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Стиль и красота Модные советы обзор Шапки долой: не испортит укладку и не похож на кандибобер — выбираем головной убор, который согреет зимой

Шапки долой: не испортит укладку и не похож на кандибобер — выбираем головной убор, который согреет зимой

Смотрим, что в тренде, и отправляемся за покупками

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1 комментарий

Разбираемся, что можно носить зимой вместо шапки

Головной убор, который не похож на шапку, уже перестал выглядеть в глазах прохожих странно и неуместно. Все чаще встречаются косынки, капоры или чепчики, а все потому, что коварная шапка строит козни. Она приминает волосы и портит прическу, оставляет след на лбу — в общем, превращает модный образ в смехопанораму. NGS.RU рассказывает, чем заменить вредительницу.

Меховые наушники

Меховые наушники отлично перекликаются с уггами и сумками, у которых есть плюшевая оторочка

Вариант не самый теплый, но модницы охотно заказывают аксессуар и составляют с ним образы. Такие наушники больше подходят для фотосессии, чем для постоянной носки, но если зима будет теплой, а вы передвигаетесь на автомобиле, почему бы и нет? Аксессуар подойдет для того, чтобы стильно выглядеть на катке или, если позволит погода, на новогодних гуляниях. Актуальны модели из искусственного меха, в том числе из цветного, из овчины, плюшевые. Носим наушники с шубами и дубленками, укороченными пуховиками, сочетаем с уггами — образ получится уютным, будто с картинки. Фешн-инфлюенсеры предлагают надевать «теплые ушки» поверх тонкого платка с пальто и элегантными сапогами. Выбирайте, какой вариант вам подходит.

Повязка вокруг головы

Светлые аксессуары выглядят эффектно на фоне белого снега

Уже теплее. Ходить в повязке всю зиму напролет, даже если у верхней одежды есть капюшон, не получится. Для ситуативных образов аксессуар вполне подходящий: смотрится интересно и прическа не пострадает. В тренде повязки из шерсти и меха, например из овчины. Несколько сезонов назад были популярны повязки-чалмы, но рекомендуем оставить их до лучших времен. Грамотно стилизовать их под силу только опытным модницам, в противном случае есть риск выглядеть как «женщина с кандибобером».

Капор (капюшон)

Универсальный вариант, подходит любому типу лица

Этой вещью уже никого не удивишь — огромный ассортимент на любой вкус и цвет. Капор смело можно надевать всем без стеснения и страха выглядеть нелепо. Он подойдет к пальто, курткам, шубам, пуховикам. Для зимы рекомендуем выбирать модели с ангорой, кашемировые или на флисе. Так как это дополнительный аксессуар в зимнем гардеробе, можно приобрести яркий капор или купить два: базовый и цветной. Одним из главных преимуществ этого головного убора является то, что в нем сочетаются два аксессуара: шапка и шарф. Капор хорошо согревает не только голову, лоб и уши, но и шею полностью, а иногда — и плечи, и спину. Присмотритесь к удлиненным моделям с манишкой.

Шарф вокруг головы

Вариантов намотать шарф на голову — масса, изучайте, экспериментируйте

Распространенный прием, уютный и стильный. Существует множество способов, как завязать шарф на голову так, чтобы было модно и тепло. В прошлом году топ-стилист Евгения Разинкина показывала, как носить шарф вместо шапки, — видеосоветы можно посмотреть здесь. В тренде большие шарфы, почти что пледы, — укутаться в такой можно в несколько слоев. Одинаково хорошо он смотрится с любой верхней одеждой, будь то шуба, куртка или пуховик.

Балаклава

Рискнете примерить балаклаву с козырьком?

Два-три сезона назад теплая балаклава вызывала удивленные взгляды прохожих, а сейчас этот аксессуар принимают как должное, оценив его полезные свойства, особенно в ветреную погоду. Балаклаву обычно носят с шубами, дубленками-авиаторами или пуховиками. Главное, чтобы состав изделия был хороший — проверяйте, в магазинах часто продают акрил. Кстати, вязать балаклаву проще простого: попробуйте, спицы или крючок вам в помощь.

Чепчик

Чепчик с шарфом — спорный вариант, но для классической русской зимы вполне подойдет

Мы говорили про него уже много раз. По-прежнему в тренде, всё так же удобен для обладательниц челки. Тем, кто только присматривается к этому головному убору, советуем обратить внимание на базовые лаконичные модели (отлично сочетаются с шубой и дубленкой-авиатором). Смелым модницам, которые хотят экспериментов, предлагаем взглянуть на меховой чепчик, как у Герды из «Снежной королевы». И еще этот головной убор подозрительно похож на ту леопардовую шапку, что носили дети в 90-х, не находите?

Меховая панама

Обычно панаму носят с шубой, хотя такая, как на фото, хорошо смотрится с укороченными пуховиком и курткой

В этом сезоне будут популярны гиперобъемные панамы из искусственного меха. Те, что мы носили (аккуратные, с небольшими полями) остаются, хотя серьезно настроенные модницы уже внесли их в список на утилизацию. Мы с вами не собираемся покорять городские подиумы, поэтому продолжаем носить эти панамы, если они нравятся. Но вернемся к тем самым супербольшим головным уборам, которые скорее похожи на шляпы клош или колокольчики. В тренде цветные варианты: ярко-розовые, синие или зеленые. Осмелитесь такую панаму надеть?

Ретро

Самый теплый и уютный вариант

Надеемся, что «славик герл» уже отгремел, и обилия контента в соцсетях нам не видать. Девушки и женщины переняли сценические образы и внедрили их в повседневную жизнь. Как следствие, уютные пуховые шали перекочевали от бабушек к внучкам, мамина ретрошапка празднует вторую жизнь. Красиво, тепло и необычно — носим, пока тренд не устарел. Хорошо смотрятся такие головные уборы с шубами и зимними пальто.

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Головной убор Зима Зимний гардероб Шапка
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Комментарии
1
Гость
41 минута
У нас в деревне, одна баушка в похожих наушниках ходила и Богом разговаривала.
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