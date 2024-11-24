«Народ вспомнил всё: и 1991-й, и 1998-й»: россияне не на шутку испугались заморозки вкладов и понижения ключевой ставки

Действительно банки в России могут снова «заморозить» вклады? Может, тогда лучше забрать свои деньги прямо сейчас и не переживать? Такими вопросами задавались россияне на прошедшей неделе из-за «вброса» экономиста Алексея Зубца, о чем мы писали. Тем не менее, несмотря на увещевания экспертов, многие вспомнили 1991 и 1998 годы. Тогда тоже обещали, что никто не обманет, а люди потеряли все свои сбережения. Корреспондент NGS.RU решила разобраться, похожа ли современная ситуация на то, что было в 90-х, надо ли забирать свои деньги у банков и что будет после понижения ставки.
«Чуть ли не истерика была»
Среди россиян распространилось мнение, что держать деньги на вкладах опасно, а высокие ставки могут привести к катастрофе. Если ключевая ставка снизится, будет немало желающих забрать средства из банков, и тогда их «заморозят», чтобы остановить инфляцию. Сибирячка Людмила рассказала корреспонденту NGS.RU, что ее коллеги узнали о такой возможности из публикаций Telegram-каналов и уже стали снимать деньги с вкладов.
— У нас на работе чуть ли не истерика была по этому поводу. Народ вспомнил всё: и 1991-й, и 1998-й. Тогда тоже были введены ограничения по снятию денег со вкладов, — объясняет женщина.
Некоторые читатели тоже вспомнили 90-е и свои «замороженные» накопления.
— Новое-то поколение не помнит, как было в 1991-м, как обокрали простой, трудовой народ. А мы, пожилые, помним, — подчеркнула читательница. — Вклады «заморозили», инфляция разогналась до 300%, а когда вклады разморозили, то выдали три копейки — на них только булку хлеба и можно было купить несчастным вкладчикам. До заморозки вкладов могли купить новенькие «Жигули».
Мнение людей по этому поводу разделилось. Жительница Новосибирска Анна забирать вклады не собирается — рекордно высокие ставки обеспечивают ей неплохой доход, призналась она.
— Не думаю, что будут подрывать доверие к банкам, которое так тщательно выстраивали. Не подняли же проценты по ипотеке, взятой под низкий процент, — добавил Павел.
Читательница Ирина же признается, что ей класть деньги на вклад страшно.
— Да, есть деньги, проценты хорошие, в принципе можно на них жить, но в нашей стране очень страшно оставлять деньги на вкладе, поэтому в ближайшее время покупаем недвижимость, — говорит Ирина.
— Лучше вклады забрать, пока не поздно. А то будет, как при развале Совка, — поддерживает ее Александр.
Доверие рухнуло
Когда люди рассуждают о «заморозке» вкладов, то вспоминают чаще всего кризисы 1991 и 1998 годов. Как объясняет аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в 1991-м причиной была денежная реформа: объем денег в стране не соответствовал товарной массе. Жителям России разрешили снимать со счетов до 500 рублей в месяц, а когда вклады разморозили, они уже ничего не стоили.
Заведующая кафедрой финансов и кредита экономического факультета НГУ Светлана Бекарева заметила, что действия властей в 1990-х всё еще осмысляются, и их мотивы не всегда понятны.
— В 1990 году на фоне дефицита государственного бюджета еще советское правительство объявило «заморозку» счетов, часть из которых была вскоре разморожена. А в 1992-м на фоне либерализации экономики и роста цен в 26 раз было принято решение о выплате компенсации вкладчикам, которую можно было использовать только по прошествии трех лет — тоже своего рода «заморозка», — описывает Светлана Бекарева.
В 1992 году у частных лиц был небольшой выбор банков — по сути, все были вкладчиками Сбербанка. Из-за гиперинфляции все сбережения населения оказались ничем, а некоторые суммы были настолько малы, что вклады просто закрыли. У самой Светланы Бекаревой автоматически закрыли вклад, на котором лежали студенческие стипендии за три месяца.
