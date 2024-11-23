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Семья обзор Красивые открытки на День матери: 10 душевных поздравлений для главных женщин на свете

Красивые открытки на День матери: 10 душевных поздравлений для главных женщин на свете

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Отдельная прелесть этих открыток в том, что их можно отправить маме в любой ситуации

«Мама», как известно, — первое и главное слово в каждой семье. И признаваться в любви маме можно хоть каждый день. Но если вы иногда забываете это делать, то на такой случай в календаре есть отдельный праздник — День матери. В России его отмечают каждый год в последнее воскресенье ноября, и в 2024 году День матери выпадает на 24-е число. Мы решили подготовиться к празднику заранее и подготовили для вас 10 теплых открыток, чтобы вы могли поделиться ими с главными женщинами в своей жизни.

Впервые праздник, посвященный матерям, в России отметили в 1915 году. Но тогда эта идея не снискала популярности, и национальным День матери не стал. Но это никак не помешало людям поздравлять своих любимых мам.

К идее устраивать праздник в честь мам вернулись в конце восьмидесятых, после того как в 1988 году учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова провела школьный концерт, посвященный матерям. Считается, что это и стало прообразом современного Дня матери.

Постепенно День матери стали отмечать в разных регионах России, но общенациональным праздником он всё никак не становился. Лишь в 1997 году власти предложили ввести праздник для матерей на общероссийском уровне.

В 1998 году День матери объявили всероссийским. Правда, не из-за большой любви и нежности к мамам, а «для повышения социальной значимости материнства». Но это всё слова для официальных документов. Для нас же День матери — это лишний повод сказать мамам важные и теплые слова.

Естественно, поздравлениями и открытками на День матери можно не ограничиваться. Выразите свою любовь лучшим для вас способом, ведь кто еще, если не мама, оберегала вас, помогала вам и согревала теплом своего сердца даже в самые холодные времена.

Во всём мире традиционно ко Дню матери дарят гвоздики. Но в России символом праздника стала незабудка. Считается, что именно этот цветок способен вернуть память тем, кто позабыл своих родных и близких. Вопрос, конечно, в том, где в ноябре найти незабудки, но мы уверены, что вы справитесь.

Практически в каждой культуре почитание матерей — это традиция. Таким образом, День матери — лишь отражение того, что и так всегда было. Однако этот праздник всё же имеет особый смысл. По сути это повод порадовать тех, кто дарит нам жизнь, — женщин, которые отдали частичку сердца, души и здоровья детям.

И хотя есть 8 Марта, не стоит упускать еще одну возможность порадовать своих самых близких женщин и показать им свою любовь.

А если одних открыток вам покажется маловато, то у нас найдутся еще и поздравления с Днем матери в стихах и прозе.

А вы поздравляете маму с Днем матери?

Всенепременно, это важный праздник для нашей семьи
Впервые слышу об этом празднике
Мама и так знает, что я ее люблю
Ерунда все эти праздники
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