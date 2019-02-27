Родителей школьников в Ярославле отправили сдавать ЕГЭ: когда экзамены начнутся у детей

В Ярославле родители школьников отправились сдавать ЕГЭ. Взрослых тестировали по билетам, аналогичным тем, которые предстоит решать их детям в этом году.

— Чтобы подготовить школьников к ЕГЭ, познакомить на практике с процедурой экзамена, проводится целый ряд мероприятий. Их организуют школы, участие в таких тренировочных занятиях добровольное, — рассказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. — Возможность познакомиться с процедурой ЕГЭ и у родителей выпускников появилась с 2017 года. Они могут на себе ощутить, что ожидает их ребенка при сдаче экзамена.

