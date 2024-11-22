Сервиз Hermes, ваза от Baccarat: ярославская певица показала свои роскошные подарки на юбилей

Александра Белякова — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. Как сама Саша не раз заявляла в интервью, с раннего возраста она грезила мечтой стать знаменитой и богатой. В 17 лет девушка уехала из Рыбинска в Санкт-Петербург ради учебы, а после, в 26 лет, перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, развивая тему коучинга.

В Америке Саша записала несколько треков и начала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые «денежные» медитации. Идея нашла отклик среди ее подписчиков. В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12), стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.

В начале 2024 года прогремел громкий скандал вокруг семьи Александры. По Сети распространилось видео, как ее возлюбленный Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях: глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.

Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии. Много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Занимался наставничеством, а в последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты. Все его проекты оцениваются в миллионы рублей.