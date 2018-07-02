Над Ярославской областью проходит мощный грозовой фронт. Молнии сверкают над Рыбинском и Ярославлем. Сейчас тёмные облака несутся на большой скорости в Заволжский район.

Над центром Ярославля уже сверкают молнии

Синоптики предупреждали, что гроза принесёт с собой мощный ветер, ливень, местами град. Из-за сильных порывов ветра возможно образование торнадо. Следим за непогодой в режиме онлайн.

02 июля 14:18

Ливень в Брагино. Фото сделано через открытое окно.

Так сейчас идёт дождь в Дзержинском районе Ярославля

02 июля 14:27

Над центром Ярославля сверкали молнии

Грозовые тучи пронеслись быстро

02 июля 14:29

Так поливает землю в Рыбинске. Из дома в городе сейчас не выйти.

Ливень обрушился на Рыбинск

02 июля 14:43

Дорога на улице Промышленной превратилась в водную гладь, передают водители.

На такой дороге опасно разгоняться

02 июля 14:45

Здесь же на улице Промышленной посыпался град