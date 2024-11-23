Где жизнь дороже? Какие выводы сделала китаянка за год работы в России

Тин Чжао второй год живет и работает в Архангельске. Девушка преподает китайский язык, который становится всё популярнее в России. В видео выше Тин рассказала, что ей нравится в нашей стране и что ее удивило.
Тин Чжао приехала на север России из города-миллионника Юйлинь — это провинция Шэньси в КНР. 34-летняя китаянка в студенчестве начала учить русский язык. На родине работала в компаниях, где пригодились эти знания. Позже решила подтянуть знания, разговорный язык и отправилась работать и жить в Архангельск. Здесь Тин учится в аспирантуре и преподает китайский.
Тин отмечает, что цены в Архангельске и Китае примерно одинаковые:
— Я спросила у своих студентов, если бы я хотела снять двухкомнатную квартиру, то сколько бы это стоило в месяц. Студенты мне ответили: «Что, если вы хотите жить в центре, тогда не меньше 30 000 рублей». Я думаю, что это дорого. Но если сравнивать цены в Архангельске, как областном центре, такие же цены в Сиань — это столица провинции Шэньси, тогда уже цена кажется нормальной.
Как объясняет Тин, со стоимостью продуктов всё сложнее: одни дороже, а другие дешевле:
— В первый год жизни в России я в магазине выбирала то, что мне нравится, и не обращала внимание на цены. Потом приехал муж и стал спрашивать: «Сколько это стоит и сколько это будет в юанях?» Тогда я вдруг поняла, что здесь дорого. Например, бутылка колы стоит около 77 рублей, а в Китае — 36, уже дешевле. Молоко, мясо, морковь, картошка — эта цена нормальная.