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Здоровье Неловко спросить эксперт Как бороться с бородавками, а тату — опасны? Отвечаем на «стыдные» вопросы о коже

Как бороться с бородавками, а тату — опасны? Отвечаем на «стыдные» вопросы о коже

Мы спросили обо всём у дерматолога Елены Широких

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1 комментарий

Отвечаем на популярные вопросы о коже

В нашей постоянной рубрике «Неловко спросить» мы задаем врачам наивные, но волнующие вопросы за вас. В новом выпуске дерматолог клиники «HT — медицина» Елена Широких расскажет про бородавки, веснушки и опасность тату.

Почему появляются бородавки

В детстве нас предупреждали, что нельзя трогать лягушек, иначе вылезет бородавка. Какие же реальные причины появления?

Бородавка — это доброкачественное кожное новообразование, вызванное вирусной природой иммунной системы, а именно ВПЧ (вирусом папилломы человека). Чаще всего наросты возникают на пальцах рук и ног, ладонях и подошвах стоп. Однако могут появляться практически на любой части тела, включая лицо. Вокруг основной бородавки могут образовываться дочерние образования. При этом контактным путем заразиться бородавками невозможно

— Появление новообразований прежде всего связано со снижением иммунной функции организма. Также причиной бородавок на руках может стать слишком частое нахождение их в грязной воде. Неправильно сделанный маникюр тоже не исключает возможности появления новообразования, — объясняет Елена Широких.

Важно: избавиться от бородавки можно только у врача. Дерматолог выяснит, какие меры лучше всего применять: удаление жидким азотом или лазерной деструкцией (выпариванием нароста до его полного исчезновения). Самолечение может привести лишь к временному рассасыванию бородавки, через какое-то время она опять появится.

Почему во время месячных появляются прыщи

Высыпания во время менструации появляются из-за гормональных изменений, происходящих в женской репродуктивной системе.

— Во время месячных уровень гормона тестостерона резко повышается. Этот процесс способствует активации сальных желез и выработке кожного сала. Кожный жир как раз таки является фактором образования прыщей, − объясняет Елена Широких.

Как утверждает врач, в данном случае возраст не имеет значения. Для исправления ситуации с высыпаниями можно обратиться к гинекологу или дерматокосметологу. Специалист выяснит причины и методом индивидуального подбора назначит гормональную контрацепцию или препараты, улучшающие секрецию сальных желез. Также не стоит забывать о правильном и регулярном уходе за кожей.

Как понять, что у тебя лишай

— Определять самостоятельно появление лишая не стоит. Этим должен заниматься дерматолог, — предостерегает Елена Широких.

При обнаружении непонятного пятна на коже стоит обратиться в больницу. Лишай имеет множество разновидностей и форм, которые определить сможет только квалифицированный врач. Заражение происходит исключительно контактным путем.

Обезопасить себя можно следующим образом:

  • соблюдать правила личной гигиены: чаще принимать душ и мыть руки;

  • не носить чужую одежду и обувь;

  • не контактировать с зараженным человеком или животным.

Опасны ли татуировки

Технически попадание красителя в кожу неопасно. Капилляр прокрашивается пигментом и просто остается пятном на коже.

—  Краситель, использующийся для тату, может попасть через кожу в кровь. Такое случается, если мастер использует очень выдвинутую длинную иглу, от взаимодействия с которой поверхностные капилляры лопаются, — рассказывает дерматолог. —  Опасностью может стать использование мастером не одноразовых материалов. В таком случае можно заразиться различными передающимися заболеваниями, — предупредила Елена Широких.

Опасны ли веснушки?

— Веснушки — это защитная реакция кожи на ультрафиолетовые лучи. К их появлению склонны светлокожие и рыжие люди, у которых есть предрасположенность к повышенному пигменту, − поясняет специалист.

По словам дерматолога, предотвратить появление веснушек можно следующим образом:

  • меньше загорать на солнце;

  • использовать солнцезащитные средства с фактором 50 и выше;

  • профилактические меры в осенний и зимний период. Речь идет об укреплении и выравнивании кожи пилингами.

— Если говорить о полном избавлении уже появившихся веснушек, то отбелить их другими способами, кроме как пересадкой кожи — невозможно. Это уже крайние меры, но такое бывает, например опыт Майкла Джексона, — рассказывает Елена Широких.

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Комментарии
1
Гость
23 минуты
Бабушка заговором научила сводить бородавки. Проверял 100% работает.
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