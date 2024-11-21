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Дороги и транспорт Власти назвали дату начала реконструкции ярославского аэропорта в Туношне

Власти назвали дату начала реконструкции ярославского аэропорта в Туношне

Подробности проекта

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13 комментариев

В Ярославском аэропорту планируется реконструкция

Ярославские власти назвали дату начала реконструкции аэропорта в Туношне. Там хотят открыть два новых терминала: пассажирский и грузовой.

Приступить к работам планируют весной 2025 года. А пока разрабатывают проект взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 21 ноября.

— Строительство новых пассажирских и грузовых терминалов — часть глобального инвестпроекта. Открыть их планируем к 2027 году, параллельно выполним благоустройство территории. Пассажирский терминал ежегодно сможет обслуживать около миллиона человек, а грузовой — принимать около 50 тысяч тонн грузов. Также он будет задействован под международные рейсы и пункт пропуска, — написал глава региона у себя в соцсетях.

У аэропорта хотят поставить статую с символом региона — медведем

Реконструкцией ярославского аэропорта будет заниматься компания «Аэрофьюэлз». Договор с ней уже подписан.

Что за компания «Аэрофьюэлз»?

«Аэрофьюэлз Групп» — топливно-заправочный гигант в России, компания владеет 28 комплексами для заправки воздушных судов и аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Фирма была образована в 2001 году. По данным правительства Ярославской области, компания обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и Александр Спиридонов (40%). На конец 2022 года ООО «Аэрофьюэлз Групп» заработало 16,8 миллиона рублей. «Аэрофьюэлз Групп» считается одним из крупнейших операторов аэропортовых топливно-заправочных комплексов. В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 году аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.

Ранее обсуждалось, что реконструкция повлечет за собой и переименование — международный аэропорт «Золотое кольцо». Однако этот вариант понравился не всем ярославцам. Подробнее о проекте реконструкции аэропорта в Ярославле — читайте в этом материале.

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Комментарии
13
Гость
1 час
СМИ 19,11,24: В Москве показали, как будет выглядеть аэропорт Сухума.Макет представили на выставке «Транспорт России» в Москве. Сейчас идет первый этап реконструкции, в рамках второго планируется построить новый пассажирский терминал и благоустроить территорию в южной части комплекса.В рамках второго этапа планируются строительство нового пассажирского терминала и благоустройство территории в южной части аэропортового комплекса, которая прилегает к берегу Черного моря. Его площадь составит 23 тыс. кв. м. В южной части аэропорта также планируется строительство нового перрона на шесть мест для стоянки воздушных судов.В рамках первого этапа завершается строительство временного аэровокзала в северной части аэропорта. На сегодня выполнен ремонт взлетно-посадочной полосы длиной 3,1 км, рулежной дорожки, завершается ремонт перрона. Первый этап реконструкции планируется завершить к маю 2025 го.Летом 2023 года Россия и Абхазия договорились о реконструкции воздушной гавани. В октябре 2023 года конкурс на ремонт аэропорта выиграла российская компания «Инфраструктурное развитие». Собственником компании является Рашид Рашидович Нургалиев — полный тезка одного из сыновей бывшего главы МВД России Рашида Нургалиева."
Гость
1 час
Прекрасное далеко 🤣 отдадут проект и наши деньги очередным дон донам, что наляпают будет оооочень далеко от этой картинки
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