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Политика В России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду бездетности

В России ввели штрафы до пяти миллионов рублей за пропаганду бездетности

Закон подписал Владимир Путин

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13 комментариев

Штрафы распространяются как на граждан РФ, так и на иностранцев

Владимир Путин подписал закон о введении административного наказания за пропаганду чайлдфри (идеологии отказа от деторождения). Документ появился на портале правовой информации сегодня, 23 ноября. Штрафы достигают пяти миллионов рублей.

За популяризацию идей чайлдфри гражданам РФ грозит штраф в размере до ста тысяч рублей, должностным лицам — до 200 тысяч рублей, юридическим лицам — до одного миллиона либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В отдельных случаях наказание могут ужесточить. Например, штраф увеличится в два раза при пропаганде чайлдфри среди несовершеннолетних. А если подобные материалы будут распространяться в СМИ или интернете, штраф для граждан составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч, для юридических — до четырех миллионов.

Если же оба этих условия будут совмещены, то для граждан максимальный штраф составит 400 тысяч, для должностных лиц — 800, а для юридических — пять миллионов рублей.

Наказание распространяется и на иностранцев. За нарушения им грозит штраф до ста тысяч рублей или арест на срок до 15 суток с выдворением из страны в обоих случаях.

Пропаганда чайлдфри среди несовершеннолетних или через СМИ и интернет повышает максимальную сумму штрафа в два раза — до 200 тысяч, а при совпадении этих двух обстоятельств — до 400. При этом выдворение за пределы РФ и альтернативное наказание в виде ареста остаются.

Ранее вместе с экспертами мы разбирались, поможет ли запрет чайлдфри вытащить Россию из демографической ямы.

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Чайлдфри Запрет пропаганды чайлдфри Путин Владимир Путин Штрафы
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Комментарии
13
Гость
1 час
Пока всех казнокрадов и госворов не истребят - ни о каком росте населения речи быть не может.
Гость
1 час
срочно требуются крепостные холопы! гарантируем бедность и работу до смерти, отсутствие прав и свобод, зато есть скрепы и духовные ценности с робой
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