Есть ли идеальный климат для кожи и можно ли лечить экзему заваркой? Разбираем мифы о коже с дерматологом

Павел Жвавый — главный внештатный специалист по дерматовенерологии тюменского депздрава Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Зима — период, когда наша кожа находится в большей опасности, чем обычно: ее сушит отопление дома, обмораживает ветер, травмируют низкие температуры. Еще труднее тем, кто постоянно страдает от проблем с кожей.



Наши коллеги из 72.RU поговорили с главным внештатным дерматовенерологом Тюменской области Павлом Жвавым о том, почему нельзя давить прыщи и как сохранять кожу здоровой и эстетичной.

Павел Жвавый — кандидат медицинских наук, главврач тюменского Областного кожно-венерологического диспансера. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии тюменского депздрава.

Нельзя затягивать с лечением

— С чем к вам чаще всего обращаются пациенты?



— Спектр на самом деле очень большой. Кожа — самый большой орган человека по площади. Естественно, она сталкивается со всеми [видами поражений]. Это дерматиты, которые связаны с индивидуальной восприимчивостью, а также любая травма — ожог, порез, обморожение (это ведь тоже поражение кожного покрова).

Встречаются аллергические реакции кожи на холод, солнце, разные травы. Есть и сложные хронические дерматозы, псориаз, атопический дерматит, экзема. Они уже куда сильнее влияют на жизнь, а чтобы справиться с ними, нужно время и большое внимание как врача, так и пациента.

— Как часто бывает, что человек приходит с уже очень запущенным случаем?

— Такое бывает у нас по всем направлениям. Например, к нам часто приходят молодые ребята с запущенными формами акне — угревой болезни. Пациент долгое время не обращает на это внимания, рассуждает так: «Ну, я юный, это временно, пройдет само». Потом угри получают серьезное распространение. Мы всё равно помогаем, но лечение идет намного сложнее, а у ребят остаются рубцы на коже.

Другой пример — экзема. Пациенты долгое время пытаются спастись простыми методами: кремами, защитными средствами. В это время болезнь приобретает более сложный, запущенный характер.

Лучше обращаться к врачу вовремя Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Насколько это всё потом лечится?

— Ту же экзему мы умеем лечить достаточно успешно. Применяем разные инструменты, даже фототерапию — это такие процедуры: человека помещают на аппарат, похожий внешне на солярий, и подают на него определенные лучи света. Есть аппараты, которые действуют на клеточном уровне.

Но, к сожалению, есть заболевания, которые остаются на всю жизнь: псориаз, атопический дерматит в тяжелой форме, и больным всю жизнь приходится следить за собой, своей кожей, питанием, аллергиями.

Кожа и суровый климат

— А есть ли в дерматологии сезонность? К чему мы больше зимой склонны, к чему — летом?

— Да, но лишь отчасти. Например, благотворно на все кожные процессы влияет инсоляция: больше солнца — лучше кожа. С другой стороны, кожа на солнце быстрее стареет, теряет свою эластичность и блеск.

К тому же у нас всех есть невусы — их мы обычно называем родинками, — которые из-за повышенной солнечной активности и невнимательного отношения к ним могут привести к недоброкачественным изменениям на коже.

— Есть ли какой-то идеальный климат для кожи?

— У нас, например, он вполне себе благоприятный. Зима похожа на зиму, лето — на лето. Но, знаете, искать проблему в климате, при этом курить, неправильно питаться и так далее, а потом говорить, мол, климат не тот — это неправильно. Большую роль он играет, только когда ты буровик в океане и у тебя лицо морским холодным воздухом высушивает. Там да, они используют специальные кремы.

— А что еще может влиять на состояние кожи?

— Генетика играет достаточно серьезную роль, но и все остальные факторы, действительно, и климат в определенной степени. Повлиять на кожу может также частое купание, потому что вода высушивает кожу, а еще — излишнее солнце.

Почему нельзя давить прыщи: мифы и заблуждения о болезнях кожи

— Говорят, что нельзя давить прыщи. Почему?

— Как правило, под этим люди имеют в виду небольшой гнойничок, и в таком случае, механически его удаляя, мы рискуем занести в ранку вторичную инфекцию, если не будем соблюдать правила септики. Поэтому оценить то, как избавиться от тех или иных проблем, должен врач. Самостоятельное лечение — это неправильно.

Экзему сейчас лечат достаточно успешно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Говорят, питанием можно чуть ли не вылечить псориаз или другие сложные болезни. Сколько в этом правды?

— Давайте так: хорошее питание важно в любом случае, как и физическая активность или отказ от вредных привычек. Но только лишь питанием, как некоторые думают, нельзя вылечиться. Тот же псориаз — это точно не болезнь исключительно пищеварительного тракта. Вот эта вся реклама «Ешь только эти продукты, и псориаза не будет» — это не сработает.

— С каким заблуждением о кожных болезнях лично вы чаще всего сталкивались?

— Как правило, с тем, что кожные болезни заразны. Это было сильно распространено в недалеком прошлом, но сохраняется и сейчас, как правило, среди старшего поколения. На самом деле, чуть ли не 99% наших заболеваний не представляет никакой опасности для окружающих.

Кожных заболеваний не надо бояться Источник: Ирина Шарова / 72.RU











И конечно, народные средства. К этому я, будучи врачом доказательной медицины, отношусь плохо. Многие продолжают пользоваться советами бабушек, соседок. Всё еще встречаю лечение старой заваркой, например, или уринотерапию (псевдонаучный метод лечения с помощью мочи. Его эффективность не доказана, а использование может быть опасным для здоровья. — Прим. ред.).

Ну, можно собирать в лесу какие-то хвощи там, травки. Что я могу сказать? Это их право. Однако я призываю этого не делать. Это может привести к тому, что процесс лечения только усложнится.

— Дайте несколько рекомендаций, как ухаживать за своей кожей в зимний период и вообще.

— Зимой, если вы много времени проводите на улице, на ветру, конечно, желательно использовать какие-то такие мягкие кремы, если кожа позволяет это делать. Так можно пытаться ее немного обезопасить.

Что касается летнего периода, когда большое солнце: я прошу, не надо лежать на пляже до черноты, это вредно даже не только потому, что может развиваться онкология. Ваша кожа просто-напросто высыхает, быстрее стареет, теряет свою эластичность.

Людям нужно быть внимательнее к себе. Пожалуйста, приходите получать консультацию к врачам. Даже если проблема не носит острого, срочного характера.