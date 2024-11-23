«Лжесвидетели обвиняют мальчиков»: в Ярославле двух школьников сбили на пешеходном переходе

В Ярославле на пешеходном переходе сбили двух детей Источник: читательница 76.RU Наталья











В Ярославле на пешеходном переходе сбили двух мальчиков. ДТП произошло еще 19 ноября. Но известно о нем стало только сейчас.

— Авария произошла в 16:50 у ТЦ «Яркий» в Заволжском районе. Автомобиль наехал на детей — учащихся гимназии. Один ребенок в больнице, у него сотрясение мозга. Второй, насколько я знаю, пострадал незначительно. Сейчас несправедливо обвиняют в происшествии мальчиков. Нашлись лжесвидетели, которые утверждают, что дети переходили на красный свет. Мы хотим дать огласку ситуации и опровергнуть такие слухи, — сообщила порталу 76.RU знакомая семьи одного из пострадавших школьников Наталья.

Родители детей нашли видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором четко видно, что дети идут по переходу на зеленый свет. И в этот момент в них врезается автомобиль.

— К сожалению, даже зеленый сигнал светофора не дает защиты и не гарантирует безопасность нашим детям, — добавила Наталья.

Видео момента ДТП Источник: читательница 76.RU Наталья

В полиции нам рассказали, что детей на проспекте Машиностроителей сбил автомобиль «Рено», за рулем которого находился 71-летний мужчина. Пострадавшим детям 13 и 16 лет.