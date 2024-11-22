«Знала, что ее не будут судить». Стали известны новые подробности убийства сестер из Тольятти: новости 22 ноября

Девочку поместили в спецучреждение Источник: СУ СК РФ по Самарской области











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 ноября.

США — о новых ракетах

Накануне Россия ударила по Украине новыми баллистическими ракетами, которые получили название «Орешник». Это стало ответом на применение Киевом британских ракет Storm Shadow. Вслед за атакой Владимир Путин выпустил экстренное обращение, в котором заявил, что конфликт между странами приобрел глобальный характер. Президент объяснил, что Россия не хотела использовать ракеты малой и средней дальности, пока США не сделали то же самое.

В Пентагоне заявили, что США обеспокоены использованием Россией нового типа вооружения. Штаты не стремятся к конфликту с Россией, но продолжат оказывать военную помощь Украине, отметили в Минобороны. Также известно, что США получили от Москвы уведомление незадолго до пуска ракеты «Орешник». Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 23 беспилотника над Брянской, Калужской и Курской областями, сообщили в Минобороны.

В Рыльском районе Курской области на мине подорвался гражданский автомобиль. Внутри находилась супружеская пара, от полученных травм женщина скончалась на месте. Также ранения получил водитель машины, его доставили в больницу.

Новые иноагенты

Минюст пополнил список иноагентов. В реестр вошли бывший депутат Госдумы и заксобрания Астраханской области Олег Шеин и петербургский политик и бывший член «Яблока» Вадим Ваганов.

Основанием в случае Ваганова стало «распространение недостоверной информации об избирательной системе РФ» и работа в проекте, уже включенном в реестр иноагентов. Помимо этого, он, по утверждению Минюста, участвовал в «создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагента».

Шеин угодил в иноагенты из-за «распространения недостоверной информации о политике и решениях органов власти России». Также он, как следует из информации ведомства, «участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иноагентами».

Подробности убийства

Стали известны новые детали убийства двух девочек в Тольятти. 8 октября 13-летняя школьница жестоко расправилась со своими сводными сестрами. Малышек нашли с множественными ножевыми ранениями на балконе дома, где жила семья.

Как сообщает телеграм-канал Baza, перед убийством девочка выпила алкоголь, чтобы убивать сестер «было не так сложно». Проверить ее слова невозможно: в день трагедии у подростка не брали анализы.

Также выяснилось, что незадолго до случившегося школьница купила Уголовный кодекс. О своей покупке она рассказывала матери. Следователи нашли закладки на странице со статьей «Убийство» и в разделе о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность.

— Вероятно, девочка знала, что после убийства сестер ее не будут судить, — сообщает Baza. — По данным источников, суд определил девочку в специализированное учреждение. Родной отец Лизы планирует опротестовать это решение: он хочет, чтобы дочь жила вместе с ним.

Эту же информацию РИА Новости подтвердили в правоохранительных органах.