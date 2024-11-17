Тест для знатоков советского кино: уверены, вам не ответить и на 6 вопросов из 10

В советских фильмах было не только что посмотреть, но и что послушать. Кино расхватывали на цитаты, многие выражения становились крылатыми и вылетали в народ, превращаясь в этакий культурный код. Да и до сих пор эти фразы порой идеально подходят в разных ситуациях. А вы могли бы угадать советский фильм по цитате?
«Чем честнее я вам отвечу, тем большим лжецом могу вам показаться»
«Большая перемена» (0+)
«Джентльмены удачи» (6+)
«Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
«Семнадцать мгновений весны» (12+)
«Совести-то у меня во — с прицепом, а вот времени нет»
«Афоня» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Полосатый рейс» (12+)
«Вам и не снилось…» (12+)
«Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день, проклятую, есть. Хоть бы хлеба достала»
«Москва слезам не верит» (18+)
«Молодая жена» (6+)
«Белое солнце пустыни» (18+)
«За спичками» (12+)
«Я тоже человек! Я целоваться хочу!»
«Большая перемена» (0+)
«Служебный роман» (6+)
«Гараж» (12+)
«Курьер» (18+)
«Люди без денег могут быть очень богатыми»
«Убить дракона» (12+)
«Самая обаятельная и привлекательная» (18+)
«Вам и не снилось… (12+)
«Не может быть!» (12+)
«Эх, молодость, молодость — пора нехитрых желаний»
«Белые росы» (12+)
«Гардемарины, вперед!» (6+)
«Родня» (12+)
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (6+)
«Я вот раньше думала: как это люди целуются? Им же ведь носы должны мешать, а теперь вижу, не мешают носы»
«Служебный роман» (6+)
«Одиноким предоставляется общежитие» (18+)
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+)
«Девчата» (0+)
«Приходите еще — нам без дураков скучно!»
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Мимино» (18+)
«Спортлото-82» (6+)
«Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+)
«Интересный вы человек! Всё у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе»
«Джентльмены удачи» (6+)
«Золотой теленок» (0+)
«Собачье сердце» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Жена моя — женщина особенная. Ее родную сестру (точно такую же, как она) съел людоед, отравился и умер. Видите, какие в этой семье ядовитые характеры. А вы сердитесь на меня»
«Варвара-краса, длинная коса» (6+)
«Убить дракона» (12+)
«Король-олень» (6+)
«Золушка» (0+)