто продал Аляску Америке?

  • Екатерина II

  • Никита Хрущев

  • Александр II

  • Михаил Горбачев

10 / 10

Что говорил Волк на прощание Псу в мультфильме «Жил-был пес» (0+)?

  • «Бывай»

  • «Спасибо… Ты заходи, если что»

  • «Ну ты, это… Заходи, если что»

  • «Обращайся в случае чего. Чем могу — помогу»

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