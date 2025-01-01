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Развлечения «В каждом из нас живет маленький ребенок»: интервью с дипломированным Дедом Морозом из Ярославля

«В каждом из нас живет маленький ребенок»: интервью с дипломированным Дедом Морозом из Ярославля

Новогодний сказочник рассказал о себе

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1 комментарий

История новогоднего сказочника

Источник:

В Новый год принято загадывать самые заветные желания и верить, что они обязательно сбудутся. Вне зависимости от возраста, каждый таит в себе надежду о чуде.

В этом материале мы поговорили с настоящим новогодним волшебником — дипломированным Дедушкой из Ярославля. 35-летний Михаил Албулов окончил университет Дедов Морозов и Снегурочек имени Радченко в Москве.

К обязанностям новогоднего сказочника наш герой относится со всей серьезностью.

— Я Дедушкой Морозом живу. А живу я столько лет, сколько стоит белый свет, — низким торжественным тоном, свойственным всем Дедушкам, объяснил наш герой.

Волшебник активно ведет блог и рассказывает в соцсетях об изнанке своей праздничной и крайне ответственной работы.

<p>Дед Мороз</p><p>Дед Мороз</p>

Людям нужно чудо. Они могут не показывать это и не всегда в это верят. Но в глубине души в каждом из нас живет маленький ребенок, возможно, недополучивший тепла в детстве. Мы это дарим.

Подробнее историю ярославского Деда Мороза смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
41 минута
более наивных (или глупых?) трудно найти на Земле, опять в Хосударевых лотереях выиграли очередной МИЛЛИАРД кто-то с Сахалина, там же и до этого выигрывали очень крупную суммы в лотерею 4/20 мутная история, а остальное как обычно Москва и федеральные сети с Югом
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