Над Ярославской областью проходит мощный грозовой фронт. Молнии сверкают над Рыбинском и Ярославлем. Сейчас тёмные облака несутся на большой скорости в Заволжский район. 

Над центром Ярославля уже сверкают молнии
Над центром Ярославля уже сверкают молнии

Синоптики предупреждали, что гроза принесёт с собой мощный ветер, ливень, местами град. Из-за сильных порывов ветра возможно образование торнадо. Следим за непогодой в режиме онлайн. 

Ливень в Брагино. Фото сделано через открытое окно. 

Так сейчас идёт дождь в Дзержинском районе Ярославля
Так сейчас идёт дождь в Дзержинском районе Ярославля

Над центром Ярославля сверкали молнии 

Грозовые тучи пронеслись быстро

Так поливает землю в Рыбинске. Из дома в городе сейчас не выйти. 

Ливень обрушился на Рыбинск 

Дорога на улице Промышленной превратилась в водную гладь, передают водители. 

На такой дороге опасно разгоняться 
На такой дороге опасно разгоняться 

Здесь же на улице Промышленной посыпался град 

Град бил по машинам 
Град бил по машинам 