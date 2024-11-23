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Недвижимость Сауны, колонны, бассейн: как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Ярославле

Сауны, колонны, бассейн: как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Ярославле

Обзор дорогого жилья

960
1 комментарий

Обзор самых дорогих квартир в Ярославле

В последнее время недвижимость в Ярославле заметно выросла в цене. Из-за этого поднялись цены и на арендное жилье.

В этом материале смотрим, как выглядят самые дорогие квартиры под съем в столице Золотого кольца.

  1. Двухуровневая квартира за 120 тысяч
  2. Трешка в центре с камином, сауной и бассейном
  3. 120 тысяч за квартиру без ремонта
  4. Квартира с царским ремонтом
  5. Просторная трешка в центре
1

Двухуровневая квартира за 120 тысяч

+2

Аренда просторной четырехкомнатной квартиры в 120 квадратных метров за Волгой стоит 120 тысяч рублей в месяц. Жилье двухуровневое: на первом этаже — кухня-столовая, зона отдыха у камина и санузел, на втором — спальни, гардеробная и санузел.

Чтобы снять квартиру, придется выложить 240 тысяч. Собственник требует предоплату в размере месячной аренды.

2

Трешка в центре с камином, сауной и бассейном

+2

Сдается шикарная трехкомнатная квартира в 300 квадратных метров в центре Ярославля. Из интересного — жилье располагается на трех этажах. Там есть три спальни, кухня, сауна, бассейн, гостиная с камином и личный гараж.

За элитное жилье ежемесячно придется платить 120 тысяч рублей. Правда, собственник не просит предоплаты. Достаточно будет заплатить за месяц съема.

3

120 тысяч за квартиру без ремонта

Огромную шестикомнатную квартиру сдают в Красноперекопском районе Ярославля. Правда, этот вариант элитным жильем трудно назвать. Комнаты по минимуму обставлены мебелью. Следов дизайнерского ремонта нет.

Собственник отмечает, что возможен ремонт силами арендатора в счет аренды. Так, за месяц просят 120 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что в квартире оборудовано 10 спальных мест.

4

Квартира с царским ремонтом

+1

Трехкомнатную квартиру с шикарным ремонтом сдают на Перекопе. Общая площадь жилья — 100 квадратных метров. Сам дом 2014 года постройки.

За месяц аренды собственник просит 100 тысяч рублей. Оплата ЖКХ не входит в стоимость съема.

5

Просторная трешка в центре

За трехкомнатную квартиру в центре просят аренду в 100 тысяч рублей. Площадь жилья — 105 квадратных метров.

Кухня совмещена с гостиной, две спальни. В квартире также есть две лоджии. Отдельно оборудована гардеробная.

— Территория дома огорожена. Видеонаблюдение. В квартире теплые полы. Оборудованная гардеробная и множество мест для хранения, — говорится в объявлении.

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Комментарии
1
Гость
6 минут
В квартиру на Перекопе заселятся 20-30 гастарбайтеров. Сочувствую соседям.
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