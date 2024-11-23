Лепс задрал цены на концерты, чтобы содержать невесту, а Гуф женится в третий раз: звездные новости недели

Звезды погуляли на свадьбе солиста «Иванушек» Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Звезды на этой неделе устроили настоящий свадебный бум. Гуф решил жениться в третий раз, а солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко устроил торжество через год после росписи. О скором бракосочетании заявила девушка Джонни Деппа Юлия Власова. Больше всех удивила артистка Марина Федункив, став мамой впервые в 53 года.

Солист «Иванушки International» сыграл свадьбу

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко сыграл свадьбу с возлюбленной Дарьей. Поздравить молодоженов пришли знаменитые гости: Андрей Григорьев-Апполонов, Алсу, Стас Костюшкин и Николай Басков.

Туриченко спел для невесты Источник: Starhit.ru

Избранница Туриченко за вечер сменила несколько нарядов. Сначала на ней было традиционное платье с объемной юбкой и фатой, затем — классическое белое по фигуре, которое она позже поменяла на эпатажное серебристое с одним рукавом. В качестве подарка гостям Даша исполнила страстный танец под саундтрек к фильму «Мулен Руж» Lady Marmalade Кристины Агилеры.

Кирилл и Даша вместе уже много лет. А расписались они летом 2023 года втайне от публики. У девушки есть сын Платон от предыдущего брака. Он отлично ладит с новым мужем мамы. Подробнее об отношениях Туриченко с пасынком можно почитать в отдельном материале.

Бьянке понадобилась срочная операция

Певице Бьянке (Татьяна Липницкая) пришлось временно завязать с концертами из-за проблем со здоровьем. Певице вырезали аппендицит.

— Ребята, мне вырезали большой аппендицит. Я от наркоза отхожу еще. Меня привезли в красивую палату. У меня очень красивый врач. Так что всё хорошо, всё в порядке, — поделилась она.

У девушки много проблем со здоровьем. Из-за гормонального сбоя она набрала 30 кг, но смогла восстановиться. Также у нее обнаружили грыжу в позвоночнике, гиперлордоз и плоскостопие.

Федункив стала мамой

Артистка Марина Федункив впервые стала мамой в 53 года. Она тщательно скрывала подготовку к появлению ребенка, никому ничего не рассказывала и прятала фигуру за мешковатой одеждой.

О положении актрисы сообщили в Starhit.ru. Информация просочилась со съемок проекта «Первые на деревне», который Федункив вела этим летом.

— Счастливое событие произошло еще в октябре, сейчас Марина познает все радости нового статуса, — поделился новостью о пополнении в семействе Федункив собеседник издания. К слову, артистка уже выходит из декрета и готовится покорять новые вершины.

При этом если о том, что Марина Федункив стала мамой, в окружении знают, то пол новорожденного остается неизвестным.

В 50 лет Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, который на 13 лет младше нее.

Возлюбленная Джонни Деппа намекнула на свадьбу

Звезда Голливуда Джонни Депп закрутил роман с русской красавицей Юлией Власовой. Недавно она сообщила, что скоро выйдет замуж.

Как выяснилось, в этом году ей уже дважды делали предложение руки и сердца, последнее она приняла. Также она сообщила, что хочет большую семью. Юля призналась, что в скором времени планирует завести ребенка. Об истории знакомства с Деппом можно почитать в отдельном материале.

Правда, неизвестно, кто именно стал избранником Юлии. Недавно она намекала на разрыв со звездой.

У Деппа был тяжелый развод с актрисой Эмбер Херд. Она обвиняла, что была жертвой домашнего насилия. Однако в суде удалось доказать обратное.

Для Деппа отношения с Власовой не первые после расставания с последней женой. Актера видели с танцовщицей Полиной Гленн из Санкт-Петербурга. Ходили слухи, что он планировал встретиться с родителями девушки, чтобы сделать ей предложение. Но в итоге пара рассталась.

Гуф женится

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) дал концерт в московском клубе сразу после выхода из рехаба. На нем он заявил, что хочет вновь жениться. Для этого он вывел на сцену свою девушку Разият.

— Я говорил, что не женюсь никогда больше. Я хочу жениться опять, — сказал Гуф.

Гуф сделал предложение своей девушке Источник: Mash / T.me

О невесте рэпера известно, что она почти на 20 лет моложе. Она родом из Махачкалы, после окончания школы переехала в Саратов. О романе с артистом стало известно год назад.

За плечами у Гуфа два брака. Первая жена — Айза Анохина. У нее есть сын от артиста. Они развелись из-за постоянных измен рэпера. Брак со второй женой Юлией Королевой тоже закончился скандалом — пара разругалась на отдыхе в Таиланде и вскоре рассталась.

Смерть двух звезд

На этой неделе простились с актрисой Светланой Светличной. О смерти артистки стало известно 16 ноября.

У нее были серьезные проблемы со здоровьем. С 2017 года артистка наблюдалась в психоневрологическом диспансере. Она страдала от болезни Альцгеймера. А летом 2024 года у нее нашли опухоль головного мозга.

Прощание прошло в Доме кино. На него пришли многие российские артисты. Похоронили Светличную на Троекуровском кладбище.

Еще одна потеря в мире звезд — бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин. Известного певца проводили в последний путь в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

В 2003-м Левкину диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Тогда артисту удалось побороть болезнь. Певец долгое время был в ремиссии, но спустя 10 лет рак вновь дал о себе знать. Владимир прошел курс химиотерапии, ему сделали пересадку костного мозга. Это помогло победить рак во второй раз.

Лепс поднял ценник за выступления

Певец Григорий Лепс поднял ценник на свои выступления. Его теперь сопровождает врач-фониатр, а иногда звезда требует частный самолет.

По данным SHOT, за час своего выступления артист просит 11 млн рублей, что на три миллиона больше, чем годом ранее. К слову, он заявлял, что учеба его молодой невесты в Лондоне обходится очень дорого.