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Развлечения обзор «Думал, мне кранты»: 5 подзабытых звезд, которые взвинтили гонорары на Новый год — цена доходит до 18 миллионов

«Думал, мне кранты»: 5 подзабытых звезд, которые взвинтили гонорары на Новый год — цена доходит до 18 миллионов

Неожиданно вернувшийся Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева, которая стала кумиром молодежи, и прочие артисты, о которых забыли, но вспомнили

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1 комментарий

Смотрим, кто из звезд поднял цену на концерт

Российская сцена за последние годы заметно поредела. Одних артистов отменили, другие отменили себя сами, третьи уехали, а четвертые попали под раздачу после эпатажной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. На фоне происходящего те, кого уже списали со счетов, стряхивают нафталиновую пыль с концертных нарядов и исполняют хиты молодости. Некоторые из них выступают, как и раньше, не ощущая конкуренции, но заметно поднимают цену — NGS.RU рассказывает, кто вернулся на олимп былой славы и как сильно повысил гонорар.

Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева возвращает былую популярность

К примеру, внезапно повысила цену за свои выступления Надежда Кадышева, почти в пять раз: с 1,5 млн до 7 млн: об этом сообщает в Telegram-канале журнал Starhit. Свое решение Кадышева объяснила тем, что к ее творчеству вырос интерес молодежи. Да, парни и девушки весело подпевают строчкам «Постучалась в дом боль незваная» (из песни «Широка река» — Прим. ред.), это можно делать в наушниках или под кавер-исполнение группы в баре, но маловероятно, что молодые люди пойдут за большие деньги на концерт.

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев возобновляет концерты в России

Всем известно, что артист уже много лет живет в Майами. Но в ноябре этого года Валерий Леонтьев вернулся в Россию на концерт, посвященный юбилею Игоря Крутого. Исполнитель думал, что о нем уже давно все забыли, так и написал в соцсетях: «Я думал, мне кранты», но публика встретила его тепло. После столь горячего приема певец решил возобновить концертную деятельность в России и задумал поднять цену за выступления. По данным Mash, новогоднюю ночь певец проведет в Дубае — выступит примерно за 150–200 тысяч долларов. В РФ он готов приехать на предновогодние корпоративы, чек — 15 млн и плюсом 300 тысяч рублей за аппаратуру.

Валерий Меладзе

Популярность Валерия Меладзе никогда не ослабевала

Покинувший Россию любимец женщин тоже поднял гонорар. По данным Telegram-канала Shot, стоимость артиста за новогоднее мероприятие составляет 15,5 миллиона рублей — рекорд среди звезд, которые покинули страну после начала СВО. Меладзе активно принимает заказы от россиян и готов выступать в любой точке мира. Концерт длится один час, а ограничений на взаимодействие со зрителями нет — все мы знаем, что Валерий любит приглашать на сцену поклонниц.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров и Инстасамка выпустили совместный альбом

О Сергее Шнурове почти ничего не было слышно до тех пор, пока 51-летний певец не развелся — тогда цена на его сольное выступление резко упала. Поднять рейтинг помогла Инстасамка — вместе Сергей Шнуров и Дарья Зотеева записали 6 песен. Альбом назвали «Бумеры и зумеры», он уже появился во всех российских музыкальных сервисах. Видимо, на волне успеха лидер группы «Ленинград» решил поднять стоимость концерта. Согласно открытым источникам, 40-минутное выступление Шнурова обойдется слушателям в 200 тысяч долларов, то есть в более чем 18 миллионов рублей.

Леонид Агутин

Агутин споет на чьем-то новогоднем корпоративе

График у артиста плотный, Леонид Агутин выступает на телевизионных шоу, в клубах, на корпоративах и гала-концертах. В интернете еще нет информации, где исполнитель легендарных «Аэропортов» споет в новогоднюю ночь, но уже есть предположение, что это будет частный корпоратив. Гонорар за такое мероприятие обычно составляет 10–12 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Звезды Гонорары звезд Концерты Меладзе Шнуров Инстасамка Надежда Кадышева Валерий Леонтьев
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Комментарии
1
Гость &
40 минут
Про "кранты" Леонтьев сказал по другому поводу.Когда отметил 70 лет,думал кранты,а нет привык и ничего вроде ..
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