Первая «заморозка» разрушила веру россиян в сбережения — так считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Александр Фалеев.
— По подсчетам ЦБ России, количество вкладов в СССР на 1 января 1991 года составило 220 миллионов, их средний размер — 1734 рубля. В январе 1991 года в рамках павловской денежной реформы все вклады заморозили. По некоторым оценкам, в конце 1991 года покупательная способность составила только 2–6% от той, что фиксировали перед заморозкой, — объясняет Александр Фалеев.
А после первого удара последовал новый — в 1998 году, когда Центральный банк решил «отпустить курс рубля в свободное плавание». Из-за этого многие банки оказались в критическом положении и не могли обслуживать кредиты. Чтобы не обанкротиться, они стали ограничивать выдачу вкладов или вводить лимиты на снятие наличных.
При этом Игорь Додонов отмечает, что в 1998 году «заморозки» вкладов не было, скорее, люди потеряли накопления из-за банкротства банков и резкого обесценивания рубля.
Светлана Бекарева добавила, что проблемы возникли в первую очередь с возвращением валютных вкладов. Некоторые банки воспользовались кризисом и выплачивали клиентам рублевые эквиваленты по тому курсу, который был им удобен.
— Конечно, кризисы таких масштабов происходят редко. О «заморозках» вкладов вообще можно говорить как об экстраординарном событии, — подчеркнула завкафедрой НГУ.
Есть и другие варианты
Вклады — это привлекательный инструмент для получения пассивного дохода. С середины прошлого года ставки по вкладам физических лиц продолжают расти, а по отдельным депозитам банки предлагают доход больше 20%.
Но у всего есть вторая сторона, в случае вкладов — риски. В первую очередь «съесть» вклад может инфляция. Но, уверяет Александр Фалеев, высокая ставка ЦБ снижает влияние этого риска на вложения граждан.
Игорь Додонов отмечает, что у государства есть другие способы, чтобы покрывать дефицит бюджета: например, ослабление рубля или эмиссия денег, то есть увеличение их объема в обращении.
— В конечном итоге всё это также негативно повлияет на покупательскую способность накоплений граждан, но всё же это не такой радикальный и шоковый вариант, — говорит аналитик «Финам».
Александр Фалеев отмечает, что для большинства россиян банковские вклады сегодня — это не просто деньги. Это подушка безопасности, гарант спокойствия, будущее детей и уверенность в завтрашнем дне.
— Сейчас вероятность заморозки вкладов крайне мала. Ограничение доступа к накоплениям временно снизило бы покупательскую способность, что могло бы сказаться на внутреннем спросе и темпах роста экономики, — считает он.
Как добавляет Александр Фалеев, доверие, которое ЦБ выстраивал 16 лет, — слишком высокая цена, чтобы вводить «заморозку».
Эксперт рассуждает о других способах сдержать инфляцию. Это кратковременные или локальные меры, которые тоже могут быть неприятны. Правительство может, например, установить лимит на сумму, которую можно снять в течение дня или месяца (так, впрочем, было в 1991-м). Или заменить депозиты на ценные бумаги, которые нельзя быстро обналичить.
В этих условиях часть россиян предпочла бы искать альтернативные способы хранения капитала, чтобы обезопасить свои средства. Но будут ли приняты такие меры — неизвестно.
Огромные деньги
Сейчас проценты по вкладам в банках перевалили за 20%. Например, в «Сбере» ставка по вкладу «На будущее» — 25%, а вклад с пополнением и без снятия предлагает ставку 21%. В «Альфа-Банке» ставки по вкладам в рублях — до 22%. А банк ВТБ в пятницу, 15 ноября, повысил процентную ставку на депозит на год до 24%. Количество людей, которые оформляют вклады, очень быстро растет.
— Драйвером роста выступают срочные депозиты, портфель которых за 9 месяцев вырос на 70% с начала года. Остаются популярны и накопительные счета, которые позволяют более гибко распоряжаться своими финансами, — объем средств на накопительных счетах с начала года увеличился на 87%. В результате общий объем портфеля розничных сбережений клиентов ВТБ в Новосибирской области вырос на 76% и по итогам 9 месяцев составил 126 миллиардов рублей, — рассказали в пресс-службе ВТБ.
