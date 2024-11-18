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Город эксперт «Очень серьезное отклонение»: синоптик рассказал, когда Центральную Россию завалит снегом

«Очень серьезное отклонение»: синоптик рассказал, когда Центральную Россию завалит снегом

Подробный прогноз

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5 комментариев

Прогноз погоды для всей страны

Две недели осталось до наступления календарной зимы, а по погоде в Центральной России этого и не видно. На дорогах слякоть, а на некоторых деревьях еще висят пожелтевшие листья.

Мы узнали у эксперта, когда же в регионах выпадет снег и образуются сугробы.

«Температурные аномалии»

По словам синоптика Александра Ильина, аномально теплая осень отмечается по всей стране.

— Не только в Центральной России, но практически по всей Сибири и Дальнему Востоку наблюдаются температурные аномалии со знаком «плюс», — рассказал в беседе с 76.RU синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. — На Урале, в центре Сибири превышение температуры составляет до +15−17 градусов, на Дальнем Востоке, например, на той же Чукотке отклонение от нормы до +15 градусов. То есть сейчас в Анадыре +2 градуса, в то время как должно быть -15… -20 градусов. Это очень серьезное отклонение.

Однако к концу недели ситуация коренным образом измениться. В четверг в центральных регионах на погоду будет влиять циклон, который принесет с собой рекордные показатели тепла. А после грянут морозы.

— Что касается Европейской территории России, в частности Московской области, ожидаются небольшие дожди, которые будут идти вплоть до среды и усилятся в четверг. С запада идет очередной циклон, с достаточно большой скоростью он движется к нам. Из-за него в четверг мы ждем всплеска температуры в Москве и Московской области до +5…+7 градусов, — отметил синоптик.

Помимо резкого потепления циклон принесет с собой усиление осадков.

— Четверг во второй половине дня осадки существенно усилятся, а учитывая, что скорость этого циклона большая, то очень быстро он уйдет на восток и погрузит центральную часть европейской территории России в свою тыловую часть, где очень холодно и температура в пятницу поползет стремительно вниз, — объяснил Александр Ильин.

Если ночью в пятницу в Москве температура составит около +5 градусов, то уже к утру или даже к середине ночи она понизится до нуля и перейдет к отрицательным значениям. Где-то в утренние часы в Москве похолодает до -1… -4 градусов. Дождь перейдет в снежную фазу.

К понедельнику, 25 ноября, в Центральной России дороги заметет снегом.

— Морозная погода с осадками в виде снега сохранится все воскресенье. Кратковременное потепление в четверг не будет способствовать таянию снега. Это значит, что тот снег, который выпадет за пятницу-субботу, не растает, таким образом образуется более-менее постоянный снежный покров, — поделился синоптик.

Прогноз для Сибири

По словам эксперта, в 2024 году отмечается большой отрыв от средних значений температуры воздуха.

А на юге Уральского округа, в Сибири, отставание составляет до -15… -17 градусов.

— Если рассматривать максимальные значения в дневные часы, то в центре Сибири от -3… -5 градусов. В Арктической Сибири от -20 до -25 градусов. На юге Сибири температура колеблется около нулевых отметок. То слабый плюс, то слабый минус, — рассказал синоптик.

Прогноз для Урала

Погода на Урале также значительно теплее, чем в прошлые годы.

— На Урале температура в южной части имеет слабый плюс от 0 до +1 градуса. А в северные районы ХМАО и ЯНАО — отрицательная температура. Морозы от 0 до 10, на Ямале, на Таймыре до -20… -25 градусов. Однако эти значения не соответствуют нормальным показателям для данного периода года, то есть они немножко отстают.

Прогноз для Дальнего Востока

Плюсовая температура сохранится и на Дальнем Востоке.

— В Приморском крае температура сохранится от +2 до +7 градусов в дневные часы, ночью около нулевые значения и небольшие осадки в виде дождя.

Прогноз Юг

Надвигающийся циклон затронет и южные регионы. Правда действовать он там будет недолго.

— С приближением циклона, юг будет попадать в теплый сектор. В ближайшие дни там могут прогреметь грозы. Но это произойдет на теплом фронте, который проскочит очень быстро, а далее без существенных осадков.

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Комментарии
7
Гость
41 минута
Урал и Сибирь нам зачем если заголовок про центральную Россию?
Гость
48 минут
«В тот год осенняя погода Стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе…»
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