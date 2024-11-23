«Это большой обман»: экстрасенс Влад Череватый проехался по тарологам и психологам

Сейчас узнаете всю правду про магию Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как часто вы, пытаясь найти ответ на волнующие вопросы или стараясь решить проблему, обращались к эзотерикам? Можете не отвечать. По данным ВЦИОМ, еще пару лет назад в способность отдельных людей предсказывать судьбу верил каждый третий россиянин. Более свежих исследований не проводилось, но не сомневайтесь — количество людей, которые хотят верить в сверхъестественное, растет в геометрической прогрессии. Многие ищут «сверхъестественное» объяснение своим неудачам, пытаются вернуть любовь, даже сверяются с лунным календарем стрижек, прежде чем записаться к парикмахеру. А гадалки и тарологи, пользуясь востребованностью, не устают повышать цены на свои услуги. Но экстрасенсу Владу Череватому есть что сказать и о тех, кто называет себя эзотериками, и о тех, кто пользуется их услугами.

«Человек, который может»

Влад Череватый известен как победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) и лидер первого сезона «Битвы сильнейших» (16+). Себя он называет посредником между миром живых и мертвых. Но это больше для идентификации на шоу. В обычной жизни, по его признанию, он помогает людям разобраться в обычных ситуациях.

— Вот я живу в своем мире и решаю какие-то приземленные вопросы обычных людей, ни больше, ни меньше. Все в равных условиях. Поэтому есть обычные бытовые проблемы, могу посмотреть, сказать свой вариант решения, либо же описать те или иные события, и человеку приходит осознание в моменте, — объясняет Череватый.

Что же до магии, то это, как признался Влад в подкасте «ДаДа — НетНет», лишь инструмент, который помогает решать определенные проблемы. Кроме того, экстрасенс не понимает, откуда взялось понятие «чернокнижник», которое ему присвоили в интернете. Сейчас он пытается отмыться от этого шаблона.

— Я бы себя назвал просто человеком, который может, — говорит Влад.

«Гадать может каждый из вас»

В последнее время большой популярностью пользуются расклады на картах Таро. Люди готовы отдать бешеные деньги, только бы получить многообещающее предсказание и решить свои проблемы. Но тарология — это не дар, а ремесло, и, по убеждению Влада, освоить его может любой. Достаточно купить инструкции и заучить комбинации.

— Гадать может каждый из вас, научиться трактовать карты не проблема. Вот лучше всего это игральные карты, — говорит экстрасенс. — Ты можешь выложить даже две карты, и в момент, когда ты выкладываешь, тебе уже диктует голос, что они обозначают. И даже тот человек, кто изначально придумал трактовку, он, вероятнее всего, тоже ориентировался на то самое, что ему диктует.

Карты — это не про универсальный расклад. А про то, как ты их чувствуешь, и ты можешь одной картой рассказать человеку судьбу. Влад Череватый экстрасенс

Влад уверяет, что с помощью карт можно воздействовать и менять жизнь человека, но только если вы умеете отключать внутренний диалог.

— Вот карты — это отвлекающий маневр. Ты начинаешь их тасовать, тем самым свое внимание переключаешь в эту колоду. И когда ты тянешь уже одну карту, тебе идут четкие ответы. Вот как раз вот этот ответ самый важный, и он будет самый правдоподобный и не будет зависеть от твоих мыслей. Это так работает, — подытожил Череватый.

«Прежде чем идти к гадалке, начните с себя»

Что же до ситуации, когда люди приходят к гадалкам за приворотом, то ее Влад называет нормальной практикой, ведь «всех волнуют секс и деньги». Но чаще всего люди сами не понимают, чего они хотят, и не желают ничего делать ради достижения цели.

— Когда ты говоришь человеку, что я тебе сделаю приворот, но тебе всё равно нужно будет делать шаги: тебе придется ему звонить. И когда человек говорит: «Слушай, не, я звонить не буду, я ничего ему делать не буду», — я говорю: «А в чём тогда логика?», — негодует Влад. — Надо определиться, что ты именно хочешь. Я работаю по себе, но ты не должна сидеть на попе ровно и ничего не делать.

Ты должна делать всё для того, чтобы достичь цели. Влад Череватый экстрасенс

В связи с этим Влад подчеркивает: «Прежде, чем идти к гадалке, начните с себя» — приведите себя в порядок, сходите в салон красоты, поработайте со своей головой.

— Нужно всё равно что-то делать с собой, не просто ждать той самой волшебной таблетки, что тебе — хоп, и помогут решить твою проблему. Так не бывает, — говорит Череватый. — И ты показываешь человеку эту сторону, и до него доходит, что вся проблема в его голове.

Если бы вы ходили к психологу, он бы вам то же самое сказал, но где-то через 10 сеансов. Влад Череватый экстрасенс

«Не нужно рассказывать всю свою жизнь»

Еще одна проблема эзотерики — изобилие мошенничества. Никому не составит труда создать фейковый аккаунт знаменитости, раскрутить его, а потом зарабатывать на нём деньги. Но ни один уважающий себя экстрасенс, по словам Влада, не работает по переписке и уж точно никогда не напишет первым.

— Кстати, особенно сейчас, если вы в соцсетях находите экстрасенса, но вам предлагают письменно провести консультацию, то в нынешних реалиях это делает нейросеть, — приоткрыл завесу тайны Череватый.

Но как же отличить реального экстрасенса от шарлатана? Здесь, как объясняет Череватый, помогут только факты и критическое мышление. В первую очередь, если вас спрашивают, что вас привело, не нужно рассказывать всю свою жизнь.

— Скажи мне кратко, что ты от меня хочешь. Например, хочу понять, что там у меня в отношениях. Всё! Запрос понятен, работаем, — говорит экстрасенс. — Должна быть причинно-следственная связь. Пусть вам расскажут, из-за чего и как началось. Важно понимать, куда вы пришли и что вам говорят.

И еще один совет от экстрасенса: нормальный специалист никогда не будет давать гарантии.

Я никому никогда не дам гарантии, это большой обман. Влад Череватый экстрасенс

Если вам пишет какой-то экстрасенс «дам стопроцентную гарантию, что твой приворот сработает» и так далее — нет, потому что большая часть зависит от вас. Если ты сидишь дома, ничего не делаешь, не будет никогда результата, — уверяет Влад Череватый.

«Ритуал на деньги не работает»

Денежный заговор, по словам Влада, тоже не будет работать, если не прилагать усилий.

— Если вы работаете на обычной работе и просите ритуал на деньги — это не работает. Потому что на обычной работе нет перспективы роста. Образно, если ты работаешь на заводе за 20 тысяч рублей, ни один заговор, даже который вы будете делать в одиночку, не сработает. Вам больше денег не дадут, — заключил Влад.

Кроме того, зачастую экстрасенс советует обращаться вовсе не к магии, а к профессиональным психологам. Ведь проработать себя и свои чувства помогут только они.

— У тебя есть твои страхи, отработай у психологов, начинай работать. Потом без проблем приходи, подтолкнем. Магия не работает на всех. Если ты знаешь, что у тебя нет границ, можно влиять. Если у тебя есть рамки и границы, влиять бесполезно, — подытожил Влад Череватый.