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Дороги и транспорт Массово рванули на Север: ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда до Воркуты

Массово рванули на Север: ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда до Воркуты

До праздничных выходных больше месяца, а мест уже нет

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12 комментариев

Не осталось билетов на поезда до Воркуты

Ярославцы раскупили билеты на поезда до Воркуты в канун Нового Года. Согласно данным сайта «РЖД», на 28, 29, 30 и 31 декабря осталось несколько свободных мест.

— У меня родители живут в Республике Коми, поэтому каждый год езжу к ним на зимние каникулы. Обычно покупаю билеты на поезд где-то в октябре, чтобы точно ухватить удобное место на нижней полке. А тут что-то заработалась, а в ноябре уже удобных дат не осталось ближе к Новому году. Пришлось купить место в купе за 7 тысяч рублей, — рассказала читательница 76.RU Варя.

На 28, 29 и 30 декабря билетов в плацкарте не осталось, есть только места в купе для инвалидов. Однако на 31 декабря свободные билеты еще есть: 75 мест в плацкарте, 64 — в купе. Правда, учитывая тот факт, что дорога до Воркуты занимает минимум 1 день 12 часов, получается, Новый год придется встречать в поезде.

— В предновогодние дни традиционно высокий спрос, если будут назначены дополнительные поезда, мы проинформируем, — сообщили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги.

Для тех, кто не успел купить билеты на поезд, есть возможность подать заявку в «Лист ожидания». Работает эта функция достаточно просто: можно оставить свою заявку и встать в очередь. В случае возврата билета другим пассажиром РЖД уведомит об этом. Так появится возможность урвать место.

К слову, ранее стало известно, что из Ярославля в Питер добавят дополнительные поезда в канун Нового года. Такое решение было принято из-за раскупленных билетов на предпраздничные дни.

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Поезда Новый год Билеты Северная железная дорога Воркута
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Комментарии
12
Гость
2 часа
А чего там будет в Воркуте на Новый Год?
Гость
2 часа
Я давно утверждаю. Нормально встретить Новый год можно лишь у костра в Любимской тайге. Ну и, конечно, севернее.
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