Банковские эксперты не ожидают, что спрос на вклады будет падать. Наоборот, клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. В пресс-службе банка утверждают, что такая финансовая стратегия при высокой ключевой ставке — максимально верная.
Игорь Додонов поддерживает идею, что вклады сегодня, с учетом дефицита каких-то альтернатив по соотношению доход/риск, — самый приемлемый инструмент для сбережений.
— При этом, наверное, пока лучше класть деньги на краткосрочные депозиты, поскольку это позволит получить максимальную доходность и даст определенную финансовую гибкость, — добавил Игорь Додонов.
Светлана Бекарева отметила еще один плюс такого сохранения денег: вклады не требуют ежедневного контроля. Клиент выбирает срок вклада и процент и может забыть о нем до окончания срока вклада.
— В настоящее время не вижу именно повышенного риска внесения денег на вклад. Во-первых, предыдущий период оказался достаточно благоприятным для банков. Многие из них отчитывались о высоких прибылях и повысили свою надежность, увеличив собственный капитал, — объясняет завкафедрой. — Во-вторых, банковский бизнес имеет особенности. Деньги, которые приносят в банк клиенты, коммерческий банк использует уже от своего имени, размещая в соответствующие активы и зарабатывая деньги. Большая часть идет на выдачу кредитов.
Проблемы у банков могут возникнуть в случае большого количества невозвращенных кредитов, но пока такого в перспективе нет. Также более 97% вкладов застрахованы. И государство гарантирует возврат денег при банкротстве банка, если сумма на вкладе составляет до 1,4 миллиона рублей.
«Нет смысла никак готовиться»
Сегодня уже понятно, что повышение ключевой ставки, которая повлияла на все сферы жизни, не показало свою эффективность в плане сдерживания инфляции. Как считает Игорь Додонов, это связано с тем, что есть много факторов, на которые ЦБ не может повлиять. Так что не факт, что инфляция серьезно вырастет при падении ставки. В любом случае ее снижение будет постепенным, и Банк России будет следить, как снижение влияет на инфляцию, — в случае чего он сможет затормозить ее.
Понижения ключевой ставки россияне одновременно очень ждут и боятся. Именно из-за неопределенных последствий возникла паника из-за вкладов. А потом еще и появился «вброс»: якобы ЦБ объявил, что в марте ставка начнет падать. В Telegram-канале агрегатора же появилось сообщение, что конкретные сроки изменения ключевой ставки не названы, и ее траектория будет определяться инфляцией.
— Поэтому и к повышению или понижению инфляции, и к данному эфемерному событию нет смысла никак готовиться, — считает эксперт из НГУ Светлана Бекарева.
Если ставка снизится, упадут и ставки по вкладам. Вкладчики расстроятся, но обрадуются заемщики, так как следствием станет снижение ставок по кредитам. Это, в свою очередь, поднимет уровень деловой активности.
Но вырастет ли при этом инфляция, предсказать сложно. На нее влияет много разных факторов — в том числе те, которые не контролирует Банк России. Например, дефицит рабочей силы, дефицит оборудования, сложности с логистикой и международными связями. Из-за этих факторов растет инфляция и сейчас.
Также на инфляцию может повлиять рост расходов компаний, бюджета, потребительское настроение и многое другое.
— С моей точки зрения, нет причин забирать деньги из банка. Проценты по вкладам растут, банковская система остается стабильной, — добавила Светлана Бекарева.
Александр Фалеев считает, что при понижении ставки существует рост инфляции. И он будет существовать до тех пор, пока уровень производства в России не сбалансирует рублевую массу.
При этом, как добавляет доцент НГУЭУ, ЦБ будет снижать ставку плавно. В этом его поддерживают и другие эксперты, к которым обращался НГС. Резкого понижения, уверены они, не будет. А вот депозитные ставки будут оставаться повышенными еще довольно долго, и резкого вывода населением средств не стоит ждать.
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