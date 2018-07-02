В Ярославской области бушует гроза: непогода в режиме онлайн
Над Ярославской областью проходит мощный грозовой фронт. Молнии сверкают над Рыбинском и Ярославлем. Сейчас тёмные облака несутся на большой скорости в Заволжский район.
Синоптики предупреждали, что гроза принесёт с собой мощный ветер, ливень, местами град. Из-за сильных порывов ветра возможно образование торнадо. Следим за непогодой в режиме онлайн.
Ливень в Брагино. Фото сделано через открытое окно.
Над центром Ярославля сверкали молнии
Так поливает землю в Рыбинске. Из дома в городе сейчас не выйти.
Дорога на улице Промышленной превратилась в водную гладь, передают водители.
Здесь же на улице Промышленной посыпался град