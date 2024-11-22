Сервиз Hermes, ваза от Baccarat: ярославская певица показала свои роскошные подарки на юбилей

Ярославская блогер-миллионник Саша Белякова (известная под псевдонимом SASHA BELAIR. — Прим. ред.) похвасталась своими подарками на день рождения. 15 ноября популярному коучу исполнилось 30 лет. Юбилей она отпраздновала в широком кругу друзей и коллег в Дубае.
— У меня впервые в жизни был день рождения, когда в одном месте собрались все мои друзья, кто смог прилететь, кто был в Дубае, — поделилась с подписчиками Саша Белякова. — Было почти 100 гостей. Я очень счастливый человек, что у меня есть столько друзей. Была моя семья, моя команда, все прилетели к нам. В этот день я была самая счастливая. Все поздравляли, благодарили. И надарили кучу подарков.
Кто такая SASHA BELAIR?
Александра Белякова — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. Как сама Саша не раз заявляла в интервью, с раннего возраста она грезила мечтой стать знаменитой и богатой. В 17 лет девушка уехала из Рыбинска в Санкт-Петербург ради учебы, а после, в 26 лет, перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, развивая тему коучинга.
В Америке Саша записала несколько треков и начала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые «денежные» медитации. Идея нашла отклик среди ее подписчиков. В октябре 2023 года ярославский блогер провела в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» масштабное шоу-медитацию (12), стоимость некоторых билетов достигала 333 тысяч рублей.
В начале 2024 года прогремел громкий скандал вокруг семьи Александры. По Сети распространилось видео, как ее возлюбленный Сергей Косенко бросает младенца в снег. Ролик вызвал бурную реакцию пользователей. Его осуждали не только в комментариях: глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. После того как история вызвала широкий общественный резонанс, Сергей поспешил объяснить, что на кадрах использованы монтаж и технологии искусственного интеллекта.
Сергей Косенко тоже из медиаиндустрии. Много лет работает со звездами шоу-бизнеса и интернет-селебами. Занимался наставничеством, а в последнее время организует курсы по съемке коротких роликов, криптовалюте, недвижимости в Дубае и записывает рекламные подкасты. Все его проекты оцениваются в миллионы рублей.
Блогер решила не томить любопытных подписчиков и сняла 16-минутный ролик с подробной распаковкой подарков.
По словам Саши, недавно они с мужем Сергеем Косенко сняли новый дом в Дубае на берегу океана. Большинство подарков были для быта и внутреннего убранства.
— Я попросила друзей приносить подарки для дома. У меня сейчас период, когда хочется вить семейное гнездышко, сохранять уют дома, создавать, чтобы там было всё красиво, тепло и хотелось возвращаться и проводить время с семьей, — отметила блогер.
SASHA BELAIR подарили несколько наборов чайного сервиза от Hermes. По данным сайта ebay, подобный стоит около 36 тысяч рублей. Из дорогих подарков для дома блогеру подарили хрустальную вазу от бренда BACCARAT (стоит около 145 тысяч рублей) и пледы от Hermes (стоимостью около 179 тысяч рублей).
Дорогих подарков было много, но одному из них блогер обрадовалась больше всего.
— Когда у меня не было денег в 2018 году, я мечтала иметь хотя бы что-то от бренда Leica. Я всегда, с самого детства увлекалась фотографией. В 2008 году свои первые в жизни деньги я заработала, фотографируя пару. Сейчас друзья подарили мне камеру, которая делаем моментальные снимки, — поделилась Саша Белякова.
Накануне праздника блогер разослала гостям список желаемых подарков.
— Я в вишлисте попросила друзей, если они не знают, что мне подарить, пускай дарят брелоки на сумку, — рассказала SASHA BELAIR. — Вы знаете, что сейчас модно, когда на сумке много обвесов. И так я буду всегда знать, что это подарок от друга и буду носить его каждый день.
О том, как ярославская простушка стала зарабатывать миллионы и уехала в США, — читайте в этом материале.