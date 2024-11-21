Власти назвали дату начала реконструкции ярославского аэропорта в Туношне

Ярославские власти назвали дату начала реконструкции аэропорта в Туношне. Там хотят открыть два новых терминала: пассажирский и грузовой.
Приступить к работам планируют весной 2025 года. А пока разрабатывают проект взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 21 ноября.
— Строительство новых пассажирских и грузовых терминалов — часть глобального инвестпроекта. Открыть их планируем к 2027 году, параллельно выполним благоустройство территории. Пассажирский терминал ежегодно сможет обслуживать около миллиона человек, а грузовой — принимать около 50 тысяч тонн грузов. Также он будет задействован под международные рейсы и пункт пропуска, — написал глава региона у себя в соцсетях.
Реконструкцией ярославского аэропорта будет заниматься компания «Аэрофьюэлз». Договор с ней уже подписан.
Что за компания «Аэрофьюэлз»?
«Аэрофьюэлз Групп» — топливно-заправочный гигант в России, компания владеет 28 комплексами для заправки воздушных судов и аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Фирма была образована в 2001 году. По данным правительства Ярославской области, компания обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и Александр Спиридонов (40%). На конец 2022 года ООО «Аэрофьюэлз Групп» заработало 16,8 миллиона рублей. «Аэрофьюэлз Групп» считается одним из крупнейших операторов аэропортовых топливно-заправочных комплексов. В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 году аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.
Ранее обсуждалось, что реконструкция повлечет за собой и переименование — международный аэропорт «Золотое кольцо». Однако этот вариант понравился не всем ярославцам. Подробнее о проекте реконструкции аэропорта в Ярославле — читайте в этом материале.