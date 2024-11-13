«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу

Родительница объяснила свою позицию Источник: Вера Шевелева











Едва ли не каждая вторая жалоба педагогов относится к вездесущим родителям. Мамы, которые, кажется, знают СанПиН и Конституцию наизусть, мало кому нравятся. Они в меньшинстве даже в родительских чатах. Их называют «правокачатели» и выгоняют из общих бесед. Но какие цели на самом деле преследуют эти родители? Наши коллеги из 72.RU поговорили с одной из таких мам — Верой Шевелевой из Тюмени. Она согласилась открыто рассказать, как одна пытается заставить школу работать без нарушений и как это привело к буллингу. Далее — от первого лица.

Вера Шевелева

Дочь стала уставать, и маме пришлось вмешаться в учебный процесс

Началось всё с того, что моя дочь поступила в первый класс. И незадолго до начала нового учебного года я просто хотела понимать, по какому расписанию она будет учиться. У меня ребенок с ограниченными возможностями здоровья, но зачислен в обычный класс, поэтому график уроков мне был очень важен. Но на сайте школы никогда не было расписания, а учитель только и делала, что кормила обещаниями. Мол, вот-вот скоро появится. Потом тактика сменилась. Начали утверждать, что график намеренно не публикуется по просьбе некоторых родителей — якобы для безопасности детей.

Тем временем учеба у дочери уже началась. И я стала замечать, что она сильно устает. Приходит домой и сразу ложится спать. А ей еще нужно сходить на кружки…

Только на второй неделе нам стали выдавать листочки с расписанием уроков. И там я увидела причину вечной усталости своего когда-то энергичного ребенка. Оказалось, что первоклассникам сразу ввели по четыре урока. Например, во вторник была азбука, письмо, математика и потом сразу окружающий мир, то есть четыре урока. Дети только пришли в школу, а тут уже сразу на их голову взваливают такие серьезные занятия. Между ними нет разрыва, нет динамической паузы, которая должна быть.

И динамическую паузу не я придумала, а Минпросвещения. Согласно СанПиНу, у первоклассников должна быть такая пауза продолжительностью 40 минут — и это не обычная перемена, а какая-то активная деятельность: игры, прогулка на свежем воздухе и так далее. И она не заменяет урок физкультуры. Меня в школе пытались убедить, что дети отдыхают между уроками. Но судя по тому, когда занятия заканчиваются, никакой динамической паузы у первоклассников не было. Но это же совсем малыши. Они только выпустились из детского сада! Им тяжело переносить такую нагрузку.

Потом учитель вскользь сказала, что динамические паузы — целая проблема. Ведь дети после них перевозбужденные, их тяжело потом усадить за парты и заставить заниматься. И я сделала выводы, что школы просто не хотят создавать себе лишних хлопот, а потому и пренебрегают такими важными вещами, как динамические паузы.

Обычно в школах вводят количество уроков по нарастающей. В нашей же решили сразу влупить четыре урока и еще какую-то внеурочную деятельность. Когда я спросила у руководства школы, обязательны ли эти занятия, мне ответили, что по заявлению родителя можно не посещать.

Меня всерьез беспокоило то, как моя дочь переносит нагрузку в школе. Поэтому я добивалась введения не только динамических пауз, но и сокращения продолжительности уроков до 35 минут. Дело в том, что это не вина моего ребенка, что дети с ОВЗ учатся в общих классах. Если бы с дочерью занимались отдельные специалисты, я была бы не против. И я была бы счастлива, будь моя дочь абсолютно здорова. Но имеем то, что имеем. Ну не угнаться детям с ОВЗ за вундеркиндами. Да и кто сказал, что они должны это делать?

Моя дочь имеет только физические ограничения по здоровью, по умственным способностям к ней нет вопросов. Но не нами придуманы правила, что дети с ОВЗ учатся на пять минут меньше. Это же не просто так прописано в СанПиНе. Значит, будьте добры исполнять.

