Родителей школьников в Ярославле отправили сдавать ЕГЭ: когда экзамены начнутся у детей

Попробовать сдать экзамен решились многие родители школьников
В Ярославле родители школьников отправились сдавать ЕГЭ. Взрослых тестировали по билетам, аналогичным тем, которые предстоит решать их детям в этом году.
— Чтобы подготовить школьников к ЕГЭ, познакомить на практике с процедурой экзамена, проводится целый ряд мероприятий. Их организуют школы, участие в таких тренировочных занятиях добровольное, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ и у родителей выпускников появилась с 2017 года. Они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена.
Взрослых запускали в класс через рамки металлоискателей, проверяли паспорта, рассаживали в аудиториях, показывали, как распечатывают контрольные материалы. Родителям дали ровно один час, чтобы попробовать решить задания.
Сегодня опубликовали календарь ЕГЭ на этот год: публикуем его в удобном виде.