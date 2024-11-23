«Думал, мне кранты»: 5 подзабытых звезд, которые взвинтили гонорары на Новый год — цена доходит до 18 миллионов

Смотрим, кто из звезд поднял цену на концерт Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Российская сцена за последние годы заметно поредела. Одних артистов отменили, другие отменили себя сами, третьи уехали, а четвертые попали под раздачу после эпатажной вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. На фоне происходящего те, кого уже списали со счетов, стряхивают нафталиновую пыль с концертных нарядов и исполняют хиты молодости. Некоторые из них выступают, как и раньше, не ощущая конкуренции, но заметно поднимают цену — NGS.RU рассказывает, кто вернулся на олимп былой славы и как сильно повысил гонорар.

Надежда Кадышева и «Золотое кольцо»

Надежда Кадышева возвращает былую популярность Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











К примеру, внезапно повысила цену за свои выступления Надежда Кадышева, почти в пять раз: с 1,5 млн до 7 млн: об этом сообщает в Telegram-канале журнал Starhit. Свое решение Кадышева объяснила тем, что к ее творчеству вырос интерес молодежи. Да, парни и девушки весело подпевают строчкам «Постучалась в дом боль незваная» (из песни «Широка река» — Прим. ред.), это можно делать в наушниках или под кавер-исполнение группы в баре, но маловероятно, что молодые люди пойдут за большие деньги на концерт.

Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев возобновляет концерты в России Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Всем известно, что артист уже много лет живет в Майами. Но в ноябре этого года Валерий Леонтьев вернулся в Россию на концерт, посвященный юбилею Игоря Крутого. Исполнитель думал, что о нем уже давно все забыли, так и написал в соцсетях: «Я думал, мне кранты», но публика встретила его тепло. После столь горячего приема певец решил возобновить концертную деятельность в России и задумал поднять цену за выступления. По данным Mash, новогоднюю ночь певец проведет в Дубае — выступит примерно за 150–200 тысяч долларов. В РФ он готов приехать на предновогодние корпоративы, чек — 15 млн и плюсом 300 тысяч рублей за аппаратуру.

Валерий Меладзе

Популярность Валерия Меладзе никогда не ослабевала Источник: Александр Конобеев / E1.RU











Покинувший Россию любимец женщин тоже поднял гонорар. По данным Telegram-канала Shot, стоимость артиста за новогоднее мероприятие составляет 15,5 миллиона рублей — рекорд среди звезд, которые покинули страну после начала СВО. Меладзе активно принимает заказы от россиян и готов выступать в любой точке мира. Концерт длится один час, а ограничений на взаимодействие со зрителями нет — все мы знаем, что Валерий любит приглашать на сцену поклонниц.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров и Инстасамка выпустили совместный альбом Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











О Сергее Шнурове почти ничего не было слышно до тех пор, пока 51-летний певец не развелся — тогда цена на его сольное выступление резко упала. Поднять рейтинг помогла Инстасамка — вместе Сергей Шнуров и Дарья Зотеева записали 6 песен. Альбом назвали «Бумеры и зумеры», он уже появился во всех российских музыкальных сервисах. Видимо, на волне успеха лидер группы «Ленинград» решил поднять стоимость концерта. Согласно открытым источникам, 40-минутное выступление Шнурова обойдется слушателям в 200 тысяч долларов, то есть в более чем 18 миллионов рублей.

Леонид Агутин

Агутин споет на чьем-то новогоднем корпоративе Источник: Александр Нифанин / 74.RU









