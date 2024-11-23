Где жизнь дороже? Какие выводы сделала китаянка за год работы в России

Китаянка рассказала, как адаптировалась к жизни на севере России Источник: Кристина Полевая

Тин Чжао второй год живет и работает в Архангельске. Девушка преподает китайский язык, который становится всё популярнее в России. В видео выше Тин рассказала, что ей нравится в нашей стране и что ее удивило.

Тин Чжао приехала на север России из города-миллионника Юйлинь — это провинция Шэньси в КНР. 34-летняя китаянка в студенчестве начала учить русский язык. На родине работала в компаниях, где пригодились эти знания. Позже решила подтянуть знания, разговорный язык и отправилась работать и жить в Архангельск. Здесь Тин учится в аспирантуре и преподает китайский.

Учить русский язык так же сложно, как и китайский Источник: Иван Митюшев











Тин отмечает, что цены в Архангельске и Китае примерно одинаковые:

— Я спросила у своих студентов, если бы я хотела снять двухкомнатную квартиру, то сколько бы это стоило в месяц. Студенты мне ответили: «Что, если вы хотите жить в центре, тогда не меньше 30 000 рублей». Я думаю, что это дорого. Но если сравнивать цены в Архангельске, как областном центре, такие же цены в Сиань — это столица провинции Шэньси, тогда уже цена кажется нормальной.

Китаянка признаётся, что поначалу было сложно адаптироваться к короткому световому дню зимой Источник: Иван Митюшев











Как объясняет Тин, со стоимостью продуктов всё сложнее: одни дороже, а другие дешевле: