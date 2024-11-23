Массово рванули на Север: ярославцы раскупили билеты на предновогодние поезда до Воркуты

Не осталось билетов на поезда до Воркуты Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Ярославцы раскупили билеты на поезда до Воркуты в канун Нового Года. Согласно данным сайта «РЖД», на 28, 29, 30 и 31 декабря осталось несколько свободных мест.

— У меня родители живут в Республике Коми, поэтому каждый год езжу к ним на зимние каникулы. Обычно покупаю билеты на поезд где-то в октябре, чтобы точно ухватить удобное место на нижней полке. А тут что-то заработалась, а в ноябре уже удобных дат не осталось ближе к Новому году. Пришлось купить место в купе за 7 тысяч рублей, — рассказала читательница 76.RU Варя.

На 28, 29 и 30 декабря билетов в плацкарте не осталось, есть только места в купе для инвалидов. Однако на 31 декабря свободные билеты еще есть: 75 мест в плацкарте, 64 — в купе. Правда, учитывая тот факт, что дорога до Воркуты занимает минимум 1 день 12 часов, получается, Новый год придется встречать в поезде.

— В предновогодние дни традиционно высокий спрос, если будут назначены дополнительные поезда, мы проинформируем, — сообщили 76.RU в пресс-службе Северной железной дороги.

Для тех, кто не успел купить билеты на поезд, есть возможность подать заявку в «Лист ожидания». Работает эта функция достаточно просто: можно оставить свою заявку и встать в очередь. В случае возврата билета другим пассажиром РЖД уведомит об этом. Так появится возможность урвать место.