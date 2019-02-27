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Родителей школьников в Ярославле отправили сдавать ЕГЭ: когда экзамены начнутся у детей

Публикуем график аттестации в этом году

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Попробовать сдать экзамен решились многие родители школьников

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле родители школьников отправились сдавать ЕГЭ. Взрослых тестировали по билетам, аналогичным тем, которые предстоит решать их детям в этом году. 

— Чтобы подготовить школьников к ЕГЭ, познакомить на практике с процедурой экзамена, проводится целый ряд мероприятий. Их организуют школы, участие в таких тренировочных занятиях добровольное, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ и у родителей выпускников появилась с 2017 года. Они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена.

Взрослых запускали в класс через рамки металлоискателей, проверяли паспорта, рассаживали в аудиториях, показывали, как распечатывают контрольные материалы. Родителям дали ровно один час, чтобы попробовать решить задания. 

Сегодня опубликовали календарь ЕГЭ на этот год: публикуем его в удобном виде.

Фото: Полина Авдошина 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ЕГЭ 2019

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