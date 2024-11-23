Сауны, колонны, бассейн: как выглядят самые дорогие квартиры в аренду в Ярославле

В последнее время недвижимость в Ярославле заметно выросла в цене. Из-за этого поднялись цены и на арендное жилье.
В этом материале смотрим, как выглядят самые дорогие квартиры под съем в столице Золотого кольца.
- Двухуровневая квартира за 120 тысяч
- Трешка в центре с камином, сауной и бассейном
- 120 тысяч за квартиру без ремонта
- Квартира с царским ремонтом
- Просторная трешка в центре
Двухуровневая квартира за 120 тысяч
Аренда просторной четырехкомнатной квартиры в 120 квадратных метров за Волгой стоит 120 тысяч рублей в месяц. Жилье двухуровневое: на первом этаже — кухня-столовая, зона отдыха у камина и санузел, на втором — спальни, гардеробная и санузел.
Чтобы снять квартиру, придется выложить 240 тысяч. Собственник требует предоплату в размере месячной аренды.
Трешка в центре с камином, сауной и бассейном
Сдается шикарная трехкомнатная квартира в 300 квадратных метров в центре Ярославля. Из интересного — жилье располагается на трех этажах. Там есть три спальни, кухня, сауна, бассейн, гостиная с камином и личный гараж.
За элитное жилье ежемесячно придется платить 120 тысяч рублей. Правда, собственник не просит предоплаты. Достаточно будет заплатить за месяц съема.
120 тысяч за квартиру без ремонта
Огромную шестикомнатную квартиру сдают в Красноперекопском районе Ярославля. Правда, этот вариант элитным жильем трудно назвать. Комнаты по минимуму обставлены мебелью. Следов дизайнерского ремонта нет.
Собственник отмечает, что возможен ремонт силами арендатора в счет аренды. Так, за месяц просят 120 тысяч рублей. В объявлении отмечается, что в квартире оборудовано 10 спальных мест.
Квартира с царским ремонтом
Трехкомнатную квартиру с шикарным ремонтом сдают на Перекопе. Общая площадь жилья — 100 квадратных метров. Сам дом 2014 года постройки.
За месяц аренды собственник просит 100 тысяч рублей. Оплата ЖКХ не входит в стоимость съема.
Просторная трешка в центре
За трехкомнатную квартиру в центре просят аренду в 100 тысяч рублей. Площадь жилья — 105 квадратных метров.
Кухня совмещена с гостиной, две спальни. В квартире также есть две лоджии. Отдельно оборудована гардеробная.
— Территория дома огорожена. Видеонаблюдение. В квартире теплые полы. Оборудованная гардеробная и множество мест для хранения, — говорится в объявлении.