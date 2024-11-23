Вот такая вот хурма. Почему россияне каждую зиму ложатся под нож хирурга

Вязкая хурма опасна для здоровья. И мы не шутим Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вместе с холодами наступает сезон хурмы — и прибавляется работы… у хирургов. Осенью и зимой увеличивается количество тех, кого госпитализируют с непроходимостью кишечника. Все они поступают после того, как съели вязкую хурму, некоторые — еще и не одну. О неожиданной проблеме порталу E1.RU рассказала хирург Ксения Мерсаидова.

Ксения Мерсаидова — заведующая операционным блоком хирургии городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге, хирург, эндоскопист. Главный внештатный эндоскопист Свердловской области.

Статистика: за осень и зиму с непроходимостью кишечника, например, в Екатеринбурге госпитализируют в среднем 50 человек.

Почему хурма застревает в животе

— Хурма — провокатор образования фитобезоара. В незрелых плодах есть специфические пищевые волокна. В желудке они сбиваются в неперевариваемые комки, те тормозят переваривание пищи и блокируют ее в верхней части пищеварительного тракта, — поясняет Ксения Мерсаидова.

Фитобезоар — инородное тело, образующееся в желудке из-за компонентов растительной пищи, которые не перевариваются, а, наоборот, накапливаются.

В худшем случае пищевой комок застревает в кишечнике и вызывает непроходимость, из-за чего кишка может сильно раздуться и лопнуть. Тогда пациенту грозит перитонит — это воспаление брюшины, которое может привести к нарушению разных функций организма и даже к смерти.

В день можно съедать только одну хурму, причем следует запивать ее теплой водой. Если плод попался вязкий, безопаснее его выкинуть Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Симптомы кишечной непроходимости

Если вы недавно ели хурму, а теперь у вас резко заболело за грудиной (то есть в пищеводе) или в желудке , вероятно, здесь есть взаимосвязь. Опасна схваткообразная боль .

— Что происходит: кишка расширяется, но при этом пытается сократиться, чтобы протолкнуть неперевариваемый комок, из-за этого возникает боль, — объясняет врач. — Часто пациенты в стационаре говорят нам, что съели две-три хурмы, причем нередко это оказываются вяжущие сорта.

Если этот комок уже оказался в желудке, живот будет крутить, возникнет ощущение тяжести, боль будет усиливаться после еды . С такими симптомами тоже надо обращаться к врачу. Хирург уточняет, что пытаться справиться самостоятельно с подобными ощущениями можно не дольше двух часов . Если боль не проходит и состояние ухудшается, вызывайте скорую.

Как помочь самому себе, если хурма застряла

Если чувствуете дискомфорт после того, как съели хурму, хирург советует теплое питье : оно стимулирует перистальтику. Также можно съесть корку хлеба : возможно, она протолкнет хурму.

Перистальтика — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника, мочеточников и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям.

Кстати, сама Ксения Мерсаидова — большой любитель хурмы. Она рассказывает, что сорта бывают невяжущие, например «королек», с переменной терпкостью — «зенджи-мару» (или «шоколадница») и вяжущие — например, японская «хачия». Если вы любите хурму и не можете от нее отказаться, выбирайте менее вязкие сорта, они не так опасны.

Врач предупреждает: в день можно съедать не больше одного плода, даже если он не вяжет . После этого выпейте стакан теплой воды. Еще лучше запивать ею ягоду, когда ее едите.

Как лечат в больнице

Хирург рассказывает, что, если комок небольшой, многие пациенты справляются с ним самостоятельно. Если ситуация критическая, вызывают скорую и приезжают в хирургические отделения стационаров. У тех, кто попал в больницу экстренно, два варианта лечения — либо консервативное (таблетками, уколами и т. д.), либо оперативное. Сначала всех стараются вылечить без операции.

— В вену капают спазмолитические препараты, обезболивают. Комок хурмы застревает в тонкой кишке, пациенту дают бариевую смесь, чтобы выбрать метод лечения. Барий — это тяжелое контрастное вещество, за счет своей тяжести, при участии перистальтики, оно помогает протолкнуть комок, — объясняет Ксения Мерсаидова.

Она добавляет, что контрастное вещество также нужно для того, чтобы увидеть на рентгене точное расположение пищевого комка и проследить в динамике, двигается ли он.

— Цель врачей — протолкнуть пищевой комок от тонкой до толстой кишки, тогда всё выйдет естественным путем, — рассказывает хирург. — Кроме того, в мышцу делают уколы для стимуляции перистальтики кишечника, чтобы он сильнее сокращался. То есть на организм действуют со всех сторон, чтобы избежать операции. Но иногда приходится резать.

У пожилых людей перистальтика ослаблена и риск кишечной непроходимости, если съедят хурму, выше Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В каком случае делают операцию

Если боль нарастает, а по рентгену видно, что комок не двигается, делают операцию — либо лапаротомию («классический» разрез в области живота), либо лапароскопию (действуют через небольшие разрезы).

Метод выбирают в зависимости от того, насколько большой комок застрял: чем он больше, тем выше вероятность «классического» разреза. Также врачи обращают внимание на то, были ли ранее операции на животе. Если есть швы и спайки, они затрудняют выполнение лапароскопии.

Спайки — результат сильного разрастания соединительной ткани.

Точной статистики нет, но около 20% пациентов из-за хурмы, провоцирующей кишечную непроходимость, оказываются на операционном столе.

Кто попадает в стационар из-за хурмы

Эту сладкую ягоду, как правило, доставляют в Россию из Узбекистана и Азербайджана. Врач рассказывает, что среди пострадавших чаще встречаются уроженцы этих стран, так как в их культуре принято есть хурму.