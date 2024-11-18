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Стиль и красота В Ярославле выбрали самую красивую девушку региона. Любуемся ее фотографиями

В Ярославле выбрали самую красивую девушку региона. Любуемся ее фотографиями

Диана Шуваева не в первый раз участвует в конкурсе красоты

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9 комментариев

В Ярославле прошел конкурс красоты «Мисс Ярославль-2024»

16 ноября в Ярославле выбрали самую красивую девушку области. Этот титул получила 24-летняя модель Диана Шуваева.

Ранее Диана танцевала в группе поддержки «Грация», а после сосредоточилась на модельной карьере. Шесть лет назад девушка пробовала свои силы в «Мисс Мoсква-2018». Но тогда удача была не на ее стороне.

Ярославна не в первый раз участвует в конкурсах красоты

К финалу «Мисс Ярославль-2024» участницы готовились два месяца.

— С нами работал профессиональный хореограф. Нам ставили походку, учили держаться на сцене, — поделилась с 76.RU. — Для меня, как для профессионального танцора в прошлом, сложно было перестроится на модельный шаг. Два раза в неделю, мы работали над программой шоу.

<p>Диана Шуваева</p><p>Диана Шуваева</p>

Перед выходом эмоций было много, но самый волнительный момент — сделать первый шаг из-за кулис на сцену.

Конкурс «Мисс Ярославль» проводится с 2006 года. К участию допускаются девушки от 17 до 26 лет.

Помимо подготовки к дефиле не мало сил Диана потратила на финальный образ. Платье мечты модель решила сшить самостоятельно.

На пошив и декор платья ушло около двух месяцев

— Когда встал вопрос о финальном образе, я представила, как по-моему мнению должна выглядеть победительница и Мисс. Сшили платье по моим зарисовкам. А расшивала я его сама на протяжении двух месяцев и закончила практически за несколько дней до финала. На нем — более 50 тысяч страз, — отметила победительница конкурса красоты.

Как призналась Диана, об участии в других конкурсах красоты пока не думает. Но есть мысли попробовать себя в организаторской деятельности.

— За время подготовки к конкурсу я заметила, что мне интересен сам процесс организации таких мероприятий. У меня много идей, и я бы хотела попробовать их реализовать, — рассказала Диана Шуваева.

Ранее мы публиковали историю 55-летней победительницы «Гранд Миссис Ярославль-2024». Секреты красоты и стройной фигуры Зинаиды Романовой читайте в этом материале.

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Комментарии
9
Гость
3 часа
Мяу 😍✌️
Гость
38 минут
....девушка с таким бюстом?
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