НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -5

7 м/c,

ю-з.

 750мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Реконструкция аэропорта
Кто строит новую Россию
Концерт SHAMAN'a
Продают фабрику за 1 рубль
Грибной сезон продолжается
Ярославец выиграл 25 млн в лотерею
Как живет деревня после гибели девочки
Здоровье интервью Есть ли идеальный климат для кожи и можно ли лечить экзему заваркой? Разбираем мифы о коже с дерматологом

Есть ли идеальный климат для кожи и можно ли лечить экзему заваркой? Разбираем мифы о коже с дерматологом

Некоторые запускают болезни настолько, что вылечить их становится сложно

125
1 комментарий

Павел Жвавый — главный внештатный специалист по дерматовенерологии тюменского депздрава

Зима — период, когда наша кожа находится в большей опасности, чем обычно: ее сушит отопление дома, обмораживает ветер, травмируют низкие температуры. Еще труднее тем, кто постоянно страдает от проблем с кожей.

Наши коллеги из 72.RU поговорили с главным внештатным дерматовенерологом Тюменской области Павлом Жвавым о том, почему нельзя давить прыщи и как сохранять кожу здоровой и эстетичной.

Павел Жвавый — кандидат медицинских наук, главврач тюменского Областного кожно-венерологического диспансера. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии тюменского депздрава.

Нельзя затягивать с лечением

 С чем к вам чаще всего обращаются пациенты?

— Спектр на самом деле очень большой. Кожа — самый большой орган человека по площади. Естественно, она сталкивается со всеми [видами поражений]. Это дерматиты, которые связаны с индивидуальной восприимчивостью, а также любая травма — ожог, порез, обморожение (это ведь тоже поражение кожного покрова).

Встречаются аллергические реакции кожи на холод, солнце, разные травы. Есть и сложные хронические дерматозы, псориаз, атопический дерматит, экзема. Они уже куда сильнее влияют на жизнь, а чтобы справиться с ними, нужно время и большое внимание как врача, так и пациента.

 Как часто бывает, что человек приходит с уже очень запущенным случаем?

— Такое бывает у нас по всем направлениям. Например, к нам часто приходят молодые ребята с запущенными формами акне — угревой болезни. Пациент долгое время не обращает на это внимания, рассуждает так: «Ну, я юный, это временно, пройдет само». Потом угри получают серьезное распространение. Мы всё равно помогаем, но лечение идет намного сложнее, а у ребят остаются рубцы на коже.

Другой пример — экзема. Пациенты долгое время пытаются спастись простыми методами: кремами, защитными средствами. В это время болезнь приобретает более сложный, запущенный характер.

Лучше обращаться к врачу вовремя

 Насколько это всё потом лечится?

— Ту же экзему мы умеем лечить достаточно успешно. Применяем разные инструменты, даже фототерапию — это такие процедуры: человека помещают на аппарат, похожий внешне на солярий, и подают на него определенные лучи света. Есть аппараты, которые действуют на клеточном уровне.

Но, к сожалению, есть заболевания, которые остаются на всю жизнь: псориаз, атопический дерматит в тяжелой форме, и больным всю жизнь приходится следить за собой, своей кожей, питанием, аллергиями.

Кожа и суровый климат

 А есть ли в дерматологии сезонность? К чему мы больше зимой склонны, к чему — летом?

— Да, но лишь отчасти. Например, благотворно на все кожные процессы влияет инсоляция: больше солнца — лучше кожа. С другой стороны, кожа на солнце быстрее стареет, теряет свою эластичность и блеск.

К тому же у нас всех есть невусы — их мы обычно называем родинками, — которые из-за повышенной солнечной активности и невнимательного отношения к ним могут привести к недоброкачественным изменениям на коже.

 Есть ли какой-то идеальный климат для кожи?

— У нас, например, он вполне себе благоприятный. Зима похожа на зиму, лето — на лето. Но, знаете, искать проблему в климате, при этом курить, неправильно питаться и так далее, а потом говорить, мол, климат не тот — это неправильно. Большую роль он играет, только когда ты буровик в океане и у тебя лицо морским холодным воздухом высушивает. Там да, они используют специальные кремы.

 А что еще может влиять на состояние кожи?

— Генетика играет достаточно серьезную роль, но и все остальные факторы, действительно, и климат в определенной степени. Повлиять на кожу может также частое купание, потому что вода высушивает кожу, а еще — излишнее солнце.

Почему нельзя давить прыщи: мифы и заблуждения о болезнях кожи

 Говорят, что нельзя давить прыщи. Почему?

— Как правило, под этим люди имеют в виду небольшой гнойничок, и в таком случае, механически его удаляя, мы рискуем занести в ранку вторичную инфекцию, если не будем соблюдать правила септики. Поэтому оценить то, как избавиться от тех или иных проблем, должен врач. Самостоятельное лечение — это неправильно.

Экзему сейчас лечат достаточно успешно

 Говорят, питанием можно чуть ли не вылечить псориаз или другие сложные болезни. Сколько в этом правды?

— Давайте так: хорошее питание важно в любом случае, как и физическая активность или отказ от вредных привычек. Но только лишь питанием, как некоторые думают, нельзя вылечиться. Тот же псориаз — это точно не болезнь исключительно пищеварительного тракта. Вот эта вся реклама «Ешь только эти продукты, и псориаза не будет» — это не сработает.

 С каким заблуждением о кожных болезнях лично вы чаще всего сталкивались?

— Как правило, с тем, что кожные болезни заразны. Это было сильно распространено в недалеком прошлом, но сохраняется и сейчас, как правило, среди старшего поколения. На самом деле, чуть ли не 99% наших заболеваний не представляет никакой опасности для окружающих.

Кожных заболеваний не надо бояться

И конечно, народные средства. К этому я, будучи врачом доказательной медицины, отношусь плохо. Многие продолжают пользоваться советами бабушек, соседок. Всё еще встречаю лечение старой заваркой, например, или уринотерапию (псевдонаучный метод лечения с помощью мочи. Его эффективность не доказана, а использование может быть опасным для здоровья. — Прим. ред.).

Ну, можно собирать в лесу какие-то хвощи там, травки. Что я могу сказать? Это их право. Однако я призываю этого не делать. Это может привести к тому, что процесс лечения только усложнится.

 Дайте несколько рекомендаций, как ухаживать за своей кожей в зимний период и вообще.

— Зимой, если вы много времени проводите на улице, на ветру, конечно, желательно использовать какие-то такие мягкие кремы, если кожа позволяет это делать. Так можно пытаться ее немного обезопасить.

Что касается летнего периода, когда большое солнце: я прошу, не надо лежать на пляже до черноты, это вредно даже не только потому, что может развиваться онкология. Ваша кожа просто-напросто высыхает, быстрее стареет, теряет свою эластичность.

Людям нужно быть внимательнее к себе. Пожалуйста, приходите получать консультацию к врачам. Даже если проблема не носит острого, срочного характера.

Ранее врач-педиатр рассказала о том, как помочь иммунитету детей в сезон простуд и как не навредить ребенку народными методами. Интервью здесь.

ПО ТЕМЕ
Кожа Врач Экзема
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
31 минута
Идеальный вариант Средиземноморья
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление