Власти назвали дату начала реконструкции ярославского аэропорта в Туношне

«Аэрофьюэлз Групп» — топливно-заправочный гигант в России, компания владеет 28 комплексами для заправки воздушных судов и аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Нижневартовске. Фирма была образована в 2001 году. По данным правительства Ярославской области, компания обеспечивает топливом воздушные суда МЧС, МВД, авиаохраны и других госструктур. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», учредители компании ООО «Аэрофьюэлз Групп» — гендиректор фирмы Владимир Спиридонов (принадлежит 60%) и Александр Спиридонов (40%). На конец 2022 года ООО «Аэрофьюэлз Групп» заработало 16,8 миллиона рублей. «Аэрофьюэлз Групп» считается одним из крупнейших операторов аэропортовых топливно-заправочных комплексов. В 2013 году «Аэрофьюэлз» начал выкупать госакции аэропорта Кургана и практически сразу озвучил идею открыть там международные направления. С 2015 году аэропорт имеет статус международного, однако рейсы в другие страны там не осуществляются.