На какое-то время мне удалось урегулировать вопрос с расписанием уроков. Но перед каникулами там вновь началось безобразие — по пять уроков в день. Я устала задавать вопросы учителю и сразу обратилась в Роспотребнадзор и прокуратуру. Где мне, кстати, подтвердили нарушения со стороны школы. В итоге директору внесли предписание.

О нарушениях в школе

Вообще в школах очень много нарушений, всегда обидно, когда меня как родителя, который из лучших побуждений пытается исправить ситуацию, выставляют каким-то злодеем. Почему школу не заботит, что у них нет расписания на сайте и его нельзя узнать без электронного дневника? А если я не хочу устанавливать себе на телефон лишние программы? Ну виснет у меня телефон! Да и вообще, я воспитываю дочь так, что она сама должна подготовиться к занятиям на следующий день. А как она это сделает, если домашнее задание и расписание уроков выкидывают на какую-то электронную платформу, доступ к которой только у родителя? Ждать, пока я приду с работы?

Спрашиваю: по какой программе учатся дети в нашей школе? Мне отвечают, что сейчас все учатся по единой. Но в то же время понимаю, что программа подразумевает прописи, а у нас их нет. Почему так, если все школы России учатся по одной программе? Минпросвещения говорит, что в первом классе для формирования навыка письма обязательно нужна пропись. А вот наша школа отказалась от них, якобы потому что там слишком широкая строчка идет.

Сайт школы — отдельная история. Он не обновлялся до моих вопросов к директору: там были старые документы, устаревшие СанПиНы. Сейчас какие-то сдвиги появились.

Но возмущает и то, как взрослые люди допускают антисанитарию. Неужели в школе не знают, что мусорные баки должны стоять на платформе, баки закрываться и вывозиться регулярно? Это нужно, чтобы крысы не заводились. Ну а школа не знает об этом, нужно обязательно указывать им?

Травля родителей и негласная война со школой

Когда руководство школы поймет, что такие мамы, как я, не пытаются самоутвердиться? Я всего лишь хочу, чтобы школа работала так, как этого требует закон. Если я буду поощрять это беззаконие, то я, получается, стану тем же самым сторонником порождения хаоса. Что, в принципе, у нас и проделывают большинство родителей. Это происходит от их неопытности, необразованности и нежелания образовываться. Они пишут, что такие мамы, как я, разрушают школы, педагогический состав. Но тут у меня возникает вопрос: как я могу задеть педсостав? Разве учителя отвечают за учебные планы и организацию работы по СанПиНам? Они просто исполнители. А вся ответственность за перечисленное — на руководстве школы.

После того как я пожаловалась на нашу школу в прокуратуру, мне поступил звонок от учителя. Где мне ясно дали понять, что им передали мое заявление, хотя делать этого не должны были. Меня пригласили на беседу. Я поначалу виду не подавала. Но потом сказала, что если вам пришло предписание, то исправляйте нарушения, зачем мне звонить?

Еще немного погодя информация просочилась и в родительский чат класса. В беседе написали что-то типа этого: «На нашу учительницу кое-кто из родителей написал заявление в надзорные органы, наша учительница пенсионного возраста, и в случае чего она в три дня уволится…» Ранее я в чате поднимала вопросы о нарушениях школы. Поэтому родителям не потребовалось много времени, чтобы догадаться, кто написал заявление.

И я почувствовала давление со стороны других мам. После неприятных разговоров меня быстро удалили из чата. На каком основании? Кто так решил? Непонятно.

Но хочу сказать, что я мама опытная. Мой старший сын учился в другой школе. И там я тоже была не совсем удобной мамой, пыталась исправить нарушения со стороны учебного процесса. Что-то сделать удавалось, что-то — нет. Но в конечном итоге директор меня только поблагодарила, наконец поняв, что я ей только помогала, а не вставляла палки в колеса.