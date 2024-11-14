«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки

При Коксаки волдыри появляются даже во рту Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Этой осенью отдыхающие в Турции российские туристы пожаловались на заражение мощным вирусом Коксаки. В начале ноября Роспотребнадзор запустил горячую линию в Ярославской области из-за заболевания. Отличительные симптомы — сыпь и стоматит, а еще температура и диарея.

Наша коллега Александра Балаба из 51.RU впервые столкнулась с вирусом в 2021 году во время отпуска в Крыму, заболевание перенесла ее маленькая дочь. Журналистка поделилась своим опытом в борьбе с вирусом. Далее — от первого лица.

Вирус Коксаки, или «турецкий вирус», относится к энтеровирусным инфекциям, которые передаются водным, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. По данным иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, инкубационный период составляет от 10 до 21 дня. Основную опасность он представляет для детей от рождения до 10 лет. Вирус может спровоцировать много опасных заболеваний, вплоть до менингита. Чаще всего Коксаки поражает центральную нервную систему, сердце, кожу и мышцы.

«Рассадником инфекции мог стать аквапарк»

В 2021 году мы поехали отдыхать с дочерью и мужем к его бабушке в Севастополь. Как истинные северяне, мы хотели не упустить ни одного теплого дня и посещали всевозможные пляжи, аквапарки и бассейны почти всего Крыма.

На фото волдыри спустя месяц после появления Источник: Александра Балаба / 51.RU











Где именно на тот момент моя четырехлетняя дочь могла подхватить вирус, мы так и не поняли, но врачи предположили, что рассадником инфекции мог стать аквапарк в Ялте, после посещения которого появились первые странные симптомы.

Всё началось с незначительного повышения температуры с утра до 37, а под вечер термометр показывал 38 с лишним, к ночи температура подскочила почти до 39 градусов.

Раньше дочь у меня болела, и ко всяким болячкам с повышением температуры я относилась спокойно. Муж съездил в аптеку за жаропонижающим, я дала лекарство, температура упала. Скачки температуры продолжались около двух дней, жаропонижающее действовало всё слабее, то есть интервалы, когда температура оставалась низкой, были всё короче. На третий день на руках и ногах у ребенка мы заметили слабую сыпь, похожую на ветрянку. Так как дочь к тому времени не болела ветрянкой, я подумала, что это именно она, и решила вызвать скорую, чтобы понять, как нам действовать дальше.

Приехавшая бригада скорой помощи осмотрела ребенка и предположила, что это ветрянка, посоветовав мазать сыпь зеленкой и посидеть дома, пока температура не нормализуется, мол, обычное дело у детей.

Мазать сыпь зеленкой я не стала, а решила понаблюдать. Температура продолжала держаться. На третий день высыпания начали превращаться в небольшие волдыри, новые очаги появились на ступнях, практически полностью по рукам, от плеча до запястья, на ногах, в области бедер, между пальцами и даже во рту. Вторая бригада скорой сразу поставила диагноз — Коксаки. Тогда название такого вируса мы услышали впервые.

На фото уже подсохшие, почти зажившие волдыри Источник: Александра Балаба / 51.RU











«Держали руки, чтоб не расчесывала»

Врачи назначили нам лекарства, основными были разные мазюкалки, чтобы снимать зуд и подсушивать волдыри. Жаропонижающие мы пили неделю, температура спадала очень долго, иногда дочь была похожа на мякиш. Как только термометр показывал ниже 37, мы старались выходить на улицу и искать пустые площадки. Это было еще тем квестом, в самый разгар лета, в Севастополе, с четырехлетним ребенком. Но как только мы выходили на улицу, из-за активности у дочери снова поднималась температура.

Из-за этого мы решили просидеть дома, не выходя хотя бы пару дней. После заточения дело пошло на поправку. Примерно через полторы недели температура полностью спала, но волдыри очень сильно чесались, порой ночью приходилось держать руки дочери, чтобы она не расчесывала их до крови.

Порой ночью приходилось держать руки дочери, чтобы она не расчесывала их до крови. Александра Балаба журналист 51.RU, мама девочки, перенесшей вирус Коксаки

Наши ритуалы по смазыванию разными средствами около трех раз в день длились приблизительно три недели. После этого высыпания почти прошли.

Что примечательно, на спине, животе и области груди волдырей вообще не было, зато они выскочили на нёбе, языке, между пальцами ног и сильно причиняли дискомфорт, потому что зудели. Меня и мужа вирус обошел стороной.

Как рассказали нам местные врачи, которые выписывали лекарства нашему ребенку, тогда в Крыму была почти эпидемия, многие дети болели этим вирусом. По их словам, такую гадость можно подцепить где угодно, а застраховаться от нее невозможно. К счастью, в течение месяца дочь полностью восстановилась, а болезнь прошла без всяких страшных осложнений.

Как отличить вирус Коксаки от ветрянки, кори и стоматита Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Не болейте и берегите себя.