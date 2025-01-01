«В каждом из нас живет маленький ребенок»: интервью с дипломированным Дедом Морозом из Ярославля

В Новый год принято загадывать самые заветные желания и верить, что они обязательно сбудутся. Вне зависимости от возраста, каждый таит в себе надежду о чуде.
В этом материале мы поговорили с настоящим новогодним волшебником — дипломированным Дедушкой из Ярославля. 35-летний Михаил Албулов окончил университет Дедов Морозов и Снегурочек имени Радченко в Москве.
К обязанностям новогоднего сказочника наш герой относится со всей серьезностью.
— Я Дедушкой Морозом живу. А живу я столько лет, сколько стоит белый свет, — низким торжественным тоном, свойственным всем Дедушкам, объяснил наш герой.
Волшебник активно ведет блог и рассказывает в соцсетях об изнанке своей праздничной и крайне ответственной работы.
Людям нужно чудо. Они могут не показывать это и не всегда в это верят. Но в глубине души в каждом из нас живет маленький ребенок, возможно, недополучивший тепла в детстве. Мы это дарим.
Подробнее историю ярославского Деда Мороза смотрите в видео выше.